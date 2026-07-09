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மத்திய அரசே சொல்லிடுச்சு | தமிழ்நாட்டில் தொடக்க மற்றும் நடுநிலை கல்வியில் இடைநிற்றல் பூஜ்ஜியம்
மத்திய கல்வித்துறை வெளியிட்டுள்ள UDISE+ 2025–26 அறிக்கையின்படி, மாணவர் சேர்க்கை, இடைநிற்றல், ஆசிரியர் எண்ணிக்கை, கல்வி உள்கட்டமைப்பு உள்ளிட்ட பல்வேறு பிரிவில் தமிழ்நாடு தேசிய அளவில் சிறப்பான முன்னேற்றத்தைப் பதவு செய்துள்ளதாக தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
Published : July 9, 2026 at 8:10 PM IST
சென்னை: தமிழ்நாட்டில் தொடக்கநிலை மற்றும் நடுநிலை பள்ளி மாணவர்கள் இடைநிற்றல் பூஜ்ஜியமாக உள்ளதாக மத்திய கல்வித்துறையின் அறிக்கையில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. மேலும், இடைநிலை கல்வியில் இடைநிற்றல் தேசிய சராசரியை விட குறைவாக உள்ளதாக தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
இதுகுறித்து தமிழ்நாடு பள்ளிக் கல்வித்துறை வெளியிட்டுள்ள செய்திக்குறிப்பில், மாணவர் இடைநிற்றல் விகிதத்தில் தமிழ்நாடு குறிப்பிடத்தக்க சாதனையைப் படைத்துள்ளதாக தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
அதில், “இந்திய அரசின் கல்வி அமைச்சகத்தால் வெளியிடப்பட்ட UDISE+ 2025–26 (Unified District Information System for Education Plus) அறிக்கையில், பள்ளிக் கல்வியின் பல்வேறு முக்கியக் குறியீடுகளில் தமிழ்நாடு தொடர்ந்து முன்னணி மாநிலமாகத் திகழ்வது உறுதி செய்யப்பட்டுள்ளது.
மாணவர் சேர்க்கை, இடைநிற்றல் குறைவு, ஆசிரியர் எண்ணிக்கை, கல்வி உள்கட்டமைப்பின் பயனுள்ள பயன்பாடு மற்றும் பத்தாம் வகுப்பிற்கு பின்னர் தொடர்ந்து உயர்கல்வி பயில்வது உள்ளிட்ட பல்வேறு துறைகளில் தமிழ்நாடு தேசிய அளவில் சிறப்பான முன்னேற்றத்தைப் பதிவு செய்துள்ளது.
UDISE+ 2025–26 அறிக்கையின்படி, தமிழ்நாட்டில் 57,566 பள்ளிகளில் மொத்தம் 1 கோடியே 24 லட்சத்து 2 ஆயிரத்து 872 மாணவர்களும், 5,69,909 ஆசிரியர்கள் உள்ளனர். மாநிலத்தின் மாணவர்- ஆசிரியர் விகிதம் (PTR) 22:1 ஆக இருக்கிறது. இது தேசிய சராசரியான 24:1 என்பதை விட சிறப்பாக உள்ளது.
மேலும், ஒரு பள்ளிக்கு சராசரியாக 215 மாணவர்கள் மற்றும் 10 ஆசிரியர்கள் இருப்பது கல்வி உள்கட்டமைப்பு திறமையாகப் பயன்படுத்தப்பட்டு வருவதை எடுத்துக்காட்டுகிறது.
மாணவர்கள் இடைநிற்றல் குறைவு
மாணவர் இடைநிற்றல் விகிதத்தில் தமிழ்நாடு குறிப்பிடத்தக்க சாதனையைப் படைத்துள்ளது. தொடக்கநிலை மற்றும் நடுநிலைப்பள்ளிகளில் இடைநிற்றல் பூஜ்ஜியம் சதவீதமாக பதிவாகியுள்ளது. இடைநிலைக் கல்வியில் இடைநிற்றல் விகிதம் 6.2 சதவீதம் மட்டுமே ஆகும். இது தேசிய சராசரியான 9.5 சதவீதத்தை விடக் குறிப்பிடத்தக்க அளவில் குறைவாகும்.
மொத்த மாணவர் சேர்க்கை விகிதத்திலும் (Gross Enrolment Ratio - GER) தமிழ்நாடு தேசிய அளவில் முன்னணியில் உள்ளது. தொடக்க நிலையில் 92.2 சதவீதமும், நடுநிலைப் பள்ளிகளில் 95.2 சதவீதமும், 9 மற்றும் 10 ஆம் வகுப்பில் 97.4 சதவீதமும், 11, 12 ஆம் வகுப்பில் 85.1 எனப் பதிவாகியுள்ளது. குறிப்பாக 9, 10, 11, 12 ஆம் வகுப்புகளில் தேசிய சராசரியை விட மிகவும் உயர்ந்த சேர்க்கை விகிதத்தை தமிழ்நாடு பெற்றுள்ளது.
பத்தாம் வகுப்பிற்குப் பிந்தைய கல்வித் தொடர்ச்சியிலும் மாநிலம் சிறப்பாக செயல்பட்டு வருகிறது. 11, 12 ஆம் வகுப்பில் மாநிலத்தின் மாணவர் சேர்க்கை விகிதம் 85.1 சதவீதமாக உள்ளது. இதனுடன், 2025–26 கல்வியாண்டில் 83,600 மாணவர்கள் பாலிடெக்னிக் கல்வியிலும், 60,355 மாணவர்கள் தொழிற்பயிற்சி நிலையங்களிலும் (ITI) சேர்ந்துள்ளனர்.
மொத்தமாக 1,43,955 மாணவர்கள் தொழில்நுட்ப மற்றும் தொழிற்கல்வி படிப்பை தேர்ந்தெடுத்துள்ளனர். இது மாணவர்களின் திறன், விருப்பம் மற்றும் வேலைவாய்ப்பு நோக்கங்களை கருத்தில் கொண்டு பல்வேறு கல்விப் பாதைகளை தமிழ்நாடு வெற்றிகரமாக உருவாக்கியிருப்பதை வெளிப்படுத்துகிறது.
கல்வி உள்கட்டமைப்பின் பயன்பாட்டிலும் தமிழ்நாடு சிறப்பாகத் திகழ்கிறது. தேசிய அளவில் ஒரு பள்ளிக்கு சராசரியாக 169 மாணவர்கள் உள்ள நிலையில், தமிழ்நாட்டில் ஒரு பள்ளிக்கு 215 மாணவர்கள் உள்ளனர். இது பள்ளிக் கல்வி வளங்கள் பயனுள்ள முறையில் பயன்படுத்தப்படுவதையும், கல்வி நிறுவனங்கள் கல்வியியல் ரீதியாக வலுவாக செயல்படுவதையும் காட்டுகிறது.
மேலும், தமிழ்நாட்டில் பள்ளிகளின் கட்டமைப்பும் சமநிலையுடன் அமைந்துள்ளது. மாநிலத்தில் உள்ள பள்ளிகளில் 59.05 சதவீதம் தொடக்கப் பள்ளிகள், 15.87 சதவீதம் நடு நிலைப்பள்ளிகள், 9.42 சதவீதம் உயர்நிலைப் பள்ளிகள் மற்றும் 15.66 சதவீதம் மேல்நிலைப் பள்ளிகள் ஆக உள்ளன. இந்த சமநிலையான அமைப்பு மாணவர்கள் தொடர்ந்து அடுத்தடுத்த கல்வி நிலைகளுக்கு முன்னேற உதவுகிறது.
UDISE+ 2025–26 அறிக்கை, பள்ளிக் கல்வியில் தமிழ்நாடு தொடர்ந்து தேசிய அளவில் முன்னோடி மாநிலமாகத் திகழ்வதை மீண்டும் உறுதிப்படுத்தியுள்ளது. பள்ளி இடைநிற்றலை குறைத்தல், மாணவர் சேர்க்கையை உயர்த்தல், போதுமான ஆசிரியர் எண்ணிக்கையை உறுதி செய்தல், கல்வி உள்கட்டமைப்பை திறமையாகப் பயன்படுத்துதல் மற்றும் பத்தாம் வகுப்பிற்குப் பின்னரும் பல்வேறு கல்வி வாய்ப்புகளை உருவாக்குதல் ஆகியவற்றில் மாநிலம் சிறப்பான சாதனைகளைப் பதிவு செய்துள்ளது. இது தமிழ்நாடு அரசின் செயல்பாடுகளுக்கு வலுவான அங்கீகாரமாக அமைந்துள்ளது” எனத் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
கடந்த ஆண்டுகளின் தரவுகள் கூறுவது என்ன?
2024-25 கல்வி ஆண்டில் தமிழ்நாட்டில் தொடக்கநிலை இடைநிற்றல் என்பது 2.70 சதவீதமாகவும், நடு நிலைக்கல்வியில் 2.80 சதவீதமாகவும், இடைநிலை கல்வியில் 8.50 சதவீதமாகவும் இருந்ததாக இந்த அறிக்கையில் தெரிவிக்கப்பட்டது. அதன்படி, இந்தாண்டு இடைநிற்றல் குறைந்துள்ளது என்பது தெரியவருகிறது.
அதேபோன்று, 2023-24 கல்வி ஆண்டில் தொடக்கநிலை இடைநிற்றல் என்பது 0 சதவீதமாகவும், நடு நிலைக் கல்வியில் 0 சதவீதமாகவும், இடைநிலை கல்வியில் 7.68 சதவீதமாகவும் இருந்தது.
2022-23 கல்வி ஆண்டில் தொடக்கநிலை இடைநிற்றல் என்பது 2.30 சதவீதமாகவும், நடுநிலைக்கல்வியில் 0 சதவீதமாகவும், இடைநிலை கல்வியில் 10.30 சதவீதமாகவும் இருந்தது.
இதேபோன்று 2021-22 கல்வி ஆண்டில் தொடக்கநிலை இடைநிற்றல் என்பது 0 சதவீதமாகவும், நடு நிலைக்கல்வியில் 0 சதவீதமாகவும், இடைநிலை கல்வியில் 4.5 சதவீதமாகவும் பதிவானது.