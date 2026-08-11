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யு.ஜி.சி நெட் தேர்வு விடைக்குறிப்பு இந்த வாரம் வெளியிடப்படும் - தேசிய தேர்வு முகமை அறிவிப்பு

ஜூன் மாதம் நடைபெற்ற யுஜிசி நெட் விடைக்குறிப்பை வெளியிடவில்லை என்றால், தேர்வர்கள் இணைந்து டெல்லியில் உள்ள தேசிய தேர்வு முகமை அலுவலகம் முன்பு போராட்டம் நடத்துவோம் என எச்சரிக்கை விடுத்திருந்தனர்.

கோப்புப்படம்
கோப்புப்படம் (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : August 11, 2026 at 11:36 AM IST

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புது டெல்லி: கடந்த ஜூன் மாதம் நடைபெற்ற யுஜிசி நெட் தேர்வுக்கான உத்தேச விடைக்குறிப்பு 30 நாட்களை கடந்தும் வெளியாக நிலையில், இந்த வாரம் வெளியிடப்படும் என தேசிய தேர்வு முகமை (NTA) அறிவித்துள்ளது.

கலை மற்றும் அறிவியல் பாடப்பிரிவில் முனைவர் பட்டப்படிப்பு நுழைவுத் தேர்வாகவும், உதவிப் பேராசிரியர் தகுதித் தேர்வாகவும் யுஜிசி நெட் தேர்வு விளங்குகிறது. மொத்தம் 87 பாடங்களுக்கு தேசிய அளவில் இத்தேர்வு ஜூன் மற்றும் டிசம்பர் மாதங்களில் வருடத்திற்கு இரண்டு முறை என தேசிய தேர்வு முகமையின் மூலம் நடத்தப்பட்டு வருகிறது.

அந்த வகையில், 2026-ம் ஆண்டுக்கான ஜூன் மாத தேர்வுக்கான அறிவிப்பு ஏப்ரல் மாதம் வெளியாகி, மே 24-ஆம் தேதி வரை விண்ணப்பம் பெறப்பட்டது. அதனைத்தொடர்ந்து, இதற்கான தேர்வுகள், ஜூன் 22 முதல் தொடங்கி ஜூன் 30 வரை மற்றும் தொழில்நுட்ப கோளாறு காரணமாக ஒத்திவைக்கப்பட்ட ஒரு தேர்வு மட்டும் ஜூலை 5-ஆம் தேதி என தொடர்ச்சியாக கணினி வழியில் நடைபெற்றது. இத்தேர்வை சுமார் 9 லட்சம் தேர்வர்கள் எழுதியுள்ளனர்.

வெளியாகாத யுஜிசி நெட் தேர்வு விடைக்குறிப்பு

வழக்கமாக அனைத்து பாடங்களுக்கான தேர்வு முடிவடைந்த பின்னர் 6 முதல் 7 நாட்களில் உத்தேச விடைக்குறிப்பு வெளியிடப்படுவது வழக்கமாகும். ஆனால், இந்த முறை தேர்வு முடிவடைந்து சுமார் ஒரு மாத காலமாகியும் உத்தேச விடைக்குறிப்பு வெளியாகவில்லை.

இதற்கிடையே, சமூகவியல் பாடத்திற்கான வினாத்தாள் தேர்வுக்கு முன்னரே கசிந்ததாக சமூக வலைத்தளத்தில் புகார் எழுப்பப்பட்டது. அந்த சமயத்தில், தேசிய தேர்வு முகமையின் மூலம் நடத்தப்பட்ட மற்றொரு தேர்வான நீட் தேர்வின் வினாத்தாள் கசிவு பெரும் சர்ச்சையை ஏற்படுத்தியது.

யு.ஜி.சி நெட் தேர்வு வினாத்தாள் கசிவு தொடர்பாக விசாரிக்கப்படும் எனப்படும் என தேசிய தேர்வு முகமையின் மூலம் தெரிவிக்கப்பட்ட நிலையில், அதற்கான அடுத்தக்கட்ட நடவடிக்கை குறித்து எந்த விதமான அறிவிப்புமின்றி இருந்தது.

நீட் முறைகேடு போராட்டம்

இது ஒரு பக்கம் இருக்க, நீட் தேர்வு முறைகேடுகளுக்கு எதிரான டெல்லியில் கரப்பான்பூச்சி ஜனதா கட்சியினர் ஒன்றிணைந்து, மத்திய கல்வித்துறை அமைச்சர் தர்மேந்திர பிரதான் பதவி விலக கோரி போராட்டத்தைத் தொடங்கினர். அதற்கு நாடு முழுவதும் இருந்து ஆதரவு பெருகி, பல்வேறு இடங்களில் இளைஞர்கள் வீதியில் இறங்கி போராடினர். இதன் விளைவாக மத்திய கல்வித்துறை அமைச்சர் தர்மேந்திர பிரதான் பதவி விலகியது மட்டுமின்றி, தேசிய தேர்வு முகமையின் 47 அதிகாரிகளும் பணி நீக்கம் செய்யப்பட்டனர்.

வினாத்தாள் கசிவை தடுக்கும் வகையில், தேசிய தேர்வு முகமையை வலுப்படுத்தும் முயற்சியில் மத்திய அரசு இறங்கிய நிலையில், யுஜிசி நெட் தேர்வை எழுதி உத்தேச விடைக்குறிப்பிற்காக காத்திருந்த லட்சக்கணக்கான மாணவர்களின் நிலை கேள்விக்குறியானது.

குறிப்பாக ஜூன் மாத முடிவுகள் அடிப்படையில் முனைவர் படிப்பில் சேர்க்கை பெற காத்துக்கொண்டிருந்த லட்சக்கணக்கான மாணவர்கள் செய்வதறியாது இருந்தனர். இதிலும் வினாத்தாள் கசிவு உறுதி செய்யப்பட்டால், தேர்வு ரத்து செய்யப்படுமோ என்ற பயமும் தேர்வர்களிடையே எழுந்தது.

இந்த சூழலில், சமூக வலைத்தளங்களில் இணைந்த தேர்வர்கள், ஆகஸ்ட் 10-ஆம் தேதிக்குள் உத்தேச விடைக்குறிப்பு வெளியாகவில்லை என்றால், இன்று (ஆகஸ்ட் 11) டெல்லியில் உள்ள தேசிய தேர்வு முகமை அலுவலகம் முன்பு திரண்டு போராட்டம் நடத்துவோம் என பதிவிட்டு வந்தனர்.

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இந்நிலையில், ஒரு வழியாக உத்தேச விடைக்குறிப்பு எப்போது வெளியாகும் என்பது தொடர்பாக தேசிய தேர்வு முகமை அறிவிப்பை வெளியிட்டுள்ளது. அதன்படி, யு.ஜி.சி நெட் ஜூன் 2026 தேர்வுக்கான உத்தேச விடைக்குறிப்பு இந்த வாரத்தில் வெளியிடப்படும் என அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

அதுமட்டுமின்றி, இதனுடன் CSIR-NET, ICAR AIEEA (PG) மற்றும் AICE (PhD) ஆகிய தேர்வுகளுக்கான உத்தேச விடைக்குறிப்பும் வெளியிடப்படும் எனத் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

உத்தேச விடைக்குறிப்பை அறிந்துகொள்ளுவது எப்படி?

யுஜிசி நெட் தேர்வை எழுதிய தேர்வர்கள் https://ugcnet.nta.nic.in/ என்ற அதிகாரப்பூர்வ இணையதளம் வழியாக உத்தேச விடைக்குறிப்பை அறிந்துகொள்ளலாம். விடைக்குறிப்புடன் தேர்வர்களின் விடைத்தாளும் வெளியிடப்படும். இதனையடுத்து, விடைக்குறிப்பு மீதான ஆட்சேபனை தெரிவிக்க கால அவகாசம் வழங்கப்படும்.

பின்னர் ஆட்சேபனைகளை நிபுணர் குழு ஆராய்ந்து, உரிய இறுதி விடைக்குறிப்பு தயாரிக்கப்பட்டு முடிவுகள் வெளியிடப்படும். உத்தேச விடைக்குறிப்பு வெளியீடு தாமதமானதால், இத்தேர்வு முடிவுகள் இந்த மாதம் இறுதிக்குள் வெளியாகும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.

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