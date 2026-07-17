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சென்னை ஐஐடி பட்டமளிப்பு விழா: சான்சிபார் அதிபர் டாக்டர் உசேன் அலி மவின்யி பங்கேற்பு
செயற்கை நுண்ணறிவு, ரோபாட்டிக்ஸ், உயிரித் தொழில்நுட்பம், குவாண்டம் தொழில்நுட்பம் ஆகியவை மனிதகுலம் வாழும், கற்கும், வேலை செய்யும் முறையையே மாற்றியமைத்து வருவதாக சான்சிபார் அதிபர் டாக்டர் உசேன் அலி மவின்யி தெரிவித்தார்.
Published : July 17, 2026 at 8:10 PM IST
சென்னை: சென்னை ஐஐடியின் 63-வது பட்டமளிப்பு விழா சான்சிபார் அதிபர் டாக்டர் உசேன் அலி மவின்யி கலந்துகொண்டு சிறப்பித்தார்.
சென்னை ஐஐடியின் 63 வது பட்டமளிப்பு விழாவில் சான்சிபார் அதிபர் டாக்டர் உசேன் அலி மவின்யி (Dr. Hussein Ali Mwinyi) சிறப்பு விருந்தினராகக் கலந்துகொண்டு சிறப்பித்தார்.
சென்னை ஐஐடி வளாகத்தில் நடைபெறும் 63 வது விழாவில், 3,106 மாணவர்கள் பட்டங்களும், கூட்டு மற்றும் இரட்டைப் பட்டங்கள் உட்பட 3,518 வழங்கப்பட்டன. மேலும், முனைவர் பட்டங்கள் (PhD), வெளிநாட்டு நிறுவனங்களுடனான கூட்டு முனைவர் பட்டங்கள் மற்றும் இரட்டை முனைவர் பட்டங்கள் என 511 முனைவர் பட்டங்களும் வழங்கப்பட்டன.
இந்த நிகழ்வில் சான்சிபார் அதிபர் டாக்டர் உசேன் அலி மவின்யி, சான்சிபார் கல்வி மற்றும் தொழிற்பயிற்சித் துறை அமைச்சர் லேலா முகமது முசா (Lela Mohamed Mussa), இந்தியாவுக்கான தான்சானியா ஐக்கியக் குடியரசின் உயர் ஆணையர் அனிசா கபுபி ம்பேகா (Anisa Kapufi Mbega) ஆகியோரும் கலந்து கொண்டனர்.
சென்னை ஐஐடி இயக்குநர் பேராசிரியர் வி. காமகோடி அறிக்கையைச் சமர்ப்பித்து, பட்டதாரிகளுக்குப் பட்டங்களை வழங்கினார். பட்டமளிப்பு விழாவில் கலந்துக் கொண்டு, பட்டம் பெற்ற மாணவர்களுக்கும் சான்சிபார் அதிபர் டாக்டர் உசேன் அலி மவின்யி வாழ்த்து தெரிவித்தார்.
அப்போது பேசிய அவர், "ஒவ்வொரு தலைமுறையும், உலகை அது இருக்கும் நிலையிலேயே மரபாகப் பெறுகிறது. ஆனால் உங்களுக்கோ, இந்த உலகம் எப்படி இருக்க வேண்டுமோ அப்படி அதனை வடிவமைப்பதற்கான அசாதாரண வாய்ப்பும், பொறுப்பும் கிடைத்துள்ளது. வரலாற்றின் தீர்க்கமான தருணத்தில் நீங்கள் பட்டம் பெறுகிறீர்கள்.
செயற்கை நுண்ணறிவு, ரோபாட்டிக்ஸ், உயிரித் தொழில்நுட்பம், குவாண்டம் தொழில்நுட்பம் ஆகியவை மனிதகுலம் வாழும், கற்கும், வேலை செய்யும் முறையையே மாற்றியமைத்து வருகின்றன. இருப்பினும், தொழில்நுட்பம் மட்டுமே எப்போதும் முன்னேற்றத்திற்கு உத்தரவாதம் அளித்ததில்லை என்பதை வரலாறு நமக்கு நினைவூட்டுகிறது. ஒவ்வொரு சிறந்த கண்டுபிடிப்பும் மனிதகுலத்தின் முன் ஒரு வாய்ப்பை வழங்குகிறது. அது சமத்துவமின்மையை ஆழப்படுத்தலாம், வாய்ப்புகளை விரிவுபடுத்தலாம், சமூகங்களைப் பிரிக்கலாம் அல்லது ஒன்றிணைக்கலாம். அந்த வாய்ப்பு தொழில்நுட்பத்திடம் இல்லை, மாறாக அதனை உருவாக்குபவர்களிடம் தான் உள்ளது.
உலகெங்கிலும், ஐஐடி மெட்ராஸ் என்பது கல்விச் சிறப்பிற்கு உதாரணமான ஒன்றாக மாறியுள்ளது. இருப்பினும், என்னை மிகவும் கவர்ந்தது பொறியியல் மற்றும் அறிவியல் ஆராய்ச்சியில் அதன் வியக்கத்தக்க நன்மதிப்பு மட்டுமல்ல, அதன் கண்டுபிடிப்பு கலாச்சாரமும் தான். வகுப்பறைகள், ஆய்வகங்களைத் தாண்டி, கருத்தாக்கங்களை மக்களுக்கு கொண்டு செல்ல ஊக்குவிக்கும் ஒரு கல்வி நிறுவனமாக ஐஐடி மெட்ராஸ் திகழ்கிறது. இதன் மூலம் நிறுவனங்களை உருவாக்குகிறது, வேலைவாய்ப்பை உருவாக்குகிறது, அன்றாடப் பிரச்சினைகளுக்குத் தீர்வு காண்கிறது. இத்தகைய தத்துவம் நமது லட்சியங்களோடு ஒத்துப்போகிறது.
ஐஐடி மெட்ராஸ்-ன் முதலாவது சர்வதேச வளாகமாக ஐஐடி மெட்ராஸ் சான்சிபார் நிறுவப்பட்டிருப்பது, கல்வி சார்ந்த சாதனைகளை விட மிக மேலானது. அறிவு எல்லைகளைக் கடந்தது என்பதையும், திறமை என்பது குறிப்பிட்ட நிலப்பரப்பிற்குள் முடக்கப்படக் கூடாது என்பதையும் பிரதிபலிக்கிறது. நாடுகள் தனிமைப்படுத்தலுக்குப் பதிலாகக் கூட்டாண்மையையும், போட்டிக்கு பதிலாக ஒத்துழைப்பையும், குறுகிய நலன்களுக்குப் பதிலாகப் பகிர்ந்துகொள்ளும் லட்சியத்தையும் தேர்ந்தெடுக்கும்போது என்னவெல்லாம் சாத்தியமாகும் என்பதை நிரூபிக்கும் வகையில் ஐஐடி மெட்ராஸ் செயல்படுகிறது.
சான்சிபார், தான்சானியாவின் பிரதான நிலப்பகுதி. இருப்பினும் இந்தியா மற்றும் பல்வேறு ஆப்பிரிக்க நாடுகளைச் சேர்ந்த மாணவர்கள் அருகருகே அமர்ந்து படிக்கின்றனர். அவர்களின் பல்வேறு கலாச்சாரங்கள், பல்வேறு அனுபவங்கள், வெவ்வேறு பார்வைகளைக் கொண்டிருந்தாலும் சிறந்து விளங்க வேண்டும் என்ற பொதுவான லட்சியத்தின் மூலம் அனைவரும் ஒன்றிணைந்துள்ளனர்" எனத் தெரிவித்தார்
சென்னை ஐஐடி இயக்குனர் காமகோடி அறிக்கையை சமர்ப்பித்துப் பேசும்போது, "ஐஐடி மெட்ராஸ் சான்சிபார் வளாகம், கிழக்கு ஆப்பிரிக்காவில் உலகத்தரம் வாய்ந்த உயர்கல்விக்கு வளர்ந்துவரும் முக்கிய மையமாக புதிய பரிமாணத்தை எட்டியுள்ளது. தற்போது இவ்வளாகத்தில் 130 மாணவர்கள் பயின்று வருகின்றனர். இதில் 51 சதவீத மாணவர்கள் தான்சானியாவைச் சேர்ந்தவர்கள். மீதமுள்ளவர்கள் கென்யா, உகாண்டா, எத்தியோப்பியா, ஜாம்பியா, இந்தியா உள்ளிட்ட நாடுகளைச் சேர்ந்தவர்கள்.
முதல் எம்.டெக். பட்டம் பெறும் மாணவர்கள் 100 சதவீத அளவுக்கு தொழில்துறை வேலைவாய்ப்பைப் பெற்றுள்ளனர். மேலும் 2027-ம் ஆண்டுக்குள் மாணவர் சேர்க்கையை 350 முதல் 500 ஆக உயர்த்த ஐஐடி மெட்ராஸ் சான்சிபார் வளாகம் திட்டமிட்டுள்ளது. இதையொட்டி ஆசிரியர் நியமனங்களை விரைவுபடுத்துதல், தொழில்துறையுடனான ஒத்துழைப்பை வலுப்படுத்துதல், ஆராய்ச்சி உள்கட்டமைப்பை மேம்படுத்துதல், கிழக்கு ஆப்பிரிக்காவின் முதல் ஆராய்ச்சி ஒருங்கிணைந்த ஸ்டார்ட்அப் ஸ்டூடியோவை உருவாக்குதல் போன்ற பணிகள் மேற்கொள்ளப்படவிருக்கின்றன" என்றார்.