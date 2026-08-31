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பொறியியல் படிப்பில் 3 சுற்று கலந்தாய்வு முடிவுற்ற நிலையில் 1.44 லட்சம் இடங்கள் நிரம்பின
அரசுப் பள்ளி மாணவர்களுக்கு 14 ஆயிரத்து 931 இடங்களும், பொதுப்பிரிவில் 1 லட்சத்து 29 ஆயிரத்து 364 இடங்களும் ஒதுக்கப்பட்டுள்ளன.
Published : August 31, 2026 at 11:00 PM IST
சென்னை: பொறியியல் படிப்பில் 3 சுற்றுக் கலந்தாய்வு முடிந்த நிலையில் 1 லட்சத்து 44 ஆயிரத்து 295 இடங்கள் ஒதுக்கீடு செய்யப்பட்டுள்ளதாக தமிழ்நாடு பொறியியல் மாணவர் சேர்க்கைக்குழு தெரிவித்துள்ளது.
தமிழ்நாட்டில் அண்ணா பல்கலைக்கழகத்தின் வளாகத்தில் உள்ள 4 கல்லூரிகள், 16 அண்ணா பல்கலைக்கழக உறுப்புக் கல்லூரிகள், ஒரு அண்ணாமலைப் பல்கலைக்கழக பொறியியல் கல்லூரி, 11 அரசு பொறியியல் கல்லூரிகள், 3 அரசு உதவிப்பெறும் பொறியியல் கல்லூரிகள், மத்திய அரசின் 3 பொறியியல் கல்லூரிகள் மற்றும் தனியார் சுயநிதிப் பொறியியல் கல்லூரிகள் என மொத்தம் 418 பொறியியல் கல்லூரிகள் செயல்பட்டு வருகின்றன.
இந்தக் கல்லூரிகளில் 2 லட்சத்து 53 ஆயிரத்து 806 இடங்களில் மாணவர்கள் சேர்க்கை நடத்துவதற்கு அண்ணா பல்கலைக்கழகம் அங்கீகாரம் வழங்கி உள்ளது. அதில், தமிழ்நாடு பொறியியல் மாணவர் சேர்க்கைக் குழுவின் மூலம் அரசு ஒதுக்கீட்டு இடங்களில் 1 லட்சத்து 99 ஆயிரத்து 775 இடங்கள் நிரப்பப்பட உள்ளன.
ஜூலை 1 ஆம் தேதி தரவரிசை பட்டியல் வெளியிடப்பட்டது. இதில் கலந்தாய்வில் கலந்துக் கொள்ள 2 லட்சத்து 36 ஆயிரத்து 17 மாணவர்கள் தகுதிப் பெற்றனர். இதன்படி, அரசுப் பள்ளி மாணவர்களுக்கான 7.5 சதவீதம் இட ஒதுக்கீட்டில் சிறப்பு பிரிவினருக்கும், பொதுப்பிரிவின் சிறப்புப்பிரிவனருக்கான கலந்தாய்வு ஜூலை 13 முதல் ஜூலை 18 வரை நடைபெற்றது.
இதைத்தொடர்ந்து, பொதுக்கலந்தாய்வு ஜூலை 20இல் தொடங்கியநிலையில் 3 சுற்றுகள் இன்றுடன் நிறைவுற்றது.
3 ஆம் சுற்றுக் கலந்தாய்வில் கலந்துக் கொள்ள 1 லட்சத்து 2 ஆயிரத்து 719 மாணவர்களுக்கு அனுமதி அளிக்கப்பட்டது. மாணவர்கள் தாங்கள் விரும்பும் கல்லூரியை ஆகஸ்ட் 17ந் தேதி முதல் 19 ந் தேதி வரையில் பதிவு செய்தனர். அதன் அடிப்படையில் காலியாக இருந்து 1 லட்சத்து 6 ஆயிரத்து 583 இடங்களில் பொதுப்பிரிவில் 66 ஆயிரத்து 159 மாணவர்களும், அரசுப் பள்ளி மாணவர்களுக்கான ஒதுக்கீட்டில் 2,481 இடங்கள் என 68 ஆயிரத்து 640 இடங்கள் ஒதுக்கப்பட்டது.
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இடங்களை ஒதுக்கீடு பெற்ற மாணவர்கள் 22 ஆம் தேதி மாலை 5 மணிக்குள் இடத்தை உறுதிச் செய்தனர். அதன் அடிப்படையில் மூன்றாம் சுற்று கலந்தாய்வு இறுதி ஒதுக்கீடாக அரசுப் பள்ளி மாணவர்களுக்கு 2,450 இடங்களும், பொதுப்பிரிவில் 52 ஆயிரத்து 365 இடங்களும் என 55 ஆயிரத்து 365 இடங்கள் ஒதுக்கீடு செய்யப்பட்டன.
இந்த நிலையில், மூன்று சுற்றுகளும் நிறைவுபெற்ற நிலையில், அரசுப் பள்ளி மாணவர்களுக்கு 14 ஆயிரத்து 931 இடங்களும், பொதுப்பிரிவில் 1 லட்சத்து 29 ஆயிரத்து 364 இடங்களும் என மொத்தமாக 1 லட்சத்து 44 ஆயிரத்து 295 இடங்கள் ஒதுக்கீடு செய்யப்பட்டுள்ளதாக தமிழ்நாடு பொறியியல் மாணவர் சேர்க்கைக்குழு தெரிவித்துள்ளது.