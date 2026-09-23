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இன்ஜினியரிங் டிகிரி போதும்; மத்திய அரசில் கொட்டிக்கிடக்கும் வேலைக்கு உடனே விண்ணப்பிக்கலாம்
யுபிஎஸ்சி மூலம் பொறியியல் சேவைகள் தேர்வுக்கு அக்டோபர் 6-ம் தேதி வரை விண்ணப்பிக்கலாம் எனத் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
Published : September 23, 2026 at 8:03 AM IST
புது டெல்லி: நீங்கள் பொறியியல் பட்டப்படிப்பை முடித்தவரா? மத்திய அரசில் கொட்டிக்கிடக்கும் வேலைவாய்ப்பிற்கு நீங்கள் உடனே விண்ணப்பிக்கலாம். யுபிஎஸ்சி மூலம் சுமார் 480 காலிப்பணியிடங்களை நிரப்ப விண்ணப்பம் வரவேற்கப்படுகிறது.
மத்திய பணியாளர் தேர்வாணையம் (யுபிஎஸ்சி) மூலம் ஒவ்வொரு ஆண்டும் பொறியியல் சேவைகள் தேர்வு நடத்தப்படுகிறது. இத்தேர்வு முதல்நிலை, முதன்மை மற்றும் நேர்காணல் என மூன்று கட்டமாக நடத்தப்படும்.
மத்திய அரசில் பொறியாளர் வேலைக்கான தேர்வு
இத்தேர்வின் மூலம் மத்திய அரசின் பல்வேறு துறைகளில் உள்ள சிவில், மெக்கானிக்கல், எலெக்ட்ரிக்கல், எலெக்ட்ரானிக்ஸ் மற்றும் டெலிகம்யூனிகேஷன் பொறியியல் பிரிவில் உள்ள பொறியாளர் பணியிடங்கள் நிரப்பப்படும்.
அந்த வகையில், 2027-ம் ஆண்டுக்கான முதல்நிலைத் தேர்வு அறிவிப்பு வெளியாகியுள்ளது. இந்தாண்டு தோராயமாக 480 காலிப்பணியிடங்கள் நிரப்பப்படவுள்ளது. இதில் 19 காலிப்பணியிடங்கள் மாற்றுத்திறனாளி விண்ணப்பதாரர்களுக்கு ஒதுக்கப்பட்டுள்ளது.
தகுதிகள் என்னென்ன?
மேலும், இப்பணியிடங்களின் எஸ்சி, எஸ்டி, ஒபிசி, பொருளாதாரத்தில் பின்தங்கியவர்கள், மாற்றுத்திறனாளி ஆகியவர்களுக்கான இடஒதுக்கீடு பின்பற்றப்படும் எனத தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
வயது வரம்பு
இத்தேர்வை எழுத விண்ணப்பதாரர்கள் 2027-ம் ஆண்டு ஜனவரி 1-ம் தேதியின்படி குறைந்தபட்சம் 21 வயதை நிறைந்திருக்க வேண்டும். அதிகபடியாக 30 வயது வரை இருக்கலாம். இதில் எஸ்சி, எஸ்டி, ஒபிசி, மாற்றுத்திறனாளிகள், முன்னாள் ராணுவத்தினர், ஏற்கனவே அரசுப் பதவியில் இருப்பவர்கள் ஆகியவர்களுக்கு வயது வரம்பில் தளர்வு வழங்கப்படும்.
கல்வித்தகுதி
விண்ணப்பதாரர்கள் அங்கீகரிக்கப்பட்ட பல்கலைக்கழகத்தின் மூலம் மேல் குறிப்பிட்டுள்ள பொறியியல் பாடப்பிரிவு அல்லது அதற்கு தொடர்புடைய பொறியியல் பாடப்பிரிவுகளில் இளநிலை பொறியியல் பட்டப்படிப்பை முடித்திருக்க வேண்டும்.
அவைமட்டுமின்றி, பொறியாளர்கள் நிறுவனம், மின்னணு மற்றும் தொலைத்தொடர்புப் பொறியாளர்கள் நிறுவனம், இந்திய ஏரோநாட்டிக்கல் சொசைட்டி, மின்னணுவியல் மற்றும் வானொலி பொறியாளர்கள் நிறுவனம் உள்ளிட்டவற்றில் நடத்தப்படும் தேர்வுகளில் தேர்ச்சி பெற்றவர்களும் இத்தேர்வுக்கு விண்ணப்பிக்கலாம்.
தேர்வு செய்யப்படும் முறை
முன்னரே குறிப்பிட்டப்படி, இத்தேர்வு மூன்று கட்டங்களாக நடைபெறும். முதல் கட்டமாக் முதல்நிலைத் தேர்வு கொள்குறி வகையில் நடைபெறும். இதில் தேர்வாகும் நபர்கள் முதன்மைத் தேர்வுக்கு அனுமதிக்கப்படுவார்கள்.
அதிலும் தேர்வாகும் நபர்களுக்கு நேர்காணலுக்கான அழைப்பு விடுக்கப்படும். தேர்வுக்கான வினாத்தாள் வடிவமைப்பு மற்றும் பாடத்திட்டம் ஆகியவை அறிவிப்பில் இடம்பெற்றுள்ளன. எழுத்துத் தேர்வில் நெகட்டிங் மதிப்பெண்கள் முறை கடைபிடிக்கப்படும் என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
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மூன்று கட்டத்தின் முடிவில் இறுதியாக முதன்மை மற்றும் நேர்காணல் ஆகியவற்றில் பெற்ற மதிப்பெண்கள் அடிப்படையில் இறுதி பட்டியல் வெளியாகும். தேர்வாகும் நபர்களின் சான்றிதழ் சரிபார்க்கப்படுவதுடன், மருத்துவ பரிசோதனையும் மேற்கொள்ளப்படும்.
விண்ணப்பிப்பது எப்படி?
யுபிஎஸ்சி மூலம் நடத்தப்படும் பொறியாளர் சேவை தேர்வுக்கு https://upsconline.nic.in/ என்ற அதிகாரப்பூர்வ இணையதளத்தில் விண்ணப்பிக்க வேண்டும். இதற்கு விண்ணப்பக் கட்டணமாக ரூ. 200 செலுத்த வேண்டும். பெண்கள், எஸ்சி, எஸ்டி, மாற்றுத்திறனாளி ஆகியவர்களுக்கு கட்டணம் விலக்கு அளிக்கப்படுகிறது.
முக்கிய நாட்கள்
|விவரம்
|தேதிகள்
|விண்ணப்பிக்க கடைசி நாள்
|06.10.2026 மாலை 6 மணி வரை
|முதல்நிலைத் தேர்வு
|31.01.2027
|முதன்மைத் தேர்வு
|18.06.2027
இத்தேர்வுக்கு விண்ணப்பிக்கும்போது ஏதேனும் சந்தேகம் அல்லது பிரச்சனை எதிர்கொண்டால் 011-24041001/011-40303444 என்ற உதவி எண்களுக்கு விண்ணப்பதாரர்கள் தொடர்புகொள்ளலாம் எனத் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.