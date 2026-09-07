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'கடவுள் தந்த பரிசு': ‎இளையராஜா, ராமராஜன் ‎கூட்டணியில் உருவாகும் 25-ஆவது திரைப்படம்

இளையராஜா, ராமராஜன் கூட்டணியில் உருவாகும் 'கடவுள் தந்த பரிசு' திரைப்படத்தில் ‎செந்தில், கோவை சரளா ஆகிய இருவரும் நீண்ட இடைவெளிக்குப் பிறகு நடிக்கவுள்ளனர்.

‎இளையராஜாவுடன் நடிகர் ராமராஜன்
‎இளையராஜாவுடன் நடிகர் ராமராஜன் (ETV Bharat Tamil Nadu)
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By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : September 7, 2026 at 12:28 PM IST

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சென்னை: இசைஞானி இளையராஜா, நடிகர் ராமராஜன் கூட்டணியில் உருவாகும் 25-ஆவது திரைப்படத்திற்கு 'கடவுள் தந்த பரிசு' என்று பெயரிடப்பட்டுள்ளது.

’கடவுள் தந்த பரிசு’ திரைப்படத்தை ‎புதுமுக இயக்குநர் காசிமாயன் கதை, திரைக்கதை எழுதி, இயக்குகிறார். மேலும் இப்படத்திற்கு ராஜகோபால், எம்.அடைக்கலம் இருவரும் எழுதுகின்றனர். ‎செந்தில், கோவை சரளா ஆகிய இருவரும் நீண்ட இடைவெளிக்குப் பிறகு, ராமராஜனுடன் இணைந்து, இந்த படத்தில் நடிக்கவுள்ளனர். முன்னதாக ராமராஜன் நடிப்பில் உருவான ’கரகாட்டக்காரன்’ படத்தில் செந்தில் நடித்த வாழைப்பழத்தை கொண்டு உருவாக்கப்பட்ட நகைச்சுவை காட்சி மிகவும் பிரபலமானது.

இளையராஜா, ராமராஜன் கூட்டணி

இளையராஜாவும், ராமராஜன் கூட்டணியில் ரசிகர்களின் எதிர்பார்ப்பை பூர்த்தி செய்யும் வகையில், பாடல் பதிவுடன் இப்படத்தின் பணிகள் தொடங்கியது. அதனைத்தொடர்ந்து படப்பிடிப்பிற்கான பணிகள் மும்முரமாக நடைபெற்று வருகிறது என படக்குழு தெரிவித்துள்ளது. சமீபத்தில் இளையராஜா இசையமப்பில் உருவான ‘டோரதி’ பட பாடல்கள் பெரியளவில் ஹிட்டான நிலையில், ராமராஜனின் 25வது பட பாடல்களை ரசிகர்கள் எதிர்பார்த்து உள்ளனர்.

’எங்க ஊரு பாட்டுக்காரன்’, ’செண்பகமே செண்பகமே’, ’ராசாவே உன்னெ நம்பி’, ’பார்த்தால் பசு’, ’என்னை விட்டுப் போகாதே’, ’எங்க ஊரு காவக்காரன்’ ’என்னைப் பெத்த ராசா’, ’பொங்கி வரும் காவேரி’ ஆகிய படங்களில் தொடங்கி, கடைசியாக ’சாமானியன்’ திரைப்படம் வரை இளையராஜா, ராமராஜன் நடித்துள்ள படங்களுக்கு இசையமைத்துள்ளார்.

ரசிகர்களை கவர்ந்த பாடல்கள்

கரகாட்டக்காரன்’ திரைப்படம் முழுவதும் இசைக்கு மிகப்பெரிய அளவில் முக்கியத்துவம் கொடுக்கப்பட்டு உருவாக்கப்பட்டது. அந்த வகையில் படத்தில் இடம்பெற்ற ’ஊரு விட்டு ஊரு வந்து’, ’குடகு மலை காற்றில் ஒரு பாட்டு கேக்குது’, ’மாங்குயிலே பூங்குயிலே’, ’இந்த மான் எந்தன் சொந்த மான்’ என இவை அனைத்துமே ரசிகர்களுக்கு பிடித்தமான பாடலாக அமைந்தது.

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மேலும் ’எங்க ஊரு பாட்டுக்காரன்’ திரைப்படத்தில் வெளியாகி இருந்த ’செண்பகமே செண்பகமே’ பாடல் மனதை மயக்கும் மிகச்சிறந்த பாடலாக இன்றளவும், ரசிகர்கள் மத்தியில் முணுமுணுக்கக் கூடிய வகையில் இருந்து வருகிறது. அதேபோல் வில்லுப்பாட்டுக்காரன் திரைப்படத்தில் இடம்பெற்ற பாடல்களும் ஆகச் சிறந்த பாடல்களாக ரசிகர்கள் மனதில் இடம்பிடித்துள்ளது.

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கடவுள் தந்த பரிசு
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