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UGC NET தேர்வு விடைக்குறிப்பு வெளியீடு; தேர்வர்கள் அறிந்து கொள்வது எப்படி?
கடந்த ஜூன் மாதம் தேர்வு நடைபெற்ற நிலையில், காலதாமதமாக உத்தேச விடைக்குறிப்பு இன்று வெளியிடப்பட்டுள்ளது.
Published : August 16, 2026 at 11:31 AM IST
புது டெல்லி: கடந்த ஜூன் மாதம் நடைபெற்ற யுஜிசி நெட் (UGC NET) தேர்வின் உத்தேச விடைக்குறிப்பு இன்று வெளியாகியுள்ளது. மொத்தம் 87 பாடங்களுக்கு தேர்வு நடைபெற்ற நிலையில், 84 பாடங்களுக்கு மட்டும் உத்தேச விடைக்குறிப்பு வெளியிடப்பட்டுள்ளது.
கலை மற்றும் அறிவியல் பாடப்பிரிவில் முனைவர் பட்டப்படிப்பு நுழைவுத் தேர்வாகவும், உதவிப் பேராசிரியர் தகுதித் தேர்வாகவும் யுஜிசி நெட் தேர்வு நடத்தப்படுகிறது. இத்தேர்வு மொத்தம் 87 பாடங்களுக்கு தேசிய அளவில் ஜூன் மற்றும் டிசம்பர் மாதங்களில் வருடத்திற்கு இரண்டு முறை என தேசிய தேர்வு முகமையின் (என்டிஏ) மூலம் நடத்தப்பட்டு வருகிறது.
அந்த வகையில், 2026-ம் ஆண்டுக்கான ஜூன் மாத தேர்வுக்கான அறிவிப்பு ஏப்ரல் மாதம் வெளியாகி, மே 24-ம் தேதி வரை விண்ணப்பம் பெறப்பட்டது. தொடர்ந்து, தேர்வுகள் ஜூன் 22 முதல் தொடங்கி ஜூலை 5 வரை கணினி வழியில் நடைபெற்றது. இத்தேர்வை சுமார் 9 லட்சம் தேர்வர்கள் எழுதியுள்ளனர்.
உத்தேச விடைக்குறிப்பு வெளியாகும் என தேர்வர்கள் எதிர்பார்த்துக் காத்துக்கொண்டிருந்த நிலையில், சுமார் ஒரு மாத காலமாகியும் வெளியாகவில்லை.
இதற்கிடையே சமூகவியல் பாடத்தின் வினாத்தாள் கசிவு என்ற குற்றச்சாட்டும் முன்வைக்கப்பட்டது. அதேவேளையில் நீட் தேர்வு முறைகேடுகளுக்கு எதிராக இளைஞர்களின் போராட்டம் வலுப்பெற்று மத்திய கல்வி அமைச்சர் தர்மேந்திர பிரதான் பதவி விலகினார்.
மேலும், என்டிஏ-யின் 47 அதிகாரிகளும் பணி நீக்கம் செய்யப்பட்டனர். இதன் காரணமாக யுஜிசி நெட் தேர்வு மட்டுமின்றி, என்டிஏ மூலம் நடத்தப்பட்ட இதர தேர்வுகளின் பணிகளும் நிறுத்தி வைக்கப்பட்டிருந்தது.
இன்று வெளியாகும் உத்தேச விடைக்குறிப்பு
இந்த சூழலில், விடைக்குறிப்பு வெளியாகவில்லை என்றால், டெல்லியில் உள்ள தேசிய தேர்வு முகமை அலுவலகத்தின் முன்பு போராட்டம் நடத்துவோம் என சமூக வலைத்தளத்தில் இளைஞர்கள் பதிவிட்டு வந்தனர். அதன் தொடர்ச்சியாக ஒரு வாரத்தில் உத்தேச விடைக்குறிப்பு வெளியிடப்படும் என ஆகஸ்ட் 10-ம் தேதி என்டிஏ அறிவித்திருந்தது.
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தொடர்ந்து, ஆகஸ்ட் 14-ம் தேதி வெளியிட்ட பதிவில் யுஜிசி நெட் தேர்வுக்கான உத்தேச விடைக்குறிப்பு ஆகஸ்ட் 16-ம் தேதி வெளியிடப்படும் என அறிவிக்கப்பட்டது. அதன்படி, விடைக்குறிப்பு இன்று வெளியாகியுள்ளது. இதனுடன் CSIR-NET, ICAR AIEEA (PG) மற்றும் AICE (PhD) ஆகிய தேர்வுகளுக்கான உத்தேச விடைக்குறிப்பும் வெளியிடப்படுகிறது.
எப்படி அறிந்துகொள்ளுவது?
யுஜிசி நெட் தேர்வு எழுதிய தேர்வர்கள் https://ugcnet.nta.nic.in/ என்ற அதிகாரப்பூர்வ இணையதளம் வழியாக உத்தேச விடைக்குறிப்பை அறிந்துகொள்ளலாம். இதர தேர்வர்கள் அந்தந்த தேர்வுகளுக்கான இணையதளத்தின் மூலம் அறிந்துகொள்ளலாம்.
இதனையடுத்து, விடைக்குறிப்பு மீதான ஆட்சேபனை தெரிவிக்க வரும் 18-ம் தேதி வரை கால அவகாசம் வழங்கப்பட்டுள்ளது. இதில் வினாத்தாள் கசிவு மற்றும் வினாத்தாளில் பிழை இருப்பதாக புகார் எழுப்பப்பட்ட ஆங்கிலம், வணிகம் மற்றும் சமூகவியல் ஆகிய பாடங்களுக்கு விடைக்குறிப்பு நிறுத்தி வைக்கப்பட்டுள்ளது. இதன் மீதான புகார்கள் குறித்து குழு ஆராய்ந்து வருவதாக தேசிய தேர்வு முகமை தெரிவித்துள்ளது.
தற்போது வெளியாகியுள்ள பாடங்களுக்கான உத்தேச விடைக்குறிப்பு மீதான ஆட்சேபனைகளை நிபுணர் குழு ஆராய்ந்து, உரிய இறுதி விடைக்குறிப்பு தயாரிக்கப்பட்டு முடிவுகள் விரைவில் வெளியிடப்படும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.