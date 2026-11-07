தீபாவளிக்கு சென்னை திரும்பிய அஜித்; ரசிகர்கள் உற்சாக வரவேற்பு - தேவாவுக்கு அஞ்சலி செலுத்துவாரா?
அஜித்தின் வருகையால் சென்னை விமான நிலையத்தில் சிறிது நேரம் பரபரப்பு ஏற்பட்டது. அவரது வருகையை ரசிகர்கள் செல்போன்களில் வீடியோ எடுத்து சமூக வலைதளங்களில் பகிர்ந்து வருகின்றனர்.
Published : November 7, 2026 at 10:23 AM IST
சென்னை: கார் ரேஸை முடித்து விட்டு சென்னை திரும்பிய நடிகர் அஜித்துக்கு விமான நிலையத்தில் அவரது ரசிகர்கள் உற்சாக வரவேற்பு அளித்தனர். கை கொடுத்தும், செல்ஃபி எடுத்தும் கொண்டாடிய ரசிகர்களின் வாழ்த்துகளை அஜித் புன்னகையுடன் ஏற்றுக்கொண்டார்.
நடிகரும் கார் ரேஸருமான அஜித் குமார், 2026 ஆம் ஆண்டிற்கான சர்வதேச கார் பந்தயங்களில் கலந்து கொள்வதற்காக ஐக்கிய அரபு அமீரகம் மற்றும் ஐரோப்பிய நாடுகளுக்கு சென்றிருந்தார். இதில் ஒரு பகுதியாக, செப்டம்பர் 12 ஆம் தேதி இங்கிலாந்தின் நார்தாம்ப்டன்ஷையரில் உள்ள புகழ் பெற்ற சில்வர்ஸ்டோன் ஓடுதளத்தில் உலக புகழ் பெற்ற லீ மான்ஸ் கோப்பை கார் பந்தயம் நடைபெற்றது. இந்நிகழ்ச்சியை தமிழ்நாடு முதலமைச்சரும், அஜித்தின் சினிமா துறை நண்பருமான விஜய் சிறப்பு விருந்தினராக கலந்து கொண்டு கொடியசைத்து துவக்கி வைத்தார்.
தீபாவளி கொண்டாட சென்னை திரும்பிய அஜித் - ரசிகர்கள் உற்சாக வரவேற்பு #AjithKumar | #chennai | #actor | #ajithfans | #ETVBharatTamilNadu https://t.co/7lrZdREGQH— ETV Bharat Tamil Nadu (@ETVBharatTN) November 7, 2026
தொடர்ந்து, போட்டியை கண்டுகளித்த விஜய், அஜித்தின் காரில் அமர்ந்து புகைப்படம் எடுத்துக் கொண்டதுடன், அவருக்கு ரேஸ் கார் மினியேச்சர் ஒன்றை பரிசாக அளிக்க, பதிலுக்கு அஜித்தும் ஹெல்மெட் ஒன்றை விஜய்க்கு பரிசாக வழங்கினார்.
இந்த போட்டியைத் தொடர்ந்து, போர்ச்சுக்கல், ஸ்பெயின், அபுதாபி, துபாய், பெல்ஜியம், மலேசியா போன்ற நாடுகளில் நடைபெற்ற போட்டிகளில் அஜித் பங்கேற்றார். இந்நிலையில் நாளை (நவம்பர் 8) தீபாவளி பண்டிகை கொண்டாடப்படவுள்ள நிலையில், கார் ரேஸை முடித்து விட்டு நடிகர் அஜித் குமார் நாடு திரும்பினார். அவர் வருவதை அறிந்த அவரது ரசிகர்கள் முன்கூட்டியே சென்னை விமான நிலையத்திற்குச் சென்று காத்திருந்தனர். உள்நாட்டு விமான நிலையத்துக்கு வந்த அஜித்தை கண்டதும் ரசிகர்கள் கோஷம் எழுப்பி உற்சாக வரவேற்பு அளித்தனர்.
ரசிகர்களை பார்த்ததும் புன்னகையுடன் அவர்களுக்கு கை கொடுத்து வாழ்த்துகளை ஏற்றுக் கொண்டார். மேலும், சில ரசிகர்களுடன் செல்பி எடுத்துக் கொண்டும், கை அசைத்தும் தனது மகிழ்ச்சியை பகிர்ந்து கொண்டார். பின்னர் அங்கிருந்து காரில் புறப்பட்டு சென்றார். இதனால் விமான நிலையத்தில் சிறிது நேரம் பரபரப்பு ஏற்பட்டது. அஜித்தின் வருகையை ரசிகர்கள் செல்போன்களில் வீடியோ எடுத்து சமூக வலைதளங்களில் பகிர்ந்து வருகின்றனர்.
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தேவாவுக்கு அஞ்சலி செலுத்துவாரா?
அஜித் குமார் நடிக்கும் ‘டேர் டெவில்’ படத்தின் பூஜை சில தினங்களுக்கு முன்பு நடைபெற்றது. இப்படத்தை ஷாலினி அஜித் குமார் தயாரிக்கிறார். தான் நடித்து தயாரிக்கும் படத்தின் பூஜைக்கே அஜித் வரவில்லை என்ற விமர்சனங்கள் சமூக ஊடகங்களில் பரவி வருகிறது.
அதேபோல், அஜித்தின் ஆரம்ப கால சினிமாக்களின் வெற்றிக்கு காரணமாக இருந்தது ‘தேனிசை தென்றல்’ தேவாவின் இசை தான். அவருடைய மறைவுக்கு அஜித் நேரில் வந்து அஞ்சலி செலுத்தவில்லை என்ற வருத்தத்தை அவரது ரசிகர்கள் வெளிப்படுத்தி வந்தனர். இந்நிலையில், தற்போது தாயகம் திரும்பியிருக்கும் அஜித் தேவாவின் இல்லத்திற்குச் சென்று அஞ்சலி செலுத்துவாரா? என்ற எதிர்பார்ப்பும் அவரது ரசிகர்கள் மத்தியில் நிலவி வருகிறது.