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யுஜிசி நெட் தேர்வுக்கு இலவச பயிற்சி; உலகத் தமிழாராய்ச்சி நிறுவனம் அறிவிப்பு - பதிவு செய்வது எப்படி?

உலகத் தமிழாராய்ச்சி நிறுவனம் மூலம் வழங்கப்படும் யுஜிசி நெட் தேர்வுக்கான நேரடி வகுப்புகள் அக்டோபர் 3ஆம் தேதி முதல் தொடங்குகிறது.

கோப்புப்படம்
கோப்புப்படம் (IANS)
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By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : October 1, 2026 at 11:25 AM IST

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சென்னை: டிசம்பர் மாதத்தில் நடைபெறவுள்ள யுஜிசி நெட் தேர்வை எழுதும் தேர்வர்களுக்கு உதவும் வகையில், சென்னையில் உள்ள உலகத் தமிழாராய்ச்சி நிறுவனம் கட்டணமில்லா நேரடி பயிற்சி வகுப்புகளை நடத்தவுள்ளது.

தமிழ் இரண்டாம் தாளுக்கு மட்டுமின்றி, முதல் தாளுக்க்கான பயிற்சி வகுப்புகளும் கட்டணமின்றி வார இறுதி நாட்களில் நடத்தப்படவுள்ளது.

யுஜிசி நெட் தேர்வு

உதவிப் பேராசிரியர் தகுதித் தேர்வாகவும், முனைவர் படிப்பு சேர்க்கைக்காகவும், ஜேஆர்ஃப் எனப்படும் கல்வி உதவித்தொகையை பெறவும் யுஜிசி நெட் தேர்வு நடத்தப்படுகிறது. இத்தேர்வு தேசிய தேர்வு முகமையின் மூலம் ஜூன் மற்றும் டிசம்பர் ஆகிய மாதங்களில் ஆண்டுக்கு இரண்டு முறை நடத்தப்படுகிறது.

அந்த வகையில், தேசிய தேர்வு முகமையின் உத்தேச தேர்வு அட்டவணையை படி, வரும் டிசம்பர் 14 முதல் 19 வரை இத்தேர்வு நடத்த திட்டமிடப்பட்டுள்ளது.

இத்தேர்வு மொத்தம் 87 பாடங்களுக்கு நடத்தப்படும். அனைத்து தேர்வர்களுக்கும் பொதுவான முதல் தாள் (General Paper on Teaching and Research Aptitude) மற்றும் அந்தந்த பாடத்திற்கான இரண்டாம் தாள் கொண்டு தேர்வு நடத்தப்பட்டு வருகிறது.

இலவச பயிற்சி

இந்த நிலையில், வரும் டிசம்பர் மாதம் நடைபெறவுள்ள யுஜிசி நெட் தேர்வுக்கு சென்னை தரமணியில் அமைந்துள்ள உலகத் தமிழாராய்ச்சி நிறுவனத்தின் மூலம் கட்டணமில்லா பயிற்சி அளிக்கப்படுவதாக அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

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இதற்கான நேரடி வகுப்புகள் அக்டோபர் 3ஆம் தேதி முதல் தொடங்குகிறது. தமிழை முதன்மைப் பாடமாக எடுத்துள்ளவர்களுக்கான இரண்டாம் தாள் பயிற்சி வாரந்தோறும் சனிக்கிழமைகளில் முற்பகல் 10 முதல் 1 மணி வரையிலும், அனைத்து தேர்வர்களுக்குமான முதல் தாளுக்கான பயிற்சி வகுப்பு வாரந்தோறும் ஞாயிற்றுக்கிழமைகளில் முற்பகல் 10 முதல் 1 மணி வரையும் நடைபெறும் எனத் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

பதிவு செய்வது எப்படி?

இப்பயிற்கு வகுப்பில் கலந்துகொள்ள விரும்பும் மாணவர்கள் மற்றும் தேர்வர்கள் 22542992 என்ற தொலைபேசி அல்லது 90808 65906 என்ற கைப்பேசி எண்ணிற்கும் அல்லது itstaramani@gmail.com என்ற மின்னஞ்சல் முகவரி வழியாகவும் தொடர்பு கொண்டு பதிவு செய்து வகுப்பில் கலந்துகொள்ளலாம் என அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

உலகத் தமிழாராய்ச்சி நிறுவனம் குறித்த விவரங்களை https://ulakaththamizh.in/ என்ற இணையதளம் வழியாக அறிந்துகொள்ளலாம்.

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உலகத் தமிழாராய்ச்சி நிறுவனம்
யுஜிசி நெட் இலவச பயிற்சி
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