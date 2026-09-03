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33 புதிய துணை மருத்துவப் படிப்புகள் அறிமுகம், 21 படிப்புகள் மறுசீரமைப்பு - யுஜிசி வெளியிட்ட முக்கிய அறிவிப்பு
சுகாதாரப் பராமரிப்பு துறையில் கீழ் பல்வேறு உட்பிரிவுகளை உருவாக்குவதன் மூலம் இத்துறையில் வலுவான கட்டமைப்பை ஏற்படுத்துவதுடன், மாணவர்களுக்கு ஏராளமான கல்வி வாய்ப்புகள் உருவாக்கப்படுவதாக தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
Published : September 3, 2026 at 4:17 PM IST
புது டெல்லி: துணை மருத்துவப் படிப்பில் 33 புதிய இளநிலை மற்றும் முதுநிலை பட்டப்படிப்புகளை யுஜிசி அறிமுகப்படுத்தியுள்ளது. மேலும், 21 பட்டப்படிப்புகள் மறுசீரமைக்கப்பட்டுள்ளன.
நாட்டின் சுகாதாரப் பராமரிப்பு பணியாளர் கட்டமைப்பை வலுப்படுத்த மத்திய சுகாதாரம், குடும்பநல அமைச்சகம், அது சார்ந்த கல்வி, பயிற்சி, தொழில்முறை தரங்கள் ஆகியவற்றை வலுப்படுத்தி வருகிறது. இதன் ஒரு முக்கிய நடவடிக்கையாக, தேசிய சுகாதார பராமரிப்புப் பணி ஆணையத்தின் (NCAHP) கீழ் 33 புதிய பட்டப்படிப்புகள் அறிமுகம் செய்யப்பட்டுள்ளன.
இதுமட்டுமின்றி, 21 பட்டப்படிப்புகளில் மறுசீரமைப்பு மேற்கொள்ளப்பட்டுள்ளன. இதற்காக விதிமுறைகளின் திருத்தப்பட்ட அறிவிப்பை யுஜிசி கடந்த ஆகஸ்ட் 31-ம் தேதி வெளியிட்டுள்ளது.
33 புதிய படிப்புகள் அறிமுகம்
மருத்துவ ஆய்வக அறிவியல் பிரிவில் 1 நான்கு ஆண்டு இளநிலை படிப்பும், 4 உள் பிரிவுகளுக்கான முதுகலை பட்டப்படிப்பும் அறிமுகம் செய்யப்பட்டுள்ளது. அவசரகால மருத்துவத் தொழில்நுட்பவியலாளர் பாடப்பிரிவில் இளநிலை பட்டப்படிப்பு அறிமுகப்படுத்தப்பட்டுள்ளது.
மயக்கவியல் மற்றும் அறுவை சிகிச்சையரங்கத் தொழில்நுட்பம், ஊட்டச்சத்து மற்றும் உணவியல், உளவியல், மருத்துவ மற்றும் மனநலச் சமூகப் பணி, மருத்துவ கதிரியக்கவியல் மற்றும் படிமவியல் தொழில்நுட்பம், கதிர்வீச்சு சிகிச்சைத் தொழில்நுட்பம், அணுக்கரு மருத்துவத் தொழில்நுட்பம், மருத்துவர் உதவியாளர்கள், டயாலிசிஸ் சிகிச்சை தொழில்நுட்பம், சுவாசத் தொழில்நுட்பம், சுகாதார தகவல் மேலாண்மை ஆகிய பிரிவுகளில் இளநிலை பட்டப்படிப்பு அறிமுகம் செய்யப்பட்டுள்ளது.
அதே போன்று, மேம்பட்ட மருத்துவப் பராமரிப்பு அவசர சிகிச்சையாளர்கள், மயக்கவியல் மற்றும் அறுவை சிகிச்சையரங்கத் தொழில்நுட்பம், ஊட்டச்சத்து மற்றும் உணவியல், மருத்துவ சமூகப் பணி, மனநலச் சமூகப் பணி, கதிர்வீச்சு சிகிச்சைத் தொழில்நுட்பம், அணுக்கரு மருத்துவத் தொழில்நுட்பம், மருத்துவ இயற்பியல், மருத்துவர் உதவியாளர், டயாலிசிஸ் சிகிச்சை, பெரியவர்களுக்கான சுவாசப் பராமரிப்பு, பச்சிளம் குழந்தைகள் மற்றும் குழந்தைகளுக்கான சுவாசப் பராமரிப்பு ஆகிய துறைகளில் முதுகலை பட்டப்படிப்புகளும் அறிமுகப்படுத்தப்பட்டுள்ளன.
இளநிலை பட்டப்படிப்புகள் 4 வருடங்களும், முதுகலை பட்டப்படிப்புகள் 2 வருடங்களும் என்ற அளவில் கட்டமைக்கப்பட்டுள்ளன.
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பட்டப்படிப்பின் ஆண்டுகள் அதிகரிப்பு
மேலும், சில குறிப்பிட்ட படிப்புகளின் கால அளவு மாற்றியமைக்கப்பட்டுள்ளது. குறிப்பாக கண் பரிசோதனையில் வழங்கப்படும் இளநிலை பட்டப்படிப்பு 4 ஆண்டுகளில் இருந்து 5 ஆண்டுகளாக அதிகரிக்கப்பட்டுள்ளது. ஆக்குபேஷனல் தெரபி இளநிலை பட்டப்படிப்பும் 4.5 ஆண்டுகளில் இருந்து 5 ஆண்டுகளாக உயர்த்தப்பட்டுள்ளது. 4.5 ஆண்டுகள் பிசியோதெரபி பி.பி.டி பட்டப்படிப்பு, 5 ஆண்டுகளாக உயர்த்தப்பட்டுள்ளது. பிஸியோதெரபி மருத்துவம், ஆக்குபேஷனல் தெரபி ஆகிய படிப்புகளில் உட்பிரிவுகள் மறுசீரமைக்கப்பட்டுள்ளன.
சுகாதாரப் பராமரிப்பு துறையில் கீழ் பல்வேறு உட்பிரிவுகளை உருவாக்குவதன் மூலம் இத்துறையில் வலுவான கட்டமைப்பை ஏற்படுத்துவதுடன், மாணவர்களுக்கு ஏராளமான கல்வி வாய்ப்புகள் உருவாக்கப்படுவதாக தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
2026-27ஆம் ஆண்டுக்கான மத்திய பட்ஜெட்டில் அடுத்த 5 வருடங்களில் 1 லட்சம் துணை மருத்துவப் பணியாளர்களை உருவாக்க திட்டமிடப்பட்டுள்ளதாக குறிப்பிடப்பட்டிருந்தது. அதனையடுத்து, தற்போது சுகாதாரப்பிரிவில் பல்வேறு பட்டப்படிப்புகள் அறிமுகப்படுத்தப்பட்டுள்ளதுடன், அதில் உட்பிரிவுகளும் உருவாக்கப்பட்டுள்ளன என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.