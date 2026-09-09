தேசிய திரைப்பட விருது வழங்கும் விழா: டெல்லியில் இருந்து குஜராத்திற்கு மாற்றம்
இந்த வருடம் குஜராத்தில் நடைபெறும் நிலையில், அடுத்தடுத்த ஆண்டுகளில் வெவ்வேறு மாநிலங்களில் நடைபெறும் என மத்திய அரசு அறிவித்துள்ளது
Published : September 9, 2026 at 8:03 AM IST
டெல்லி: தேசிய திரைப்பட விருதுகள் வழங்கப்படும் இடம் முதல் முறையாக டெல்லியில் இருந்து குஜராத் மாநிலத்திற்கு மாற்றப்பட்டுள்ளது.
மத்திய அரசின் தேசிய திரைப்பட விருதுகள் 72 ஆண்டு கால வரலாற்றில், முதல் முறையாக இந்த மாற்றம் செய்யப்பட்டுள்ளது. அந்த வகையில் வரும் செப்டம்பர் 22ஆம் தேதி குஜராத் மாநிலம் ஏக்தா நகரில் நடைபெறும் 72வது தேசிய திரைப்பட விருதுகள் வழங்கும் விழாவில், ஜனாதிபதி திரௌபதி முர்மு திரைப்பட கலைஞர்களுக்கு விருதுகளை வழங்குகிறார். இந்த விழாவில் 2024ஆம் ஆண்டு வெளியான திரைப்படங்களுக்கு தேசிய விருதுகள் வழங்கப்படுகிறது.
முதல் முறையாக இடமாற்றம்
கடந்த 1954ஆம் ஆண்டு முதல் மத்திய அரசால் ஒவ்வொரு ஆண்டும் சிறந்த திரைப்பட கலைஞர்களை கௌரவிக்கும் விதமாக தேசிய திரைப்பட விருதுகள் வழங்கப்பட்டு வருகிறது. இந்த விருதுகள் வழங்கும் விழாவின் முதல் நிகழ்வு டெல்லியில் உள்ள விக்யான் பவனில் நடைபெற்றது.
அதனைத்தொடர்ந்து பெரும்பாலான தேசிய விருதுகள் வழங்கும் விழா அங்கு நடைபெற்று வந்தது. இந்நிலையில், இந்த வருடம் குஜராத் மாநிலத்திற்கு மாற்றப்பட்டுள்ளது. எதிர்வரும் ஆண்டுகளில் வெவ்வேறு மாநிலங்களில் இந்த நிகழ்வை நடத்த திட்டமிட்டுள்ளதாக மத்திய அரசு அறிவித்துள்ளது.
🏆 72nd #NationalFilmAwards 🏆— PIB India (@PIB_India) July 18, 2026
➡️ Best Actor in a Leading Role:
⭐ Actor: Mammootty
Bramayugam (Malayalam)
⭐ Actor: Kartik Aaryan
Chandu Champion (Hindi)@MIB_India @nfdcindia pic.twitter.com/dbfsBPm5gN
இதுகுறித்து மத்திய அரசின் ஊடக தகவல் அலுவலகம் (PIB) சமூக அவலைதள பக்கத்தில் வெளியிட்டுள்ள பதிவில், “இந்திய ஜனாதிபதி திரௌபதி முர்மு, குஜராத் மாநிலத்தில் உள்ள ஏக்தா நகரில் நடைபெறும் 72வது தேசிய திரைப்பட விருதுகள் வழங்கும் விழாவில் திரைப்பட கலைஞர்களுக்கு தேசிய விருதுகளை வழங்குகிறார். இந்த நிகழ்வு பல்வேறு மொழிகள் மற்றும் திரைப்பட வடிவங்களின் பன்முகத்தன்மையை கொண்டாடுகின்றன.
🏆 72nd #NationalFilmAwards 🏆— PIB India (@PIB_India) July 18, 2026
➡️ Best Actor in a Leading Role:
⭐ Actor: Mammootty
Bramayugam (Malayalam)
⭐ Actor: Kartik Aaryan
Chandu Champion (Hindi)@MIB_India @nfdcindia pic.twitter.com/dbfsBPm5gN
அந்த வகையில் ஒரு முக்கிய கொள்கை முடிவாக தேசிய திரைப்பட விருதுகள் வழங்கும் விழாவை தலைநகரை (டெல்லி) தாண்டி பல்வேறு பகுதிகளில் நடத்த தகவல் மற்றும் ஒளிபரப்பு அமைச்சகம் முடிவு செய்துள்ளது. இந்த ஆண்டு ஏக்தா நகரில் நடைபெறும் விழா, இந்தியா முழுவதும் திரைப்பட துறையின் திறமையாளர்களை ஒன்றிணைப்பதோடு ’ஏக் பாரத், ஷ்ரேஷ்ட பாரத்’ எனும் உணர்வையும், பிரதிபலிக்கும் வகையில் அமையும்” என கூறப்பட்டுள்ளது.
விருது வென்ற கலைஞர்கள்
இந்த விருது வழங்கும் நிகழ்வில் ’பிரம்மயுகம்’ படத்திற்காக நடிகர் மம்மூட்டி தேசிய விருது பெறுகிறார். மேலும், நடிகர் தனுஷ் இயக்கி, நடித்த ’ராயன்’ படத்திற்கு விருது அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
முறையே, ’அமரன்’ திரைப்பட இயக்குநர் ராஜ்குமார் பெரியசாமி, அப்படத்தின் இசையமைப்பாளர் ஜி.வி. பிரகாஷ் குமார், ’கேப்டன் மில்லர்’ படத்திற்காக தனுஷ், ’மகாராஜா’ திரைப்படத்திற்காக சண்டை பயிற்சி கலைஞர் அனல் அரசு உள்ளிட்ட 10 தமிழ் சினிமா கலைஞர்கள் இந்த வருடம் விருது பெற உள்ளனர்.