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போலி கல்வி நிறுவன மோசடி: கல்லூரிகளின் அங்கீகாரத்தைச் சரிபார்க்க மாணவர்களுக்கு யுஜிசி அறிவுறுத்தல்
சம்பந்தப்பட்ட கல்வி நிறுவனம் சட்டப்பூர்வமாக நிறுவப்பட்டு அங்கீகரிக்கப்பட்டுள்ளதா என்பதையும், யுஜிசி சட்டம் 1956-ன் கீழ் பட்டப்படிப்புகளை வழங்க அதிகாரம் உள்ளதா என்பதையும் உறுதி செய்ய வேண்டும் என யுஜிசி அறிவுறுத்தியுள்ளது.
Published : November 19, 2026 at 6:19 PM IST
சென்னை: இந்தியாவில் செயல்பட்டு வரும் கல்வி நிறுவனங்களின் உண்மைத்தன்மை மற்றும் சட்டப்பூர்வ அங்கீகாரத்தைச் சரிபார்த்த பின்னரே மாணவர்கள் அங்கு சேர்க்கை பெற வேண்டும் எனப் பல்கலைக்கழக மானியக் குழு (யுஜிசி) அறிவுறுத்தியுள்ளது.
இந்தியாவில் பல்வேறு துறைகளில் உயர்கல்வியை வழங்கும் பல்கலைக்கழகங்கள், கல்லூரிகள் உள்ளிட்ட கல்வி நிறுவனங்கள் செயல்பட்டு வருகின்றன. ஒவ்வொரு வருடமும் லட்சக்கணக்கான மாணவர்கள் உயர்கல்வியில் சேரும் நிலையில், இந்த வாய்ப்பைப் பயன்படுத்திக்கொண்டு, சிலர் அங்கீகாரம் பெறாமல் கல்லூரிகளை நடத்தி மோசடியில் ஈடுபடுகின்றனர்.
குறிப்பாக ஆன்லைன் வழி பட்டப்படிப்பு, இணைய வழி கல்வி உள்ளிட்டவற்றில் இதுபோன்ற மோசடிகள் அரங்கேறுகின்றன. மேலும், சில கல்லூரிகள் சட்டரீதியாக அங்கீகரிக்கப்படாத படிப்புகளை வழங்குகின்றன. இதனை நம்பி பணத்தை செலுத்தி பயிலும் மாணவர்களின் எதிர்காலம் கேள்விக்குறியாகும் நிலைக்கு தள்ளப்படுகிறது.
இதனை தடுக்கும் வகையில், யுஜிசி மூலம் ஒவ்வொரு வருடமும் உயர்கல்வி நிறுவனங்களில் தரவுகள் மற்றும் உண்மைத்தன்மை சரிபார்க்கப்பட்டு, போலி பல்கலைக்கழகங்களின் மீது சட்டப்பூர்வமாக நடவடிக்கை எடுக்கப்படுகிறது. மேலும், அதன் பட்டியலும் வெளியிடப்பட்டு வருகிறது.
இந்நிலையில், கல்வி நிறுவனங்களின் உண்மைத்தன்மை மற்றும் சட்டப்பூர்வ அங்கீகாரத்தைச் சரிபார்த்து பின்னர், அங்கு மாணவர்கள் சேர்க்கை பெற யுஜிசி அறிவுறுத்தியுள்ளது.
இதுதொடர்பாக உச்ச நீதிமன்றத்தின் கடந்த அக்டோபர் 9-ஆம் தேதியிட்ட உத்தரவின் அடிப்படையில் யுஜிசி செயலர் சுதீப் சிங் ஜெயின் வெளியிட்ட பொது அறிவிப்பில், “மாணவர்கள், பெற்றோர்கள் மற்றும் பொதுமக்கள் எந்தவொரு கல்வி நிறுவனத்திலும் சேர்வதற்கு முன்போ அல்லது ஒப்பந்தங்களை மேற்கொள்வதற்கு முன்போ மிகுந்த எச்சரிக்கையுடன் இருக்க வேண்டும் என அறிவுறுத்தப்படுகிறது.
குறிப்பாக, சம்பந்தப்பட்ட கல்வி நிறுவனம் சட்டப்பூர்வமாக நிறுவப்பட்டு அங்கீகரிக்கப்பட்டுள்ளதா என்பதையும், யுஜிசி சட்டம் 1956-ன் கீழ் பட்டப்படிப்புகளை வழங்க அந்த கல்வி நிறுவனத்திற்கு அதிகாரம் உள்ளதா என்பதையும் உறுதி செய்ய வேண்டும்.
மேலும், தேவையான ஒழுங்குமுறை ஆணையங்களின் அனுமதி பெறப்பட்டுள்ளதா எனவும், தொலைதூரக் கல்வி, ஆன்லைன் கல்வி மற்றும் வெளிவளாக மையங்கள் மூலம் நடத்தப்படும் படிப்புகளுக்கு உரிய அனுமதி உள்ளதா? என்பதையும் சரிபார்க்க வேண்டும் எனத் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
கல்வி நிறுவனங்களின் விளம்பரங்கள், இணையதளங்கள், துண்டுப் பிரசுரங்கள் மற்றும் சமூக வலைதளப் பதிவுகளை மட்டும் நம்பி ஏமாற வேண்டாம் என்றும் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
யுஜிசியின் அதிகாரப்பூர்வ இணையதளத்தில் (www.ugc.gov.in) வெளியிடப்பட்டுள்ள அங்கீகரிக்கப்பட்ட பல்கலைக் கழகங்களின் பட்டியல் மற்றும் போலி பல்கலைக்கழகங்களின் பட்டியலைச் சரிபார்த்துக் கொள்ள வேண்டும் என்றும் அறிவுறுத்தப்பட்டுள்ளது.