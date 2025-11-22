ETV Bharat / entertainment

ஹீரோவாக நடிக்கும் ’டூரிஸ்ட் ஃபேமிலி’ இயக்குநர் அபிஷன் ஜீவிந்த்! பர்ஸ்ட் லுக்கை வெளியிட்ட ரஜினிகாந்த்!

’டூரிஸ்ட் ஃபேமிலி’ திரைப்பட இயக்குநர் அபிஷன் ஜீவிந்த் கதாநாயகனாக நடித்துள்ள ’வித் லவ்’ படத்தின் ஃபர்ஸ்ட் லுக்கை ரஜினிகாந்த் வெளியிட்டுள்ளார்.

வித் லவ் திரைப்பட ஃபர்ஸ்ட் லுக்
வித் லவ் திரைப்பட ஃபர்ஸ்ட் லுக் (FILM POSTERS)
சென்னை: Zion Films சார்பில் சௌந்தர்யா ரஜினிகாந்த் தயாரிப்பில் அபிஷன் ஜீவிந்த் நாயகனாக நடித்துள்ள புதிய திரைப்படம் ’வித் லவ்’ (With Love) ஃபர்ஸ்ட் லுக் மற்றும் டைட்டில் டீசரை ரஜினிகாந்த் வெளியிட்டார்.

Zion Films சார்பில் சௌந்தர்யா ரஜினிகாந்த் மற்றும் எம்ஆர்பி எண்டர்டெயின்மெண்ட் இணைந்து வழங்கும், பசிலியான் நாசரேத், மகேஷ் ராஜ் பசிலியான் தயாரிப்பில், இயக்குநர் அபிஷன் ஜீவிந்த் மற்றும் அனஸ்வரா ராஜன் நடிப்பில் உருவாகி வரும், புதிய படத்திற்கு ’வித் லவ்’ (With Love) என தலைப்பிடப்பட்டுள்ளது. இப்படத்தின் அதிகாரப்பூர்வ ஃபர்ஸ்ட் லுக் மற்றும் டைட்டில் டீசரை ரஜினிகாந்த் தனது சமூக வலைதள பக்கத்தில் வெளியிட்டு படக்குழுவினரை வாழ்த்தியுள்ளார்.

’வித் லவ்’ திரைப்படத்தை “லவ்வர், டூரிஸ்ட் ஃபேமிலி” படங்களில் இணை இயக்குநராக பணியாற்றிய மதன் இயக்கியுள்ளார். மேலும் இப்படத்திற்கு இசையமைப்பாளர் ஷான் ரோல்டன் இசையமைத்துள்ளார். மேலும் ஷ்ரேயாஸ் கிருஷ்ணா ஒளிப்பதிவு செய்துள்ளார். முழுக்க முழுக்க இன்றைய இளைஞர்களை கவரும், காதல் கதையாக உருவாகி வரும் இந்த திரைப்படத்திற்கு, இளம் தலைமுறையின் புழக்கத்தில் இருக்கும் “வித் லவ் (With Love)” என்ற தலைப்பு மிகப் பொருத்தமாக அமைந்துள்ளது என படக்குழு தெரிவித்துள்ளது.

தமிழ் சினிமாவில் மாறுபட்ட கதைக்களங்களில், தொடர் வெற்றிப் படங்களை வழங்கி வரும் எம்ஆர்பி எண்டர்டெயின்மெண்ட் நிறுவனம், குட் நைட், ’லவ்வர்’ மற்றும் இந்த வருடத்தின் பிளாக்பஸ்டர் வெற்றிப்படமான ’டூரிஸ்ட் ஃபேமிலி’ படத்தின் ஹாட்ரிக் வெற்றியைத் தொடர்ந்து, இப்படத்தை தயாரிக்கிறது. வித் லவ் திரைப்படம் வரும் பிப்ரவரி மாதம் வெளியாகும் என படக்குழு அறிவித்துள்ளது.

இதையும் படிங்க: அமரன் வெளியாகி ஒரு வருடம் ஆச்சு... ஆச்சரியப்பட்ட சிவகார்த்திகேயன்!

கோலிவுட்டில் பல பிரபல இயக்குநர்கள் பிற்காலத்தில் திரைப்படங்களில் நடிகர்களாக நடித்துள்ளனர். எஸ்.ஜே.சூர்யா, சமுத்திரகனி, சசிகுமார், ராம், பார்த்திபன், பிரதீப் ரங்கநாதன் என பலர் இயக்குநர்களாக வெற்றி பெற்று, பின்னர் திரைப்படங்களில் ஹீரோவாகவும், துணை நடிகர்களாகவும் நடித்துள்ளனர். அந்த வரிசையில் தற்போது அபிஷன் ஜீவிந்த் இணைந்துள்ளார். இவர் இயக்கிய முதலாவது படமான ‘டூரிஸ்ட் ஃபேமிலி’ கடந்த ஆண்டு வெளியாகி மாபெரும் வசூல் சாதனை படைத்தது குறிப்பிடத்தக்கது.

