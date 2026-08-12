நடிகை சுகன்யா வீட்டில் புகுந்த 6 அடி நீள சாரைப்பாம்பு: பத்திரமாக மீட்ட தீயணைப்பு துறையினர்
இறுதியாக அந்த பாம்பு கார் நிறுத்தும் இடத்தில் உலாவி கொண்டிருந்தது தெரிய வந்தது. அதை அடுத்து, பாம்பை பிடிக்கும் கருவியைக் கொண்டு அந்த பாம்பை லாவமாக தீயணைப்புத் துறை வீரர்கள் பிடித்தனர்.
Published : August 12, 2026 at 10:52 PM IST
சென்னை: பிரபல நடிகை சுகன்யா வீட்டில் புகுந்த ஆறு அடி நீள சாரைப்பாம்பை தீயணைப்பு துறையினர் பத்திரமாக மீட்டனர்.
சென்னை நீலாங்கரையில் உள்ள பிரபல நடிகை சுகன்யாவின் வீட்டிற்குள் பாம்பு ஒன்று புகுந்துள்ளது. இதைக் கண்டு அதிர்ந்துபோன சுகன்யாவின் குடும்பத்தினர், உடனடியாக இதுகுறித்து தீயணைப்புத் துறைக்குத் தகவல் தெரிவித்தனர்.
விரைந்து வந்த தீயணைப்பு வீரர்கள், பாம்பை தேடும் பணியில் களமிறங்கினர். பாம்பு புகுந்ததாக கூறப்பட்ட இடத்தில் நீண்ட நேரமாக தேடியும் அது கிடைக்கவில்லை.
இறுதியாக அந்த பாம்பு கார் நிறுத்தும் இடத்தில் உலாவிக் கொண்டிருந்தது தெரிய வந்தது. அதை அடுத்து, பாம்பை பிடிக்கும் கருவியைக் கொண்டு அந்த பாம்பை லாவமாக தீயணைப்புத் துறை வீரர்கள் பிடித்தனர்.
இதன் பின்னரே அந்த பாம்பு விஷமற்ற சாரைப்பாம்பு என்பது தெரிய வந்தது. மேலும், அது ஆறு அடி நீளத்தில் இருப்பதும் கண்டுபிடிக்கப்பட்டது. இதையடுத்து மீட்கப்பட்ட அந்த சாரைப்பாம்பை எவ்வித பாதிப்பும் இன்றி பத்திரமாக அருகில் இருந்த வனப்பகுதியில் தீயணைப்புத்துறை வீரர்களால் விடப்பட்டது.