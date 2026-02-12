ரஜினிகாந்த் சார் அப்படி கேட்டது மனதுக்கு நெருக்கமான தருணம் - அபிஷன் ஜீவிந்த் மகிழ்ச்சி
சௌந்தர்யா ரஜினிகாந்த் தயாரிப்பில் அபிஷன் ஜீவிந்த், அனஸ்வரா ராஜன் உள்ளிட்ட பலர் நடித்த ’வித் லவ்’ திரைப்படம் கடந்த 6 ஆம் தேதி வெளியாகி நல்ல வரவேற்பை பெற்று வருகிறது.
Published : February 12, 2026 at 5:27 PM IST
சென்னை: ரஜினிகாந்த் சாரை சந்தித்த போது அவர் என்னை பார்த்து ஹீரோ ஆகிவிட்டீர்களா? என கேட்டது மனதுக்கு மிகவும் நெருக்கமான தருணமாக இருந்தது என நடிகர் அபிஷன் ஜீவிந்த் கூறியுள்ளார்.
பிப்ரவரி 6 ஆம் தேதி வெளியாகி திரையரங்கில் வெற்றிகரமாக ஓடி கொண்டு இருக்கும் ’வித் லவ்’ (with love) திரைப்படத்தின் நன்றி தெரிவிப்பு விழா சென்னை சாலிகிராமத்தில் இன்று நடைபெற்றது. இந்நிகழ்வில் படத்தின் கதாநாயகன் அபிஷன் ஜீவிந்த், இசையமைப்பாளர் ஷான் ரோல்டன், நடிகை அனஸ்வரா ராஜன், தயாரிப்பாளர் சௌந்தர்யா ரஜினிகாந்த் மற்றும் படக்குழுவினர் கலந்து கொண்டனர்.
விழாவில் இசையமைப்பாளர் ஷான் ரோல்டன் பேசுகையில், “சூது கவ்வும் படம் வெளியான போது ஒரு குழு கிளம்பியது. இந்த படம் போல் ஒரு படத்தை உருவாக்க வேண்டும் என கூறுவார்கள். ’வித் லவ்’ மாதிரி ஒரு படம் எடுக்க வேண்டும் என சிலர் நினைக்கலாம். ஆனால், உங்கள் வாழ்வில் இருந்து சினிமாவை உருவாக்குங்கள். இந்த படத்திற்கு பாடல் பாடி கொடுத்த இசையமைப்பாளர் யுவன் சங்கர் ராஜாவுக்கு நன்றி. யுவன் என்பது ஒரு பெயர் அல்ல, அது ஒரு ஆற்றல் மிகுந்த சக்தி. அவரின் குரல் படத்துக்கு பெரிய பலம். படத்தை பார்த்து பாராட்டி மகிழ்ந்த ரஜினிகாந்த் சாருக்கு நன்றி” என்றார்.
நடிகை அனஸ்வரா ராஜன் பேசுகையில், “ரசிகர்களுக்கு மிக்க நன்றி. இந்தப் படத்திற்கு நிறைய வரவேற்பு கிடைத்துள்ளது. கடந்த சில நாட்களில், நாங்கள் பல திரையரங்குகளுக்குச் சென்று ஆடியன்ஸ் படத்தை ரசிப்பதைப் பார்த்தோம். மோனிஷா கதாப்பாத்திரம் எனக்குக் கொடுத்ததற்கு நன்றி. இரண்டு நாட்களுக்கு முன்பு, ரஜினிகாந்த் சாரை சந்தித்தோம், அவருடைய பாராட்டு எங்கள் அனைவரையும் மிகவும் மகிழ்ச்சியடையச் செய்தது” எனக் கூறினார்.
சௌந்தர்யா ரஜினிகாந்த் பேசுகையில், “மிகவும் மகிழ்ச்சியான தருணத்தில் உள்ளேன். படம் பார்த்து முடித்துவிட்டு வீட்டிற்கு சென்ற போது, அம்மா, அப்பா (ரஜினிகாந்த்) இருவரும் என்னை கட்டிப்பிடித்து வாழ்த்தினார்கள். கடந்த 16 வருடங்களாக நான் வேலை செய்யவில்லை. இதுதான் என் முதல் வெற்றி. அந்த வெற்றியை ’வித் லவ்’ படம் கொடுத்துள்ளது” என பெருமிதம் கொண்டார்.
நடிகர் அபிஷன் ஜீவிந்த் பேசுகையில், ”ரஜினி சாரை சந்தித்த போது ஹீரோ ஆகிவிட்டீர்களா? என கேட்டார். அது மனதுக்கு மிகவும் நெருக்கமான தருணமாக இருந்தது. அன்று இருந்ததை விட இன்று மிகவும் மகிழ்ச்சியாக உள்ளது. என்னை நம்பி எனக்கும் உத்வேகம் அளித்த சௌந்தர்யாவுக்கு நன்றி. சௌந்தர்யா, தயாரிப்பாளர் மகேஷ்ராஜ் உடன் இணைந்து பெரிய படம் ஒன்றை கொடுக்க உள்ளேன்” எனக் கூறினார்.