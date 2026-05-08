பிளஸ் டூ தேர்ச்சி: கடைசி இடம் பிடித்த விழுப்புரம் மாவட்டம்
12ஆம் வகுப்பு தேர்ச்சி சதவீதத்தில் விழுப்புரம் மாவட்ட மாணவர்களின் தேர்ச்சி 81.26 சதவீதமாகவும், மாணவிகளின் தேர்ச்சி 90.26 சதவீதமாகவும் உள்ளது
Published : May 8, 2026 at 3:10 PM IST
விழுப்புரம்: 12ஆம் வகுப்பு தேர்ச்சி விகிதத்திதல் விழுப்புரம் மாவட்டம், 38-வது இடத்திற்கு தள்ளப்பட்டுள்ள நிலையில், கல்வித் திறனை மேம்படுத்துவதில் கவனம் செலுத்த வேண்டும் என சமூக ஆர்வலர்கள் மற்றும் கல்வியாளர்கள் கருத்து தெரிவித்துள்ளனர்.
கல்வியில் பின்தங்கிய மாவட்டமாக கருதப்படும் விழுப்புரம் மாவட்டத்தில் சமீபகாலமாக 12ஆம் வகுப்பு தேர்வில் தேர்ச்சி விகிதம் குறைந்து வருகிறது. அந்த வகையில் கடந்த ஆண்டைக் காட்டிலும், இந்த ஆண்டு தேர்ச்சி சதவீதம் விழுப்புரம் மாவட்டத்தில் மேலும் குறைந்துள்ளது. கடந்த கல்வியாண்டில் 12ஆம் வகுப்பு தேர்வு தேர்ச்சி பட்டியலில் 18வது இடத்தை பிடித்த நிலையில், தற்போது மாநில அளவில் இந்த மாவட்டம் 38வது இடத்திற்கு தள்ளப்பட்டுள்ளது.
விழுப்புரம் மாவட்ட அளவில் இத்தேர்வினை 10,982 மாணவர்கள், 10,942 மாணவிகள் என மொத்தமாக 21,924 பேர் எழுதியிருந்தனர். இந்நிலையில் மாணவர்கள் 8,924 பேர், மாணவிகள் 9,913 பேர் என மொத்தம் 18,837 பேர் தேர்ச்சி பெற்றுள்ளனர். மாணவர்களின் தேர்ச்சி 81.26 சதவீதமாகவும், மாணவிகளின் தேர்ச்சி 90.26 சதவீதமாகவும் உள்ளது. மொத்தத்தில் 12ஆம் வகுப்பு வகுப்பு பொதுத்தேர்வில் விழுப்புரம் மாவட்டத்தில் 85.92 சதவீதம் மாணவ, மாணவிகள் தேர்ச்சியடைந்துள்ளனர்.
இந்நிலையில் இந்த மாவட்ட தேர்ச்சி விகிதத்தில் ஏற்பட்டுள்ள இந்த சரிவைச் சரி செய்யவும், மாணவர்களின் கல்வித் திறனை மேம்படுத்தவும் வரும் கல்வியாண்டில் கூடுதல் கவனம் செலுத்தப்பட வேண்டும் என சமூக ஆர்வலர்கள் மற்றும் கல்வியாளர்கள் கருத்து தெரிவித்து வருகின்றனர்.
மேலும் பிளஸ் டூ தேர்ச்சி விகிதம் குறைந்த அரசு பள்ளிகளில், கல்வித் தரத்தை உயர்த்த ஆசிரியர்கள் மீது அழுத்தம் கொடுக்க வேண்டும். அதேபோல் மாணவர்கள் நலனில் முன்னேற்ற பாதையில் கொண்டு செல்ல மாவட்ட நிர்வாகம் நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும். இதே நிலைக்கு சென்றால் கல்வி வளர்ச்சியில் பின்தங்கிய மாவட்டமாக உருவாகும் அவல நிலை ஏற்படும்.
எனவே வரும் கல்வியாண்டில் விழுப்புரம் மாவட்டத்தை முன்னேற்ற பாதையில் கொண்டு செல்வதற்கு நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என பெற்றோர்கள் மற்றும் சமூக ஆர்வலர்கள் கோரிக்கை விடுத்துள்ளனர். தமிழ்நாடு பாடத்திட்டத்தில் 12-ஆம் வகுப்பு பொதுத்தேர்வு முடிவுகள் இன்று வெளியான நிலையில், மாணவிகள் 97 சதவீதமும், மாணவர்கள் 93.19 சதவீதமும் தேர்ச்சியடைந்துள்ளனர்.