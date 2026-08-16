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யுஜிசி நெட் தேர்வு; 3 பாடங்களுக்கான மறுதேர்வு தேதி அறிவிப்பு
குறிப்பிட்ட மூன்று பாடங்களின் வினாத்தாள்களிலும் பல உண்மையான தகவல் பிழைகள், தட்டச்சுப் பிழைகள் மற்றும் மொழிபெயர்ப்புப் பிழைகள் இருந்தன.
Published : August 16, 2026 at 10:45 PM IST
புது டெல்லி: யுஜிசி நெட் தேர்வில் கேட்கப்பட்ட வினாக்களில் பிழை இருந்ததால், ஆங்கிலம், வணிகவியல் மற்றும் சமூகவியல் பாடங்களுக்கான மறு தேர்வு அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
ஜூனியர் ரிசர்ச் ஃபெலோஷிப் (JRF) வழங்குதல், உதவிப் பேராசிரியர் பணிக்கான தகுதி மற்றும் முனைவர் பட்டப் (PhD) படிப்புகளுக்கான சேர்க்கைக்காக 87 பாடங்களில் யுஜிசி நெட் தேர்வு, கடந்த ஜூன் 22 முதல் 30 வரை நடத்தப்பட்டது. இதில் 84 பாடங்களுக்கான தேர்வு முடிவுகளை இன்று என்டிஏ (NTA) வெளியிட்டது. மீதமுள்ள 3 பாடங்களில் கேட்கப்பட்ட கேள்விகளில் பிழை இருந்ததால், மறு தேர்வு நடத்தப்படும் என தெரிவித்துள்ளது.
இது குறித்து NTA வெளியிட்டுள்ள செய்திக்குறிப்பில், ஆங்கிலம், வணிகவியல் மற்றும் சமூகவியல் ஆகிய மூன்று பாடங்களின் வினாத்தாள்களில் பல பிழைகள் இருப்பதாக NTA-க்கு ஏராளமான புகார்கள் வந்தன. அதனடிப்படையில், இப்பிழைகளை விசாரித்து ஆய்வு செய்ய NTA ஒரு குழுவை அமைத்தது. அந்த குழு குறிப்பிட்ட மூன்று பாடங்களின் வினாத்தாள்களிலும் பல உண்மையான தகவல் பிழைகள், தட்டச்சுப் பிழைகள் மற்றும் மொழிபெயர்ப்புப் பிழைகள் இருப்பதை உறுதி செய்தன.
குறிப்பாக, பிரபல அறிஞர்களின் பெயர்கள் தவறாக எழுதப்பட்டிருந்தது, வினாக்களின் முக்கிய வாசகங்களில் பிழைகள், இலக்கணப் பிழைகள், உட்பட பல பிழைகளும் மற்றும் ஏற்கனவே கேட்கப்பட்ட பல வினாக்கள் மீண்டும் இடம்பெற்றிருந்தது கண்டறியப்பட்டன. இதனால் இந்த மூன்று பாடங்களுக்கான தேர்வுகளையும் மீண்டும் நடத்த வேண்டும் என்று அக்குழு பரிந்துரைத்தது. இதைத்தொடர்ந்து வரும் செப்டம்பர் 9ஆம் தேதி, ஆங்கிலம் மற்றும் வணிகவியல் பாடங்களுக்கான மறு தேர்வும், செப்டம்பர் 10ஆம் தேதி, சமூகவியல் பாடத்திற்கான மறு தேர்வு நடைபெறும் என யுஜிசி அறிவித்துள்ளது.