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பொதுத்துறை வங்கியில் உதவித்தொகையுடன் பயிற்சி; 530 காலிப்பணியிடங்கள் - பட்டதாரிகள் விண்ணப்பிக்கலாம்
யூகோ வங்கியில் உள்ள தொழிற்பழகுநர் இடங்களில் தமிழ்நாட்டில் மட்டும் 21 காலிப்பணியிடங்கள் உள்ளன.
Published : October 15, 2026 at 8:59 AM IST
புது டெல்லி: பொதுத்துறை வங்கியான யுசிஓ வங்கியில் உள்ள தொழிற்பழகுநர் இடங்களுக்கு விரும்பமுள்ளவர்களிடம் இருந்து விண்ணப்பம் வரவேற்கப்படுகிறது.
இந்தியாவில் உள்ள பொதுத்துறை வங்கிகளில் ஒன்றான யுசிஓ வங்கியின் கிளை நாடு முழுவதும் உள்ளன. இந்நிலையில், தொழில்பழகுநர் சட்டம் 1961-இன்படி, இந்த வங்கியில் பல்வேறு மாநிலங்களில் உள்ள தொழில்பழகுநர் இடங்களுக்கான அறிவிப்பு வெளியாகியுள்ளது. தமிழ்நாட்டில் உள்ள இடங்களுக்கு தமிழ் மொழி தெரிந்திருப்பது அவசியமாகும்.
அதன்படி, இந்தாண்டு மொத்தம் 530 இடங்களுக்கு விண்ணப்பம் பெற தொடங்கப்பட்டுள்ளது. இவ்விடங்களுக்கு தேர்வாகும் நபர்களுக்கு வங்கியில் ஒரு வருடத்திற்கு உதவித்தொகையுடன் பயிற்சி அளிக்கப்படும்.
இப்பணியிடங்களுக்கு எப்படி விண்ணப்பிக்கலாம், தகுதிகள் என்னென்ன உள்ளிட்ட விவரங்களை இந்த பதிவில் அறிந்துகொள்ளலாம்.
யுசிஓ வங்கி வேலைவாய்ப்பு 2026
முன்னரே குறிப்பிட்டப்படி, நாடு முழுவதும் 530 காலிப்பணியிடங்கள் உள்ளன. இதில் மாற்றுத்திறனாளிகளுக்கு 35 காலிப்பணியிடங்கள் உள்ளன.
தமிழ்நாட்டில் மட்டும் 21 காலிப்பணியிடங்கள் உள்ளன. இவற்றில் 1 பணியிடம் மாற்றுத்திறனாளி விண்ணப்பதாரருக்கு ஒதுக்கப்பட்டுள்ளது. காலிப்பணியிடங்கள் எஸ்சி - 6, எஸ்டி - 0, ஒபிசி - 7, பொதுப்பிரிவு பொருளாதாரத்தின் பின்தங்கியவர் - 1, பொதுப்பிரிவு - 7 என நிரப்பப்படுகிறது.
தகுதிகள் என்னென்ன?
தொழில்பழகுநர் இடங்களுக்கு விண்ணப்பிக்க 2026ஆம் ஆண்டு அக்டோபர் 1ஆம் தேதியின்படி, குறைந்தபட்சம் 20 முதல் அதிகபடியாக 28 வயது வரை இருக்கலாம். எஸ்சி, எஸ்டி, ஒபிசி, மாற்றுத்திறனாளி விண்ணப்பதாரர்களுக்கு வயது வரம்பில் தளர்வு வழங்கப்படும்.
கல்வித்தகுதியாக அங்கீகரிக்கப்பட்ட பல்கலைக்கழகத்தின் ஏதேனும் ஒரு பாடப்பிரிவில் பட்டப்படிப்பை முடித்திருக்க வேண்டும். மேலும், தமிழ் மொழி தெரிந்திருக்க வேண்டும்.
தேர்வு செய்யப்படும் முறை
தொழில்பழகுநர் பயிற்சிக்கு விண்ணப்பதாரர்களில் இருந்து தகுதியானவர்களை கொள்குறி வகை ஆன்லைன் தேர்வு மூலம் தெரிவு செய்யப்படுவார்கள். இத்தேர்வு பொது அறிவு, ஆங்கிலம், நுண்ணறிவு உள்ளிட்டவை கொண்டு 100 கேள்விகள் கொண்டு கேட்கப்படும்.
இத்தேர்வு ஆங்கிலம் மற்றும் இந்தி மொழிகளில் மட்டுமே நடத்தப்படும். இதில் தகுதிப் பெற குறைந்தபட்சம் 40 மதிப்பெண்கள் பெற வேண்டும். எஸ்சி, எஸ்டி, ஒபிசி, மாற்றுத்திறனாளி விண்ணப்பதாரர்கள் என்றால் 35 மதிப்பெண் பெற வேண்டும்.
தேர்வின் தேர்வாகும் நபர்களின் சான்றிதழ் சரிபார்க்கப்பட்டு, பயிற்சி இடங்கள் ஒதுக்கப்படும். முன்னதாக தகுதி அடைந்தவர்கள் மொழி திறன் தேர்விலும் தேர்ச்சி பெற வேண்டும். 10 அல்லது 12ஆம் வகுப்பில் தமிழ் மொழியை படித்தவர்களுக்கு மொழி தகுதி தேர்வில் இருந்து விலக்கு அளிக்கப்படுகிறது,.
உதவித்தொகை எவ்வளவு?
தேர்வாகும் நபர்களுக்கு பயிற்சி காலத்தில் மாதம் ரூ. 16,650 வழங்கப்படும் எனத் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
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விண்ணப்பிப்பது எப்படி?
வங்கியில் பயிற்சி பெற விரும்புகிறவர்கள் https://nats.education.gov.in/ என்ற இணையதளத்தில் வாயிலாக பதிவு செய்து https://www.uco.bank.in/ என்ற வங்கியின் இணையதளத்தில் வாயிலாக விண்ணப்பிக்க வேண்டும்.
மேலும், தேர்வு கட்டணமாக ரூ. 800 செலுத்த வேண்டும், பெண்கள் ரூ. 600, எஸ்சி/ எஸ்டி/ மாற்றுத்திறனாளி விண்ணப்பதாரர்கள் ரூ. 200 செலுத்த வேண்டும்.
முக்கிய நாட்கள்
|விவரம்
|தேதி
|விண்ணப்பிக்க கடைசி நாள்
|29.10.2026
|தேர்வு தேதி
|07.11.2026
யுசிஓ வங்கியில் உள்ள தொழில்பழகுநர் இடங்களுக்கு விண்ணப்பிக்க ஆர்வமுள்ள பட்டதாரிகள் இந்த வாய்ப்பைப் பயன்படுத்திக்கொள்ளலாம்.