ETV Bharat / education-and-career

மாணவர்கள் நலனுக்காக சென்னை ஐஐடியில் பல்வேறு புதிய திட்டங்கள் அறிமுகம்

மாணவர்களின் நலனுக்காக சேஃப், பிரேம், மித்ரா, குஷல் என பல்வேறு திட்டங்களையும், வெல்னஸ் ஆப் என்ற செயலியையும் சென்னை ஐஐடி அறிமுகம் செய்துள்ளது.

மாணவர்கள் நலனுக்காக சென்னை ஐஐடியில் பல்வேறு புதிய திட்டங்கள் அறிமுகம்
மாணவர்கள் நலனுக்காக சென்னை ஐஐடியில் பல்வேறு புதிய திட்டங்கள் அறிமுகம் (ETV Bharat Tamil Nadu)
author img

By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : September 9, 2026 at 10:28 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

சென்னை: மாணவர்களின் நலன் கருதி, பல்வேறு புதிய திட்டங்களை சென்னை ஐஐடி அறிமுகம் செய்துள்ளது.

இதுகுறித்து சென்னை ஐஐடி வெளியிட்டுள்ள அறிக்கையில், "உலக தற்கொலை தடுப்பு தினத்தை (செப்டம்பர் 10) முன்னிட்டு, மாணவர்களுக்கு விரிவான மற்றும் ஒருங்கிணைந்த ஆதரவை வழங்கும் நோக்கில், அவர்களின் பெற்றோரை சென்னை ஐஐடி அணுகி வருகிறது. படிக்கும் காலத்தில் மாணவர்களை சிறப்பாக புரிந்து கொள்ளவும், அவர்களோடு உரையாடவும், ஆதரவளிக்கவும் பெற்றோருக்கு உதவும் நோக்கில் கலந்துரையாடல் நிகழ்வுக்கு இக்கல்வி நிறுவனம் ஏற்பாடு செய்துள்ளது.

இதையும் படிங்க.. தனியார் பல்கலைக்கழகங்கள் தொடக்க நிபந்தனைகள் தளர்வு - திருத்தப்பட்ட சட்டத்திற்கு கல்வியாளர்கள் எதிர்ப்பு

ஒருவார காலம் நடைபெறும் விழிப்புணர்வு நிகழ்வையொட்டி, 'ஊக்குவிப்பு மற்றும் வழிகாட்டலில் பெற்றோரின் பங்கு' என்ற இணைய வழிக் கலந்துரையாடல் நிகழ்வு இன்று நடைபெற்றது. இதில், காவேரி மருத்துவமனையின் நடத்தை அறிவியல் பிரிவின் மூத்த ஆலோசகரும், மனநல மருத்துவருமான டாக்டர் யாமினி கண்ணப்பன் மாணவர்களுடன் கலந்துரையாடினார்.

வெல்னஸ் செயலி அறிமுகம்
வெல்னஸ் செயலி அறிமுகம் (ETV Bharat Tamil Nadu)

மாணவர்களின் தேவைகளை புரிந்து கொள்வது, அவர்களுடன் திறம்பட உரையாடுவது, அவர்களின் உணர்வுகள்- மனநலனுக்கு உதவுதல் குறித்த நடைமுறை வழிகாட்டல்களை பெற்றோருக்கு வழங்கிடும் வகையில் கலந்துரையாடல் நடைபெற்றன.

பள்ளிகளில் இருந்து கல்லூரிக்கு மாறும் இந்த இடைப்பட்ட காலம், மாணவர்களுக்கு மட்டுமின்றி அவர்களின் குடும்பத்தினருக்கும் மிக முக்கியமான கட்டம் என்பதால், மாணவர்களின் ஒட்டுமொத்த நலனுக்கு குடும்பத்தின் ஆதரவும் ஊக்கமும் எந்த அளவுக்கு அவசியம் என எடுத்துரைக்கப்பட்டது" என அதில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

மித்ரா திட்டத்தின் கீழ் மாணவர்களுக்கு பயிற்சி
மித்ரா திட்டத்தின் கீழ் மாணவர்களுக்கு பயிற்சி (ETV Bharat Tamil Nadu)

இந்நிகழ்ச்சியில் சென்னை ஐஐடி இயக்குநர் வி.காமகோடி பேசும்போது, "மகிழ்ச்சி என்பது கூட்டுப் பொறுப்பு. நமது திறமைமிக்க குழந்தைகளின் மன அழுத்தத்தைக் குறைக்கும் வழிகளை தொடர்ந்து மேம்படுத்தி வருகிறோம். இதற்காகவே 'பிரேம்' (PREM), 'சேஃப்' (SAFE) ஆகிய திட்டங்கள் தொடங்கப்பட்டுள்ளன. மனஅழுத்தத்தோடு காணப்படும் மாணவர்களைக் கண்டறிந்து, அவர்களை எவ்வாறு கையாள்வது என்பது குறித்து பெற்றோருக்கு வழிகாட்டும் 'சேஃப்' கையேடு வெளியிடப்பட்டுள்ளது" என்று தெரிவித்தார்.

சாதனை மாணவர்களுக்கான சேஃப் (SAFE) திட்டம்

மித்ரா திட்டத்தின் கீழ் மாணவர்களுக்கு பயிற்சி
மித்ரா திட்டத்தின் கீழ் மாணவர்களுக்கு பயிற்சி (ETV Bharat Tamil Nadu)

சேஃப் கையேட்டில், அதிக செயல்திறனும் சாதனை நோக்கமும் கொண்ட இளம் மாணவர்கள் எதிர்கொள்ளும் அழுத்தங்களைப் புரிந்துகொண்டு, அவர்களுக்கு பெற்றோர்கள் எவ்வாறு ஆதரவளிப்பது என்பதற்கான உளவியல் அடிப்படையிலான நடைமுறைக்கு ஏற்ற வழிகாட்டல்கள் இடம் பெற்றுள்ளன.

மித்ரா திட்டத்தின் கீழ் மாணவர்களுக்கு பயிற்சி
மித்ரா திட்டத்தின் கீழ் மாணவர்களுக்கு பயிற்சி (ETV Bharat Tamil Nadu)

சேஃப் என்ற கட்டமைப்பின் அடிப்படையில் , பாதுகாப்பான அடித்தளம், நெருக்கமானோர் ஆதரவு, தோல்வியை ஏற்கும் மனப்பான்மை, முன்கூட்டியே கண்டறிதல் ஆகியவற்றை அடிப்படையாகக் கொண்டு, மாணவர்கள் பாதுகாப்பாக உணரும் வகையில், எவ்வித விமர்சன பயமுமின்றி தங்கள் சவால்கள் மற்றும் பின்னடைவுகள் குறித்து தங்களது பிள்ளைகளுடன் பேசும் சூழலை உருவாக்கவும் பெற்றோர்களை ஊக்குவிக்கிறது. டீன் (மாணவர் நலன்) அலுவலகத்தின் இணையதளமான www.dost.iitm.ac.in மூலம் இந்த கையேட்டை பெறலாம்.

இதையும் படிங்க.. பி.எட். பாடப்பிரிவில் காலியாக உள்ள 578 இடங்களுக்கான விண்ணப்பம் தொடங்கியது

மேலும் 'குஷல்' திட்டத்தின் மூலம், பெற்றோர்கள் தங்கள் குழந்தைகளுடன் தொடர்ந்து தொடர்பில் இருப்பதை உறுதி செய்ய வாட்ஸ்அப் மூலம் அவர்களைத் தொடர்ந்து தொடர்பு கொள்கிறோம். ஒருவேளை ஏதேனும் காரணத்தினால் மாணவர்கள் மனநிறைவின்றி இருந்தால், அதனை சரிசெய்வதற்காக பொருத்தமான அலுவலர்களின் கவனத்திற்கு உடனடியாகக் கொண்டு செல்லப்படுகிறது.

மேலும் மித்ரா' (MiTR) நலவாழ்வு இணையதளமும் தொடங்கப்பட்டுள்ளது. மாணவர்கள் எளிதில் பயன்படுத்தும் வகையில், நலவாழ்வு தொடர்பான வளங்களையும் ஆதரவு குறித்த தகவல்களையும் இந்த இணையதளம் ஒருங்கிணைத்து வழங்குகிறது.

பல்வேறு துறைகளைச் சேர்ந்த பேராசிரிய ஒருங்கிணைப்பாளர்கள், விடுதி அளவிலான மாணவர் ஒருங்கிணைப்பாளர்கள், அவசரகால மற்றும் பயனுள்ள தொடர்பு எண்கள், 'மித்ரா' அமைப்பின் திட்டங்கள், கடந்த கால நிகழ்வுகள் பற்றிய தகவல்கள், மாணவர்களின் அனுபவங்கள், முன்னாள் மாணவர்கள் பற்றிய தகவல்கள், தற்போதைய, முன்னாள் ஆலோசகர்கள் தொடர்பான செய்திகள் ஆகியவற்றை இந்த இணையதளம் மூலமாக மாணவர்கள் எளிதாக பெற முடியும்.

ஆலோசனைகளுக்கான நேர முன்பதிவுக்காக 'வெல்னஸ் ஆப்' என்ற செயலியை சென்னை ஐஐடி அறிமுகப்படுத்தியுள்ளது. இதன் மூலம் மாணவர்கள் தங்கள் விருப்பம் மற்றும் மொழி முன்னுரிமையின் அடிப்படையில், டீன் அலுவலக (மாணவர் நலன்) இணையதளத்தின் மூலமாக மனநல நிபுணர்களுடன் ரகசிய ஆலோசனை அமர்வுகளுக்கு முன்பதிவு செய்து கொள்ள முடியும்.

செப்டம்பர் 10-ஆம் தேதியன்று, “மனதின் போராட்டத்தில் வெற்றி பெறுங்கள்: மனவலிமையைப் புரிந்துகொள்வோம்” என்ற தலைப்பில் நரம்பியல் நிபுணரும், அறிவாற்றல் அறிவியல் மூளைப் பயிற்சியாளருமான டாக்டர் ஸ்வேதா அதத்தியா சிறப்புரையாற்றுகிறார்.

TAGGED:

IIT MADRAS
IIT MADRAS WELFARE OF STUDENTS
MITRA SAFE PREM
WELL BEING APP IIT

Quick Links / Policies

எடிட்டர்ஸ் சாய்ஸ்

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.