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மாதம் ரூ. 1 லட்சம் வரை சம்பளம் - மத்திய அரசு இன்சூரன்ஸ் நிறுவனத்தில் டிகிரி முடித்தவர்களுக்கு வேலை
விண்ணப்பிக்கும் நபர்கள் அங்கீகரிக்கப்பட்ட பல்கலைக்கழகத்தின் வாயிலாக ஏதேனும் ஒரு பாடப்பிரிவில் இளநிலை அல்லது முதுநிலை பட்டப்படிப்பை குறைந்தபட்சம் 60 சதவீத மதிப்பெண்களுடன் முடித்திருக்க வேண்டும்.
Published : September 16, 2026 at 8:01 AM IST
மத்திய பொதுத்துறை நிறுவனமான யுனைடெட் இந்தியா இன்சூரன்ஸ் கம்பெனியில் 200 நிர்வாக அதிகாரிகள் பணியிடங்களை நிரப்புவதற்கான வேலைவாய்ப்பு அறிவிப்பு வெளியாகியுள்ளது.
இந்த பணியிடங்களுக்கு ஏதேனும் ஒரு பாடப்பிரிவில் இளநிலை அல்லது முதுநிலை படிப்பை முடித்தவர்கள் விண்ணப்பிக்கலாம் எனத் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. மேலும், இதனுடன் இந்தி மொழி அதிகாரி பதவியில் உள்ள 25 காலிப்பணியிடங்களும் நிரப்பப்பட உள்ளன.
காலிப்பணியிடங்களின் விவரம்
நிர்வாக அதிகாரி பதவியில் 200 காலிப்பணியிடங்கள் உள்ளதாக தெரிவிக்கப்படுகிறது. இவை எஸ்சி - 30, எஸ்டி - 18, ஒபிசி - 62, பொதுப்பிரிவு பொருளாதாரத்தில் பின்தங்கியவர்கள் - 22, பொதுப்பிரிவு - 68 என நிரப்பப்பட உள்ளன. இதில் 11 பணியிடங்கள் மாற்றுத்திறனாளிகளுக்கு ஒதுக்கப்பட்டுள்ளது.
வயது வரம்பு
இந்த பணியிடங்களுக்கு விண்ணப்பிக்கும் பட்டதாரிகள் 2026-ம் ஆண்டு ஜூன் 30-ம் தேதியின் படி, குறைந்தபட்சம் 21 வயது நிறைவு செய்திருக்க வேண்டும். அதே போன்று, அதிகபடியாக 30 வயது வரை இருக்கலாம்.
அதன்படி, விண்ணப்பதாரர்கள் 30.06.1996 முன்னரும், 30.06.2005 பின்னரும் பிறந்திருக்கக் கூடாது. இதில் மத்திய அரசின் விதிமுறைகளுக்கு உட்பட்டு எஸ்சி/எஸ்டி பிரிவினர்களுக்கு 5 வருடங்கள், ஒபிசி பிரிவினருக்கு 3 வருடங்கள், மாற்றுத்திறனாளிகளுக்கு 10 வருடங்கள் தளர்வு வழங்கப்படுகிறது.
கணவரை இழந்த பெண்கள், விவாகரத்து பெற்ற பெண்களுக்கு 9 வருடங்கள் வரை வயது வரம்பில் தளர்வு வழங்கப்படுகிறது.
கல்வித்தகுதி
விண்ணப்பதாரர்களுக்கான கல்வித்தகுதியும் ஜூன் 30-ஆம் தேதியின்படி நிர்ணயிக்கப்பட்டுள்ளது. அதன்படி, விண்ணப்பிக்கும் நபர்கள் அங்கீகரிக்கப்பட்ட பல்கலைக்கழகத்தின் வாயிலாக ஏதேனும் ஒரு பாடப் பிரிவில் இளநிலை அல்லது முதுநிலை பட்டப்படிப்பை குறைந்தபட்சம் 60 சதவீத மதிப்பெண்களுடன் முடித்திருக்க வேண்டும்.
இதுவே, எஸ்சி, எஸ்டி, மாற்றுத்திறனாளி விண்ணப்பதாரர்கள் என்றால் 55 சதவீத மதிப்பெண்கள் பெற்றிருக்க வேண்டும்.
சம்பளம் எவ்வளவு?
இந்த பணியிடங்களுக்கு தேர்வாகும் நபர்களுக்கு அடிப்படை சம்பளம் ரூ. 82,485 ஆகும். அதன்படி, ரூ. 82,485 முதல் அதிகபடியாக ரூ. 1,56,745 வரை வழங்கப்படும். இதனுடன் ஓய்வூதிய திட்ட பங்களிப்பு, பணிகொடை, மருத்துவக் காப்பீடு உள்ளிட்ட அம்சங்களும் இடம்பெறும். ஒரு மாதத்திற்கு தோராயமாக சுமார் ரூ. 1 லட்சம் சம்பளமாக கிடைக்கும் என தெரிவிக்கப்படுகிறது.
தேர்வு செய்யப்படும் முறை
யுனைடெட் இந்தியா இன்சூரன்ஸ் கம்பெனியில் உள்ள இப்பணியிடங்களுக்கு முதல்நிலை, முதன்மை, விரிவாக விடையளித்தல் மற்றும் நேர்காணல் ஆகிய 4 கட்டத் தேர்வு முறை பின்பற்றப்படும். ஒவ்வொரு கட்டமாக தகுதிப்பெறும் விண்ணப்பதாரர்கள், இறுதியாக நேர்காணலுக்கு தேர்வு செய்யப்படுவார்கள்.
முதல்நிலைத் தேர்வு 100 மதிப்பெண்களுக்கு கொள்குறி வகையில் நடத்தப்படும். இதில் தகுதிப் பெறும் நபர்கள் முதன்மைத் தேர்வுக்கு அனுமதிக்கப்படுவார்கள். முதன்மைத் தேர்வு 250 மதிப்பெண்களுக்கு கொள்குறி வகையிலும், 30 மதிப்பெண்கள் விரிவாக எழுதும் வகையிலும் அமையும்.
இதிலும் தகுதி பெற்றவர்கள் நேர்காணலுக்கு செல்வார்கள். இறுதியாக முதன்மைத் தேர்வு மற்றும் நேர்காணல் ஆகியவற்றில் பெற்ற மதிப்பெண்கள் அடிப்படையில் தரவரிசை பட்டியல் வெளியிடப்படும். அதனையடுத்து, சான்றிதழ் சரிபார்ப்பிற்கு பின்னர் பணி நியமனம் செய்யப்படுவார்கள்.
விண்ணப்பிக்கும் முறை
ஆர்வமுள்ள பட்டதாரிகள் https://uiic.co.in/ என்ற நிறுவனத்தின் அதிகாரப்பூர்வ இணையதளத்தின் வழியாக விண்ணப்பிக்க வேண்டும். இதற்கு விண்ணப்பக் கட்டணமாக ரூ. 1,000 செலுத்த வேண்டும். எஸ்சி, எஸ்டி, மாற்றுத்திறனாளி விண்ணப்பதாரர்கள் ரூ. 250 செலுத்தினால் போதுமானது.
முதலில் இணையதளத்தில் பதிவுச் செய்து, கட்டணம் செலுத்த வேண்டும். பின்னர் தேவையான ஆவணங்கள்/ புகைப்படம் மற்றும் கையொப்பம் உள்ளிட்டவற்றை பதிவேற்றம் செய்து விண்ணப்பிக்க வேண்டும்.
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முக்கிய நாட்கள்
|விவரம்
|தேதிகள்
|விண்ணப்பிக்க கடைசி நாள்
|28.09.2026
|விண்ணப்பக் கட்டணம் செலுத்த கடைசி நாள்
|28.09.2026
|முதல்நிலைத் தேர்வு
|22.10.2026
|முதன்மைத் தேர்வு
|30.11.2026
தேர்வுக்கு 7 நாட்களுக்கு முன்பு அட்மிட் கார்டு வெளியிடப்படும் எனத் தெரிவிக்கப்படுகிறது. அக்டோபரில் முதல்நிலைத் தேர்வும், நவம்பரில் முதன்மைத் தேர்வும் நடத்த திட்டமிடப்பட்டுள்ள நிலையில், தேர்வு தேதியில் மாற்றம் ஏற்படவும் வாய்ப்புள்ளது. இதற்கான தகவல்கள் இணையதளத்தில் வெளியிடப்படும்.