2,708 உதவி பேராசிரியர்கள் பணிக்கு நாளை முதல் விண்ணப்பிக்கலாம்!
தமிழ்நாட்டில் உதவி பேராசிரியர்கள் பணிக்கு நாளை முதல் நவம்பர் 10 ஆம் தேதி வரை விண்ணப்பிக்கலாம் என ஆசிரியர் தேர்வு வாரியம் அறிவித்துள்ளது.
Published : October 16, 2025 at 7:55 PM IST
சென்னை: தமிழ்நாட்டில் உள்ள அரசு கலை மற்றும் அறிவியல் கல்லூரிகளில் 2,708 உதவி பேராசிரியர்களை நியமனம் செய்வதற்கான போட்டி எழுத்துத் தேர்விற்கு நாளை (அக்.17) முதல் ஆசிரியர் தேர்வு வாரியத்தின் இணையதளத்தில் விண்ணப்பிக்கலாம் என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
அரசு கலை மற்றும் அறிவியல் கல்லூரிகளில் 4 ஆயிரம் உதவி பேராசிரியர் பணியிடங்களை நிரப்புவதற்கு ஆசிரியர் தேர்வு வாரியம் மூலம் அறிவிப்பு வெளியிடப்பட்டது. ஆனால், அந்த அறிவிப்பு ரத்து செய்யப்பட்டது. அதனைத் தொடர்ந்து அரசு கலை மற்றும் அறிவியல் கல்லூரிகளில் 2,708 உதவி பேராசிரியர் பணியிடங்களை ஆசிரியர் தேர்வு வாரியம் மூலம் தேர்வு செய்து நிரப்புவதற்கு உயர் கல்வித்துறை அனுமதி வழங்கி இருந்தது.
இந்த பணிக்கு எழுத்துத் தேர்வு மற்றும் நேர்காணல் நடத்தப்பட்டு, அந்த மதிப்பெண்கள் அடிப்படையில் பணியிடங்கள் நிரப்பப்படும். காலையில் நடைபெறும் தாள் ஒன்று தேர்விற்கான கேள்வித் தாளில், பகுதி 1-ல் தமிழ்மொழி தகுதித் தேர்விற்கு 30 வினாக்கள் 50 மதிப்பெண்களுக்கு கேட்கப்படும். அதில் 40 சதவீதம் மதிப்பெண் கட்டாயம் எடுக்க வேண்டும். அதனைத் தொடர்ந்து பகுதி 2-ல் 150 மதிப்பெண்களுக்கு 100 கேள்விகள் கேட்கப்படும்.
அதன் பின்னர் மாலையில் நடைபெறும் தாள் 2 தேர்வில், 50 மதிப்பெண்களுக்கு விவரித்து எழுதுக முறையில் ஒரு கேள்வி இடம் பெறும். மேலும், நேர்காணலின் போது அனுபவத்திற்கு அதிகபட்சமாக 15 மதிப்பெண்களும், நேர்காணலுக்கு 15 மதிப்பெண்களும் அளிக்கப்படும் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.
இந்த நிலையில், ஆசிரியர் தேர்வு வாரியம் வெளியிட்டுள்ள அறிக்கையில், தமிழ்நாட்டில் உள்ள அரசு கலை மற்றும் அறிவியல் கல்லூரிகளில் 2,708 உதவி பேராசிரியர்களை நியமனம் செய்வதற்கான போட்டி எழுத்துத் தேர்விற்கு அக்டோபர் 17 ஆம் தேதி முதல் நவம்பர் 10 ஆம் தேதி வரை www.trb.tn.gov.in என்ற இணையதளம் வழியாக விண்ணப்பிக்கலாம். இதற்கான போட்டித் தேர்வு டிசம்பர் மாதம் 20 ஆம் தேதி நடைபெறும். நேர்காணல் நடைபெறும் நாள் விவரம் பின்னர் அறிவிக்கப்படும், என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
மேலும், பாடவாரியான காலிப் பணியிடத்திற்கான விவரங்கள், கல்வித்தகுதி, வயது மற்றும் விண்ணப்பத்திற்கான கட்டணம் உள்ளிட்ட அனைத்து விவரங்களும் அந்த அறிக்கையில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.