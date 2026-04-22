ஜனநாயக கடமையாற்ற துபாயிலிருந்து சென்னை வந்தார் நடிகர் அஜித்
சர்வதேச அளவில் நடைபெறும் கார் பந்தயங்களில் பிஸியாக இருந்தாலும் வாக்குரிமைக்கு முக்கியத்துவம் அளிக்கும் இவரது செயல் அவரது ரசிகர்களிடையே பெரும் வரவேற்பை பெற்றுள்ளது.
Published : April 22, 2026 at 5:58 PM IST
சென்னை: சட்டமன்றத் தேர்தல் நாளை நடைபெற உள்ள நிலையில், தனது ஜனநாயக கடமையை ஆற்றுவதற்கு நடிகர் அஜித்குமார் துபாயில் இருந்து சென்னை வந்துள்ளார்.
2026 தமிழ்நாடு சட்டமன்றத் தேர்தல் நாளை (ஏப்ரல் 23) நடைபெற உள்ளது. இந்த நிலையில் தனது ஜனநாயக கடமையை ஆற்றுவதற்காக தமிழ் திரையுலகின் உச்சநட்சத்திர நடிகர்களில் ஒருவரான அஜித், துபாயில் இருந்து சென்னை வந்துள்ளார். நேற்று துபாயில் இருந்து விமானம் மூலம் புறப்பட்ட அவர் இன்று அதிகாலை சென்னை விமான நிலையம் வந்தடைந்தார்.
கடந்த சில வருடங்களாக திரைப்படங்களில் பிஸியாக பணியாற்றி வந்த நடிகர் அஜித், அதற்கு இணையாக தற்போது சர்வதேச அளவில் பல்வேறு நாடுகளில் நடைபெறும் கார் பந்தயங்களில் தொடர்ந்து பங்கேற்று வருகிறார். மேலும், கார் பந்தயங்களில் கலந்துக் கொள்வதற்காக அவர் தற்போது வெளிநாடுகளில் அதிக நேரம் செலவழித்து வருகிறார். இந்த நிலையிலேயே தமிழ்நாடு சட்டமன்றத் தேர்தலில் வாக்குப்பதிவு செய்வதற்காக நடிகர் அஜித்குமார் துபாயிலிருந்து சென்னை வந்து இருக்கிறார்.
சென்னை திருவான்மியூரில் அமைந்துள்ள வாக்குச்சாவடி மையத்தில் அஜித் குமார் நாளை வாக்களிக்க உள்ளதாக கூறப்படுகிறது. ஒவ்வொரு தேர்தலிலும் நடிகர் அஜித் குமார் தனது வாக்கினை தவறாமல் பதிவு செய்யும் வழக்கத்தைக் கொண்டுள்ள அவர், இந்த முறையும் அதே உறுதியுடன் தனது ஜனநாயக கடமையை ஆற்ற ஆர்முடன் தயாராக இருப்பதையே அவரது இந் சென்னை பயணம் உணர்த்துவதாக அவரது ரசிகர்கள பெருமிதத்துடன் தெரிவித்துள்ளனர்.
சினிமாவில் நடித்துக் கொண்டு, சர்வதேச அளவில் நடைபெறும் கார் பந்தயங்களில் பிஸியாக இருந்தாலும் வாக்குரிமைக்கு முக்கியத்துவம் அளிக்கும் இவரது செயல் அவரது ரசிகர்களிடையே பெரும் வரவேற்பை பெற்றுள்ளது. மேலும், தமிழ்நாட்டில் சட்டமன்றத் தேர்தல் களம் சூடு பிடித்துள்ள நிலையில் பிற முக்கிய பிரபலங்களும் வாக்களிக்க தயாராகி வருகின்றனர்.