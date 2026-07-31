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சென்னை பல்கலைக்கழக செமஸ்டர் தேர்வு முடிவுகள் வெளியானது

சென்னை பல்கலைக்கழகத்தின் இணையதளப் பக்கத்திற்கு சென்று பதிவு எண் மற்றும் பிறந்த தேதியைக் குறிப்பிட்டு மாணவ, மாணவிகள் தங்களது தேர்வு முடிவுகளை அறிந்துக் கொள்ளலாம்.

சென்னை பல்கலைக்கழகம்
சென்னை பல்கலைக்கழகம் (ETV Bharat Tamil Nadu)
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By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : July 31, 2026 at 5:52 PM IST

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சென்னை: சென்னை பல்கலைக்கழகத்தில் இளநிலை பட்டப்படிப்புகளுக்கான செமஸ்டர் தேர்வு முடிவுகள் இன்று மாலை வெளியாகி உள்ளன.

சென்னை பல்கலைக்கழகத்தில் இளநிலைப் பட்டப்படிப்புகளுக்கான செமஸ்டர் தேர்வுகள், கடந்த ஏப்ரல் மாதம் நடைபெற்றிருந்தன. இந்த செமஸ்டர் தேர்வு முடிவுகள் தற்போது வெளியாகியுள்ளது.

இதுகுறித்து சென்னை பல்கலைக்கழகம் வெளியிட்டுள்ள செய்திக்குறிப்பில், "சென்னை பல்கலைக்கழகத்தின் இளநிலைப் பட்டப்படிப்புகளுக்கான செமஸ்டர் தேர்வுகள், ஏப்ரல் மாதம் நடைபெற்று முடிந்தன. குறிப்பாக, முதலாமாண்டு மற்றும் இரண்டாம் ஆண்டு என ஒன்று முதல் நான்கு செமஸ்டர் வரையிலான தேர்வுகள் நடைபெற்றிருந்தன. அத்துடன், அனைத்து பேட்ச் அரியர் தேர்வுகளும் நடைபெற்றிருந்தன.

செமஸ்டர் தேர்வு முடிவுகள் வெளியானது
செமஸ்டர் தேர்வு முடிவுகள் வெளியானது (University Of Madras)

இந்த தேர்வு முடிவுகள் இன்று (ஜூலை 31) மாலை வெளியாகியுள்ளன. மாணவ, மாணவிகள் https://exam.unom.ac.in/results/ என்ற இணையதளப் பக்கத்திற்கு சென்று பதிவு எண் மற்றும் பிறந்த தேதியைக் குறிப்பிட்டு தேர்வு முடிவுகளை அறிந்துக் கொள்ளலாம். மறு மதிப்பீடு மற்றும் மறுகூட்டலுக்கான விண்ணப்பங்கள் வரும் ஆகஸ்ட் 03- ஆம் தேதி முதல் ஆகஸ்ட் 08- ஆம் தேதி வரை பெறப்படுகின்றன. மறு மதிப்பீட்டிற்கு தாள் ஒன்றுக்கு ரூபாய் 1,000 கட்டணமாக நிர்ணயிக்கப்பட்டுள்ளது. மறு கூட்டலுக்கு ஒரு தாளுக்கு ரூபாய் 300 கட்டணமாக நிர்ணயிக்கப்பட்டுள்ளது.

தேர்வில் தோல்வியடைந்த உடனடி தேர்வை எழுத விரும்பும் மாணவ, மாணவிகள் வரும் ஆகஸ்ட் 05- ஆம் தேதி முதல் ஆகஸ்ட் 8 -ஆம் தேதி வரை விண்ணப்பிக்கலாம். இளநிலைப் படிப்புகளுக்கு ஒரு தாளுக்கு ரூபாய் 300, முதுநிலைப் படிப்புகளுக்கு ரூபாய் 350, தொழில்முறை படிப்புகளுக்கு ரூபாய் 600 என கட்டணம் நிர்ணயிக்கப்பட்டுள்ளது." இவ்வாறு சென்னை பல்கலைக்கழகத்தின் செய்திக்குறிப்பில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

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TAGGED:

செமஸ்டர் தேர்வு முடிவுகள் வெளியானது
சென்னை பல்கலைக்கழகம்
UG EXAMINATION
UNIVERSITY OF MADRAS
STUDENTS EXAMS RESULTS

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