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சென்னை அரசு கவின் கலைக் கல்லூரியின் 175-வது ஆண்டு விழா - நினைவலைகளை பகிர்ந்த நடிகர் சிவகுமார்

"பெரியார் படத்தை வரைந்து முன்னாள் முதல்வர் கருணாநிதியிடம் காண்பித்தபோது என் படத்தை எல்லாம் நீ வரையவில்லையா? என்று கேட்டார். உடனே அவருடைய படத்தை வரைந்து காண்பித்தேன்" என சிவகுமார் கூறினார்.

விழாவில் பேசும் நடிகரும் முன்னாள் மாணவருமான சிவகுமார்
விழாவில் பேசும் நடிகரும் முன்னாள் மாணவருமான சிவகுமார் (ETV Bharat Tamil Nadu)
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By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : October 3, 2026 at 9:29 PM IST

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சென்னை: சென்னையில் உள்ள அரசு கவின் கலைக் கல்லூரியின் 175-வது ஆண்டு விழாவில் நடிகர் சிவகுமார் கலந்து கொண்டு தாம் வரைந்த ஓவியங்களை காண்பித்து நினைவலைகளை பகிர்ந்து கொண்டார்.

சென்னை எழும்பூரில் உள்ள அரசு கவின் கலைக் கல்லூரியின் 175-வது ஆண்டு விழா, முன்னாள் மாணவர்கள் சார்பில் நடைபெற்றது. இதில், கலை இயக்குநர் தோட்டாதரணி, நடிகர் சிவகுமார் உள்ளிட்ட முன்னாள் மாணவர்கள் பலரும், முன்னாள் ஆசிரியர்கள் பலரும் கலந்து கொண்டனர்.

நிகழ்ச்சியில் நடிகர் சிவகுமார் பேசுகையில், "இந்தியாவில் உள்ள ஓவியக் கல்லூரிகளில் 175-வது ஆண்டு விழா நடைபெறும் ஓவியக் கல்லூரி இதுதான். நான் பிரஷை நம்பி சில காலம்தான் இருந்தேன். ஆனால் இங்கு படித்தவர்கள் அனைவரும் பிரஷை மட்டுமே நம்பி இருந்தவர்கள். 24 வயதில் நடிக்கச் சென்று 40-க்கும் மேற்பட்ட கதாநாயகிகளுடன் டூயட் பாடி விட்டு தற்போது நடிப்பை விடுத்து பேச்சாளராக உள்ளேன்.

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நாங்கள் படித்த காலத்தில்தான் உழைப்பாளர் சிலையை வடிவமைத்தனர். என்னுடன் படித்த சக மாணவர்களில் பலர் உயிருடன் இல்லை. என்னுடன் படித்த சக நண்பர்கள் பலர், மதுரையில் உள்ளனர். அங்கு அவர்கள் வீட்டில் தங்கி, மதுரையில் பல இடங்களுக்குச் சென்று ஓவியங்களை வரைந்துள்ளோம்.

எம்ஜிஆர், பத்மினி, ஜெமினி கணேசன்

நாங்கள் படிக்கும்போது 10 மணி நேரத்திற்கு மேலாக ஓவியத்தை வரைந்தோம். நான் பிறந்த ஊரில் அந்த காலத்தில் பள்ளிக்கூடம் இல்லை; மின்சாரம் இல்லை; கழிப்பறை வசதி கிடையாது. என் 14 வயதில் எம்.ஜி.ஆர். படத்தை வரைந்தேன். 17 வயதில் பத்மினியை வரைந்தேன்.

2006-இல் சூர்யாவுக்கு திருமணம் நடைபெறுவதற்கு முன்பு நடிகை பத்மினியை சந்தித்து, நான் வரைந்த ஓவியத்தை அவருக்கு பரிசளித்தேன். அந்த ஓவியத்தை பார்த்து விட்டு நான் இவ்வளவு அழகாக இருந்தேனா? என பத்மினி வியப்புடன் கேட்டார். பத்மினி இறந்தபோது நான் வரைந்த ஓவியம் அவருடைய உடலுக்கு அருகில் வைக்கப்பட்டிருந்தது. என் சிறு வயதில் நடிகர் ஜெமினி கணேசனை ஓவியமாக வரைந்தேன். பிற்காலத்தில் அவருடன் இணைந்து படங்களில் நடித்தேன்.

ஶ்ரீரங்கம் கோபுரம்

1961-இல் அண்ணாசாலையில் உள்ள கடைகளை ஓவியமாக வரைந்தேன். ஸ்ரீரங்கம் கோயிலில் அமர்ந்து கோபுரத்தை வரைந்து கொண்டிருந்தேன். அப்போது ஒருவர் என்னை வெளியேற்றி விட்டார். கோயிலுக்கு வெளியே வந்து ஶ்ரீரங்கம் கோயில் கோபுரத்தை வரைந்து முடித்தேன்.

1963- இல் திருவண்ணாமலை சென்று அங்கு உள்ள கோயில் கோபுரம், தீபம் ஏற்றும் மலை மீது ஏறி 8 மணி நேரம் கோயில் கோபுரங்களை வரைந்தேன்.

மும்பை அனுபவம்

1972-இல், திரைப்படத்தில் நடிக்கலாம் என எண்ணி மும்பை சென்றபோது, கேட்வே பகுதியை வரைந்து கொண்டிருந்தோம். அங்கு வந்த காவலர்கள், நாங்கள் அனுமதியில்லாமல் அங்கு வந்து ஓவியம் வரைந்ததாக கூறி, எங்களை கைது செய்ய வந்தனர். பிறகு நாங்கள் வரைந்த ஓவியங்களை காண்பித்தபோது, காவலர்களே எங்களை காபி சாப்பிட அழைத்தனர்.

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பெரியார் படத்தை வரைந்து முன்னாள் முதல்வர் கருணாநிதியிடம் காண்பித்தேன். அப்போது, என் படத்தை எல்லாம் நீ வரையவில்லையா? என்று கேட்டார். உடனே அவருடைய படத்தை வரைந்து காண்பித்தேன்" என்று பேசி முடித்தார்.

நிகழ்ச்சியில் நடிகர் ஜெமினி கணேசன், ஶ்ரீரங்கம் கோபுரம், காஞ்சிபுரம் கோயில் பிரகாரம், கிறிஸ்துமஸ் பண்டிகை, மாமல்லபுரம் கடல் சிற்பம், வாட்டர் கலர் ஸ்பாட் பெயிண்டிங்கில் வரைந்த ஓவியக் கல்லூரி கட்டிடம், எழும்பூர் ரயில் நிலையத்தில் மூன்றாவது நடைமேடை , மதுரை டவுன், பசுமலை, ரயில்வே டிராக், கலைவாணர் என்.எஸ்.கிருஷ்ணன், இசை அமைப்பாளர் இளையராஜா, திருமலை நாயக்கர் மஹால், புதுச்சேரி கடற்கரை என தாம் வரைந்த ஓவியங்களை அவ்வப்போது காண்பித்து பேசினார்.

TAGGED:

அரசு கவின் கலைக் கல்லூரி
CHENNAI GOVT COLLEGE OF FINE ARTS
ACTOR SIVAKUMAR
நடிகர் சிவகுமார்
175TH ANNIVERSARY FINE ARTS COLLEGE

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