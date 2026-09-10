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நடிகர் சிவகுமார் குடும்பம் மீது அவதூறு பரப்பியவர்கள் மீது நடவடிக்கை கோரி போலீசில் புகார்

சிவக்குமார் மற்றும் அவரது குடும்பத்தினர் மீது அவதூறு பரப்பும் விதமாக வீடியோ வெளியிட்டவர்கள் நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என தென்னிந்திய நடிகர் சங்கத் தலைவர் நாசர் சார்பில் தேனாப்பேட்டை காவல் நிலையத்தில் புகார் அளிக்கப்பட்டது.

நடிகர் சிவக்குமார்
நடிகர் சிவக்குமார் (actor sivakumar fb account)
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By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : September 10, 2026 at 10:50 PM IST

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சென்னை: நடிகர் சிவக்குமார் மற்றும் அவரின் குடும்பத்தார் மீது அவதூறு பரப்பும் விதமாக வீடியோ வெளியிட்டவர்கள் மீது நடவடிக்கை எடுக்க கோரி நடிகர் சங்கத் தலைவர் நாசர் சார்பில் போலீசில் புகார் அளிக்கப்பட்டுள்ளது.

தமிழ் திரையுலகின் பழம்பெரும் நடிகர்களில் ஒருவராக நடிகர் சிவக்குமார் இருக்கிறார். இவர் மீதும் இவரது மகன்களான நடிகர்கள் சூர்யா, கார்த்தி மற்றும் மருமகள் ஜோதிக உள்ளிட்டோரை அவதூறாக பேசும் வீடியோ ஒன்று சமூக வலைதளங்களில் வைரலாகி வருகின்றது.

இந்த வீடியோவைத் தொடர்ந்து, சிவக்குமார் மற்றும் அவரது குடும்பத்தினர் மீது அவதூறு பரப்பும் விதமாக வீடியோ வெளியிட்டவர்கள் நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என தென்னிந்திய நடிகர் சங்கத் தலைவர் நாசர் சார்பில் தேனாப்பேட்டை காவல் நிலையத்தில் புகார் அளிக்கப்பட்டது.

அதில், ‎"சமூக ஊடகமான முகநூல் வலைதள பக்கத்தில் நடிகர் சிவகுமார் மற்றும் அவரது குடும்பத்தினர் மீது ஆதாரமற்ற, அவதூறான மற்றும் தனிப்பட்ட கண்ணியத்தைப் பாதிக்கும் வகையிலான குற்றச்சாட்டுகளை வைக்கும் வகையில் வீடியோ பரபரப்பட்டு வருகிறது.

இந்த சம்பவம் தொடர்பாக முழுமையாக விசாரிக்க வேண்டும். மேலும், குற்றம் நிரூபணமாகும் பட்சத்தில், அவதூறு பரப்பிய பெண் மற்றும் அவருடன் இருந்த அனைவர் மீதும் மிகக் கடுமையான நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும்" கூறப்பட்டிருந்தது.‎

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இந்த புகாரைத் தொடர்ந்து வழக்கு பதிவு செய்த சென்னை மத்திய குற்றப்பிரிவு சைபர் கிரைம் போலீசார் (Cyber Crime Police), அவதூறு பரப்பி வீடியோவை வெளியிட்டதாகக் கூறப்படும் பெண் மற்றும் அவருடன் தொடா்புடையவா்களிடம் விசாரணை மேற்கொண்டு வருவதாக தகவல்கள் வெளியாகி உள்ளன.

அத்துடன், வெளியிடப்பட்ட காணொலியின் அசல் கோப்பு மற்றும் டிஜிட்டல் ஆதாரங்களையும் போலீசார் பறிமுதல் செய்திருப்பதாக கூறப்படுகிறது.

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