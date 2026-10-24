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அரசு ஊழியர்களுக்கு எச்சரிக்கை; அமைச்சர்கள், எம்.எல்.ஏ.க்களிடம் சிபாரிசு கடிதம் பெற்றால் கடும் நடவடிக்கை
முறையான நடைமுறைகளை பின்பற்றாத அரசு ஊழியர்கள் மீது ஒழுங்கு நடவடிக்கை மேற்கொள்ளப்படும் என தமிழ்நாடு அரசு எச்சரித்துள்ளது.
Published : October 24, 2026 at 5:20 PM IST
சென்னை: தமிழ்நாடு அரசுப் பணியாளர்கள் தங்களது பணியிட மாறுதல், பதவி உயர்வு உள்ளிட்ட கோரிக்கைகளுக்கு உரிய நிர்வாக வழிமுறைகளைப் பின்பற்றாவிட்டால் கடும் நடவடிக்கை எடுக்கப்படும் என தமிழக அரசு எச்சரித்துள்ளது.
இதுதொடர்பாக வேலைவாய்ப்பு மற்றும் பயிற்சித் துறை இயக்ககம், கூடுதல் இயக்குநர் ராஜசேகர் சுற்றறிக்கை வெளியிடப்பட்டுள்ளார்.
அதில், “வேலைவாய்ப்பு மற்றும் பயிற்சித் துறையின் கீழ் பல்வேறு அலுவலகங்களில் பணிபுரிந்து வரும் சில அலுவலர்கள் மற்றும் பணியாளர்கள், தங்களின் பணியிட மாறுதல், பதவி உயர்வு மற்றும் இதர தனிப்பட்ட கோரிக்கைகளுக்காக, உரிய நிர்வாக வழியைப் பின்பற்றாமல் மாண்புமிகு அமைச்சர்களின் அலுவலகங்கள், மாண்புமிகு சட்டமன்ற உறுப்பினர்கள் மற்றும் முதலமைச்சரின் முகவரிப் பிரிவு (CM Cell) ஆகியோரிடம் நேரடியாக விண்ணப்பித்து வருகின்றனர்.
தமிழ்நாடு அரசுப் பணியாளர்கள் நடத்தை விதிகள், எந்தவொரு அரசுப் பணியாளரும், தங்களின் சேவை தொடர்பான விஷயங்களில் தங்களுக்குச் சாதகமான ஆணைகளைப் பெறுவதற்காகவோ அல்லது சலுகைகளைப் பெறுவதற்காகவோ, எவ்வித வெளிச் செல்வாக்கையோ, அரசியல் செல்வாக்கையோ அல்லது அதிகாரப்பூர்வமற்ற வழிமுறைகளையோ கொண்டுவர முயற்சிக்க கூடாது.
மேலும், தமிழ்நாடு அரசுபணியாளர் நடத்தை விதிகள் 1973 இன் விதி 20 ன் படி, 'அரசு பணியாளர்கள் தங்கள் குறைகளை மேலதிகாரிகளிடம் தெரிவிக்கும்போது, உரிய அதிகார்ப்பூர்வ வழிமுறைகளை பின்பற்ற வேண்டும். மேலும், அரசின் நற்பெயர், கண்ணியம் அல்லது நலனுக்கு பாதகமாக இருக்கும் எந்த அறிக்கையையும் அல்லது தொடர்பையும் வழங்கக் கூடாது.
மேற்கண்ட விதிகளை மீறிச் செயல்படுவது நடத்தை விதிமீறலாகக் கருதப்பட்டு அப்பணியாளர் அலுவலர் மீது ஒழுங்கு நடவடிக்கை மேற்கொள்ளப்படும்.
எனவே, இதன் மூலம் அனைத்து அலுவலர்கள் மற்றும் பணியாளர்களுக்கும் பின்வருமாறு அறிவுறுத்தப்படுகிறது:
- இனிவரும் காலங்களில், அலுவலர்கள்/பணியாளர்கள் தங்களது பணி தொடர்பான எந்தவொரு கோரிக்கை அல்லது குறைகளுக்கும் தங்களது அலுவலகத் தலைவர் /துறைத் தலைமை வழியாக உரிய நிர்வாக நடைமுறையைப் பின்பற்றி மட்டுமே விண்ணப்பங்களைச் சமர்ப்பிக்க வேண்டும்.
- துறைத் தலைவரின் முன் அனுமதியின்றி அல்லது உரிய வழியைப் பின்பற்றாமல் நேரடியாக மாண்புமிகு அமைச்சர்கள், சட்டமன்ற உறுப்பினர்கள் அல்லது முதலமைச்சரின் முகவரி போன்ற உயர் அமைப்புகளுக்கு மனு அனுப்புவதோ அல்லது வெளிச் செல்வாக்குகளைப் பயன்படுத்த முயற்சிப்பதோ முற்றிலும் தவிர்க்கப்பட வேண்டும்.
- இந்த அறிவுறுத்தலையும் தாண்டி, எவரேனும் இவ்வாறு அலுவலகத் தலைவர் /துறைத்தலைவர் வழியாக அல்லாமல் நேரடியாக மனுக்கள் சமர்ப்பிப்பது கண்டறியப்பட்டால், சம்பந்தப்பட்ட அலுவலர்/பணியாளர் நடத்தை விதி 18 ஐ மீறியதாகக் கருதப்பட்டு அவர் மீது தமிழ்நாடு குடிமைப் பணிகள் (ஒழுங்கு மற்றும் மேல்முறையீடு) ஒழுங்கு நடவடிக்கை மேற்கொள்ளப்படும் எனத் தெரிவித்துக் கொள்ளப்படுகிறது என குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது.
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இதன்படி, அரசுப் பணியாளர்கள் தங்களது பணியிட மாறுதல், பதவி உயர்வு உள்ளிட்ட கோரிக்கைகளுக்காக நிர்வாக ரீதியில் மட்டுமே அணுக வேண்டும் என்பதை அரசு தெளிவுபடுத்தியுள்ளது.