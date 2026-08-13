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டி.என்.பி.எஸ்.சி குரூப் 2 தேர்வில் COA தகுதி விடுபட்டதாக புகார் - திருத்திய அறிவிப்பை வெளியிட தட்டச்சு பயிலகங்களில் கூட்டமைப்பு கோரிக்கை

தமிழ்நாடு அரசின் காலியாக உள்ள பணியிடங்களை நிரப்பும் வண்ணம் ஆகஸ்ட் 11-ம் தேதி டிஎன்பிஎஸ்சி மூலம் குரூப் 2, 2ஏ தேர்வு அறிவிப்பு 821 காலிப்பணியிடங்களுக்கு வெளியானது.

கோப்புப்படம்
கோப்புப்படம் (ETV Bharat Tamil Nadu)
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By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : August 13, 2026 at 1:22 PM IST

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மதுரை: டி.என்.பி.எஸ்.சி வெளியிட்ட குரூப் 2, 2ஏ அறிவிப்பில் கணினி முறையில் நடத்தப்பட்ட சிஓஏ தகுதி விடுப்பட்டதாக புகார் வைத்தும், அதனை இணைத்து திருத்திய அறிவிப்பை வெளியிட வேண்டும் என தட்டச்சுப் பயிலகங்களின் கூட்டமைப்பு கோரிக்கை விடுத்துள்ளது.

தமிழ்நாடு அரசின் காலியாக உள்ள பணியிடங்களை நிரப்பும் வண்ணம் ஆகஸ்ட் 11-ம் தேதி டிஎன்பிஎஸ்சி மூலம் குரூப் 2, 2ஏ தேர்வு அறிவிப்பு 821 காலிப்பணியிடங்களுக்கு வெளியானது. இதில் கணினி வழி தேர்வு (CBE) முறையில் நடத்தப்பட்டு சான்றிதழ் வழங்கப்பட்ட CoA தகுதி, உரிய முறையில் குறிப்பிடப்படவில்லை என தமிழ்நாடு தட்டச்சுப் பயிலகங்களின் கூட்டமைப்பு புகார் தெரிவித்துள்ளது.

இதுகுறித்து தமிழ்நாடு தட்டச்சுப் பயிலகங்களின் கூட்டமைப்பு மாநில பொதுச் செயலாளர் சு. பிரவீன் குமார் வெளியிட்ட அறிக்கையில், “தமிழ்நாடு அரசின் உயர்கல்வித்துறை கீழ் 2024ஆம் ஆண்டு அக்டோபர் மாதம் 28-ம் தேதி வெளியான அரசாணை எண். 187 அடிப்படையில், அலுவலகப் பணித் தானியக்கமாக்கல் (CoA) மற்றும் தட்டச்சு ஆகியவற்றில் கணினிச் சான்றிதழ் படிப்பில் புதிய விதிமுறைகள் மற்றும் பாடத்திட்டங்களுக்கு அரசு ஒப்புதல் வழங்கியுள்ளது.

அதன்படி, CoA மற்றும் தட்டச்சு தேர்வு ஆகியவை ஒருங்கிணைக்கப்பட்டு, ”ஒரே சான்றிதழ் படிப்பு" ஆக வழங்கப்படும் என்றும், இத்தகுதி தமிழ்நாடு மாநில மற்றும் சார்நிலைப் பணிகளில் நியமனம் பெறுவதற்கான முன் தகுதியாக (Prerequisite Qualification) இருக்கும் என்றும் அரசு தெளிவாகக் குறிப்பிட்டுள்ளது.

இந்த அரசாணையின் அடிப்படையில் தொழில்நுட்பக் கல்வி இயக்ககம் புதிய பாடத்திட்டத்தை நடைமுறைப்படுத்தி, COA மற்றும் தட்டச்சு தேர்வுகளை ஒருங்கிணைத்து கணினி வழி தேர்வாக நடத்தியதுடன், தேர்ச்சி பெற்றவர்களுக்கு சான்றிதழ்களையும் வழங்கியுள்ளது.

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இந்நிலையில், டிஎன்பிஎஸ்சி குரூப் 2, 2ஏ அறிவிப்பில் இந்த புதிய தகுதி இடம்பெறாததால், அரசின் புதிய பாடத்திட்டத்தின் கீழ் தேர்ச்சி பெற்ற தேர்வர்கள் தங்களது சான்றிதழை பயன்படுத்தி விண்ணப்பிக்க முடியாத நிலை ஏற்பட்டுள்ளது.

எனவே, அந்த தகுதியை டிஎன்பிஎஸ்சி ஏற்றுக்கொள்வதை தெளிவுபடுத்தி, உடனடியாக அதற்கான திருத்தம் செய்யப்பட்ட அறிவிப்பை வெளியிட வேண்டும். விண்ணப்பக் காலக்கெடுவுக்குள் தேவையான திருத்தத்தை மேற்கொண்டு, தகுதியான தேர்வர்கள் பாதிக்கப்படாத வகையில் நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும்” என கோரிக்கை விடுக்கப்பட்டுள்ளது.

மேலும், டிஎன்பிஎஸ்சி, உயர்கல்வித் துறை, மனிதவள மேலாண்மைத் துறை மற்றும் தொழில்நுட்பக் கல்வி இயக்ககம் ஆகியவை இணைந்து அதிகாரப்பூர்வ விளக்கம் வெளியிட வேண்டும் என்றும் அறிக்கையில் வலியுறுத்தப்பட்டுள்ளது.

TAGGED:

TN TYPEWRITING INSTITUTE FEDERATION
CBE COA QUALIFICATION
TNPSC GROUP 2 NOTIFICATION 2026
டிஎன்பிஎஸ்சி குரூப் 2 தேர்வு
TNPSC GROUP 2 COA QULIFICATION

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