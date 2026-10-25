நற்பணி இயக்க மகளிர் அணி நிர்வாகிகளை சந்திக்கும் நடிகர் தனுஷ் - சென்னையில் களைகட்டிய கூட்டம்
செம்மஞ்சேரியில் நடைபெற உள்ள நிர்வாகிகள் கூட்டத்திற்கு வருகை தரும் நடிகர் தனுஷிற்கு பேனர்களை வைத்து ரசிகர்கள் உற்சாக வரவேற்பு அளித்து வருகின்றனர்.
Published : October 25, 2026 at 12:44 PM IST
சென்னை: தனுஷ் நற்பணி இயக்கத்தின் மகளிர் அணி நிர்வாகிகள் சந்திப்பு கூட்டத்தில் 5,000 பெண்கள் பங்கேற்க உள்ளனர்.
நடிகர் தனுஷ் நடிப்பில் 'ஓம்' திரைப்படம் உருவாகி வருகிறது. இதனை முன்னிட்டு, தனுஷ் நற்பணி இயக்கத்தின் சார்பில், சென்னை ஓஎம்ஆர் சாலை செம்மஞ்சேரியில் உள்ள தனியார் கல்லூரியில், மாவட்ட நிர்வாகிகளை தனுஷ் நேரில் சந்தித்து புகைப்டடம் எடுத்துக்கொள்ளும் நிகழ்ச்சி இன்று நடைபெறவுள்ளது.
இந்த நிகழ்ச்சி இன்று மாலை 5 மணி வரை நடைபெறும் என்று தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. இந்த நிகழ்ச்சியின்போது தனுஷ் நற்பணி இயக்கத்தின் மகளிர் அணி நிர்வாகிகளையும் அவர் சந்தித்து கலந்துரையாட உள்ளார்.
இந்த மகளிர் அணி நிர்வாகிகள் சந்திப்பு கூட்டத்தில், தமிழ்நாடு முழுவதும் இருந்து சுமார் 5 ஆயிரத்திற்கும் மேற்பட்ட பெண்கள் பங்கேற்பார்கள் என்று தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. இந்த நிகழ்ச்சியில் பங்கேற்பதற்காக ஏராளமான பெண்கள் தனியார் கல்லூரிக்கு வருகை தந்துள்ளனர். நடிகர் தனுஷ் தற்போது ஓம் படத்தில் நடித்து வருகிறார்.
இந்நிலையில், இந்த நிகழ்ச்சியை முன்னிட்டு தனுஷை வரவேற்கும் வகையில், செம்மஞ்சேரி வரும் வழியெங்கும் விளம்பர பேனர்களை வைத்து நற்பணி இயக்கத்தை சேர்ந்தவர்கள் உற்சாக வரவேற்பு அளித்து வருகின்றனர்.
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இதனைத் தொடர்ந்து நாளை (அக்டோபர் 26) சென்னையில் ரசிகர்களைச் சந்திக்கும் நடிகர் தனுஷ், அவர்களுடன் தனித்தனியாக புகைப்படம் எடுக்கவும் திட்டமிட்டுள்ளதாக தகவல் வெளியாகி உள்ளது.