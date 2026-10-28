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யுஜிசி நெட் தேர்வுக்கு விண்ணப்பிக்க அக்.31 வரை கால அவகாசம் நீட்டிப்பு - தேசிய தேர்வு முகமை அறிவிப்பு
தேசிய தேர்வு முகமையின் தரவின்படி, அக்டோபர் 26ஆம் தேதி வரை 5,50,048 விண்ணப்பப் பதிவு மேற்கொண்டுள்ளனர். அதில் 3,73,419 பேர் கட்டணம் செலுத்தி விண்ணப்பத்தை நிறைவு செய்துள்ளனர்.
Published : October 28, 2026 at 11:34 AM IST
புது டெல்லி: டிசம்பர் மாதம் நடைபெறவுள்ள யுஜிசி நெட் தேர்வுக்கான விண்ணப்பப் பதிவு இன்றுடன் முடிவடைந்த இருந்த நிலையில், அக்டோபர் 31ஆம் தேதி வரை நீட்டிக்கப்பட்டுள்ளது. தேர்வர்கள் விரைந்து விண்ணப்பிக்க தேசிய தேர்வு முகமை (NTA) அறிவுறுத்தியுள்ளது.
உதவிப் பேராசிரியர் பதவிக்கு தகுதித் தேர்வாகவும், முனைவர் படிப்பில் உதவித்தொகை பெறவும் மற்றும் முனைவர் படிப்பிற்கான நுழைவுத் தேர்வாகவும் யுஜிசி நெட் தேர்வு தேசிய தேர்வு முகமையின் மூலம் நடத்தப்பட்டு வருகிறது.
Important Update UGC-NET December 2026 The last date to submit your online application and pay the exam fee is now 31 October 2026, up to 11:50 PM. No late fee. यूजीसी-नेट दिसंबर 2026 आवेदन की अंतिम तिथि बढ़ाई गई। अब 31 अक्टूबर 2026, रात 11:50 बजे तक, बिना विलंब शुल्क के आवेदन करें और शुल्क जमा करें। https://t.co/n31bnScKzT #UGCNET #UGCNET2026 #NTA #JRF— National Testing Agency (@NTA_Exams) October 27, 2026
இத்தேர்வு ஜூன் மற்றும் டிசம்பர் என வருடத்திற்கு இரண்டு முறை நடைபெறும் நிலையில், வரும் டிசம்பர் மாதத்திற்கான அறிவிப்பு கடந்த அக்டோபர் 8ஆம் தேதி வெளியானது. அதன்படி, இத்தேர்வுக்கு விண்ணப்பிக்க இன்று (அக்.28) வரை கால அவகாசம் வழங்கப்பட்ட நிலையில், அக்டோபர் 31ஆம் தேதி வரை நீட்டிக்கப்பட்டுள்ளது. தாமத கட்டணம் இல்லாமல் இந்த வாய்ப்பைப் பயன்படுத்திக்கொள்ளலாம் எனத் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
அதனைத்தொடர்ந்து, நவம்பர் 2 முதல் 4 வரை விண்ணப்பம் திருத்தம் மேற்கொள்ள அனுமதிக்கப்படும். தேசிய தேர்வு முகமையின் தரவுகளின்படி, அக்டோபர் 26ஆம் தேதி வரை 5,50,048 விண்ணப்பப் பதிவு மேற்கொண்டுள்ளனர். அதில் 3,73,419 பேர் கட்டணம் செலுத்தி விண்ணப்பத்தை நிறைவு செய்துள்ளனர்.
விண்ணப்பிப்பது எப்படி?
யுஜிசி நெட் தேர்வுக்கு https://ugcnet.nta.nic.in/ என்ற இணையதளத்தில் வழியாக விண்ணப்பிக்கலாம். இதற்கு கட்டணமாக ரூ. 1,150 செலுத்த வேண்டும். ஒபிசி பிரிவினர் ரூ. 600, எஸ்சி, எஸ்டி, மாற்றுத்திறனாளி விண்ணப்பதாரர்கள் ரூ. 325 செலுத்த வேண்டும்.
டிசம்பர் மாதம் தேர்வு
இத்தேர்வு மொத்தம் 87 பாடங்களுக்கு டிசம்பர் 14 முதல் 18 வரை மற்றும் 21 என 6 நாட்களுக்கு நடைபெறவுள்ளது. தேர்வர்களுக்கு தேர்வு மையம் ஒதுக்கப்பட்ட நகர விவரம் நவம்பர் 23ஆம் தேதியும், மற்றும் அட்மிட் கார்டு டிசம்பர் 7ஆம் தேதி வெளியாகும் எனத் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. இரண்டு தாள்களை கொண்டு இத்தேர்வு 3 மணி நேரத்திற்கு 2 ஷிப்ட்களில் நடைபெறும்.
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தேர்வர்கள் கடைசி தேதிக்குள் விண்ணப்பிக்க அறிவுறுத்தப்படுகிறார்கள். இதுதொடர்பான கூடுதல் தகவல்கள் அல்லது விண்ணப்பிக்கும்போது ஏதேனும் சிக்கல் நேரிட்டால் 1800-180-4747 என கட்டணமில்லா தொலைப்பேசி எண்ணிற்கு தொடர்புகொள்ளலாம். மேலும், 011-69226600 என்ற எண்ணிற்கு காலை 8 மணி முதல் இரவு 10 மணி வரை விண்ணப்பிக்கலாம்.