அக்ஷன் கிங் அர்ஜுன் – அனுப் மோகன் இணையும் தேசபக்தித் திரைப்படம் -அயோத்தியில் நாளை படப்பூஜை!
ஜோஸ் எம். தாமஸ் ராய் செயல் தயாரிப்பாளராகப் பணியாற்றுகிறார். ஓய்வுபெற்ற ராணுவ அதிகாரி மேஜர் விஜய் பார்கவன் இப்படத்தின் கதை மற்றும் திரைக்கதையை எழுதியுள்ளார்.
Published : November 26, 2026 at 11:09 PM IST
சென்னை:அக்ஷன் கிங் அர்ஜுன், அனுப் மோகன் இணையும் பிரம்மாண்ட தேசபக்தித் திரைப்படத்தின் படப்பூஜை அயோத்தியில் உள்ள ஸ்ரீ ராம ஜென்மபூமி ஆலய வளாகத்தில் நாளை நடைபெற உள்ளது.
இந்தியத் திரையுலகில் புதிய முயற்சியாக, ஆக்ஷன் கிங் அர்ஜுன் சர்ஜா மற்றும் பிரபல திரைப்படத் தயாரிப்பாளர் அனுப் மோகன் இணைந்து பிரம்மாண்டமான பான் இந்திய தேசபக்தித் திரைப்படத்தை உருவாக்குகின்றனர்.
பிரசிடென்ஷியல் மூவிஸ் இன்டர்நேஷனல் பிரைவேட் லிமிடெட் நிறுவனத்தின் மூன்றாவது தயாரிப்பாக உருவாகும் இப்படத்தின் பூஜை விழா, நாளை அயோத்தியில் உள்ள ஸ்ரீ ராம ஜென்மபூமி ஆலயத்தில் நடைபெறவுள்ளது. திரைப்படத்தின் அதிகாரப்பூர்வ தலைப்பும் வெளியிடப்பட உள்ளது.
இப்படத்தை அர்ஜுன் சர்ஜா இயக்குவதுடன், கதையின் நாயகனாகவும் நடிக்கிறார். பாலிவுட் மற்றும் பல்வேறு பிராந்தியத் திரைப்படத் துறைகளைச் சேர்ந்த முன்னணி நடிகர்கள் மற்றும் கலைஞர்கள் இப்படத்தில் இணைய உள்ளனர்.
பிரசிடென்ஷியல் மூவிஸ் இன்டர்நேஷனல் நிறுவனத்தின் சார்பில் அனுப் மோகன் தயாரிக்கும் இப்படத்தில், ஜோஸ் எம். தாமஸ் ராய் செயல் தயாரிப்பாளராகப் பணியாற்றுகிறார். ஓய்வுபெற்ற ராணுவ அதிகாரி மேஜர் விஜய் பார்கவன் இப்படத்தின் கதை மற்றும் திரைக்கதையை எழுதியுள்ளார்.
தேசப்பற்று, வீரம், தியாகம் மற்றும் இந்தியாவின் பெருமையைப் போற்றும் வகையில் இப்படம் பிரம்மாண்டமாக உருவாகிறது. இந்தியத் திரையுலகின் பல்வேறு துறைகளைச் சேர்ந்த பிரபலங்கள், திரைப்படக் கலைஞர்கள் மற்றும் சிறப்பு விருந்தினர்கள் பங்கேற்கும் நிகழ்வாக அயோத்தியில் நடைபெறவுள்ள பூஜை விழா அமையவுள்ளது.
படத்தின் தலைப்பு குறித்த அறிவிப்பு வெளியாகவுள்ள நிலையில், ரசிகர்கள் மத்தியில் இப்படத்தின் மீதான எதிர்பார்ப்பு அதிகரிக்க கூடும் என படக்குழு தெரிவித்து உள்ளது.
இந்தியாவின் பெருமையை உலகத் திரையுலகிற்கு எடுத்துச் செல்லும் நோக்கில் உருவாகும் இப்படம் என படக்குழு மேலும் மகிழ்ச்சியுடன் தெரிவித்துள்ளது.