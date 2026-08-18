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ஆகஸ்ட் மாதத்தில் விண்ணப்பிக்க வேண்டிய டாப் அரசு வேலைவாய்ப்புகள் - முழு விவரம் இதோ...
பட்டப்படிப்பு முடித்தவரா நீங்கள்? அரசு வேலையை எதிர்பார்க்கிறீர்களா? அப்படி என்றால் இந்த மாதம் உங்களுக்கு ஏராளமான வாய்ப்புகள் கொட்டிக்கிடக்கின்றன.
Published : August 18, 2026 at 8:00 AM IST
பட்டப்படிப்பு முடித்தவரா நீங்கள்? அரசு வேலையை எதிர்பார்க்கிறீர்களா? அப்படி என்றால் இந்த மாதம் உங்களுக்கு ஏராளமான வாய்ப்புகள் கொட்டிக்கிடக்கின்றன. தமிழ்நாடு அரசு மட்டுமின்றி, மத்திய அரசு மற்றும் பொதுத்துறை வங்கிகளில் உள்ள மார் 15 ஆயிரத்திற்கு மேற்பட்ட காலிப்பணியிடங்களுக்கான அறிவிப்பு வெளியாகி இந்த மாதம் விண்ணப்பம் பெறப்படுகிறது.
அந்த வகையில், ஆகஸ்ட் மாதத்தில் விண்ணப்பிக்க வேண்டிய டாப் வேலைவாய்ப்புகள் குறித்து இந்த பதிவில் அறிந்துகொள்ளலாம்.
வங்கி கிளார்க் வேலைவாய்ப்பு
இந்தியாவில் உள்ள 11 பொதுத்துறை வங்கிகளில் உள்ள 11,403 கிளர்க் பணியிடங்களுக்கு வங்கிப் பணியாளர் தேர்வு வாரியம் (IBPS) கடந்த ஆகஸ்ட் 1-ம் தேதி அறிவிப்பை வெளியிட்டது. அதன்படி, பேங்க் ஆஃப் பரோடா, கனரா பேங்க், இந்தியன் ஓவர்சீஸ் பேங்க், யுசிஒ பேங்க், பேங்க் ஆஃப் இந்தியா உள்ளிட்ட வங்கிகளில் உள்ள கிளர்க் எனப்படும் எனப்படும் வாடிக்கையாளர் சேவைப் பணியாளர்கள் பதவிக்கான காலிப்பணியிடங்கள் போட்டித்தேர்வு மூலம் நிரப்பப்படவுள்ளது.
இப்பணியிடங்களுக்கு 2026 ஆண்டு ஆகஸ்ட் 1-ம் தேதியின்படி, குறைந்தபட்சம் 20 வயது முதல் அதிகபட்சமாக 28 வயது வரை இருக்கலாம். மேலும், ஏதேனும் ஒரு பட்டப்படிப்பை முடித்திருக்க வேண்டும்.
இப்பணியிடங்களுக்கு முதல்நிலை மற்றும் முதன்மை என இரண்டு கட்ட கணினி வழி தேர்வு கொள்குறி முறையில் நடத்தப்படும். விண்ணப்பம் http://ibps.in/ என்ற இணையதளத்தில் ஆகஸ்ட் 21 வரை பெறப்படுகிறது.
டிஎன்பிஎஸ்சி குரூப் 2, 2ஏ தேர்வு
தமிழ்நாடு அரசில் வேலை எதிர்பார்க்கிறவர்களுக்கான சிறந்த வாய்ப்பாக டிஎன்பிஎஸ்சி குரூப் 2, 2ஏ விளங்குகிறது. இந்தாண்டு குரூப் 2 பதவிகளில் 41 காலிப்பணியிடங்களும், குரூப் 2ஏ பதவிகளில் 780 காலிப்பணியிடங்கள் என மொத்தம் 828 காலிப்பணியிடங்கள் நிரப்பப்படுகிறது.
இதற்கு ஒரே கட்ட முதல்நிலைத் தேர்வும், குரூப் 2 மற்றும் 2ஏ பதவிகளுக்கு தனித்தனியான முதன்மைத் தேர்வும் நடைபெறவுள்ளது. பட்டப்படிப்பு முடித்தவர்கள் இத்தேர்வை எழுதலாம். தமிழ்நாட்டை சேர்ந்த பிசி, எம்பிசி, எஸ்சி, எஸ்டி பிரிவினருக்கு உச்சபட்ச வயது வரம்பு கிடையாது.
தேர்வுக்கு https://www.tnpsc.gov.in/ என்ற இணையதளத்தின் வழியாக செப்டம்பர் 9 வரை விண்ணப்பிக்கலாம். இதற்கான முதல்நிலை தேர்வு நவம்பர் 1-ம் தேதி நடைபெறவுள்ளது. இதற்கான அறிவிப்பில் தேர்வுக்கான பாடத்திட்டம் இடம்பெற்று இருக்கும்.
எஸ்பிஐ வங்கியில் இளநிலை உதவியாளர் வேலை
பொதுத்துறை வங்கியான எஸ்பிஐ வங்கியின் இளநிலை உதவியாளர் பதவியில் உள்ள 1,538 காலிப்பணியிடங்களுக்கு கடந்த ஆகஸ்ட் 7 முதல் தொடங்கி விண்ணப்பம் பெறப்படுகிறது. இதில் தமிழ்நாட்டில் மட்டும் 65 காலிப்பணியிடங்கள் உள்ளன. இப்பணியிடங்களுக்கு ஏப்ரல் 1-ம் தேதியின்படி, 20 முதல் 28 வயது வரை இருக்கலாம். இப்பணிக்கும் ஏதேனும் ஒரு பட்டப்படிப்பு முடித்திருந்தால் போதுமானது. கூடுதலாக தமிழ் மொழி தெரிந்திருப்பது கட்டாயமாகும்.
முதல்நிலை, முதன்மை மற்றும் மொழி தேர்வு என மூன்று கட்டத் தேர்வு முறை கடைபிடிக்கப்படும். ஆர்வமுள்ளவர்கள் https://sbi.bank.in/web/careers/current-openings என்ற இணையதளம் வழியாக ஆகஸ்ட் 27 வரை விண்ணப்பிக்கலாம்.
இந்தியன் ஓவர்சீஸ் வங்கி வேலைவாய்ப்பு
மற்றொரு முக்கிய வங்கியான இந்தியன் ஓவர்சீஸ் வங்கியில் உள்ளூர் வங்கி அதிகாரி பதவியில் 250 காலிப்பணியிடங்கள் உள்ளன. இப்பணியிடங்களுக்கு விண்ணப்பிக்க 20 வயது முதல் அதிகபடியாக 30 வயது வரை இருக்கலாம். இப்பணிக்கு பட்டப்படிப்பு தகுதி போதுமானது.
தகுதியானவர்களை தேர்வு செய்ய கணினி வழி ஆன்லைன் தேர்வு, மொழி திறன் தேர்வு மற்றும் நேர்காணல் ஆகியவை நடைபெறும். https://www.iob.bank.in/en/careers என்ற இணையதளம் வழியாக இதற்கான விண்ணப்பம் பெறப்படுகிறது. கடந்த ஆகஸ்ட் 8 முதலே விண்ணப்பம் தொடங்கிய நிலையில், ஆகஸ்ட் 24-ம் தேதி வரை விண்ணப்பிக்கலாம் என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
ரயில்வேயில் இளநிலை பொறியாளர் வேலை
இந்தியன் ரயில்வேயில் இளநிலை இளநிலை பொறியாளர் (JE), கிடங்குப் பொருள் கண்காணிப்பாளர் (DMS) மற்றும் வேதியியல் மற்றும் உலோகவியல் உதவியாளர் (CMA) ஆகிய பதவிகளில் உள்ள 3,993 காலிப்பணியிடங்களை நிரப்ப அறிவிப்பு வெளியாகி விண்ணப்பம் தொடங்கப்பட்டுள்ளது.
ரயில்வே ஆட்சேர்ப்பு வாரியம் மூலம் இப்பணியிடங்களுக்கு தேர்வு நடத்தப்பட்டு நிரப்பப்படும். அதன்படி, குறைந்தபட்சம் 18 முதல் அதிகபடியாக 33 வயது வரை உள்ளவர்கள் இப்பணியிடங்களுக்கு விண்ணப்பிக்கலாம். இளநிலை பொறியாளர் பதவிக்கு பல்வேறு தொழிற்பிரிவுகளில் 3 ஆண்டு டிப்ளமோ முடித்திருக்க வேண்டும். பொறியியல் பட்டப்படிப்பு முடித்தவர்களும் இப்பதவிக்கு விண்ணப்பிக்கலாம்.
கிடங்குப் பொருள் கண்காணிப்பாளர் பதவிக்கு டிப்ளமோ படித்தவர்கள் விண்ணப்பிக்கலாம். வேதியியல் மற்றும் உலோகவியல் உதவியாளர் பதவிக்கு இயற்பியல் அல்லது வேதியியல் ஆகிய பாடங்களை கொண்டு இளங்கலை அறிவியல் பட்டப்படிப்பை முடித்திருக்க வேண்டும்.
இப்பணியிடங்கள் 2 கட்ட கணினி வழி தேர்வு, சான்றிதழ் சரிபார்ப்பு மற்றும் மருத்துவப் பரிசோதனை ஆகியவை மூலம் நிரப்பப்படும். ஆர்வமுள்ளவர்கள் https://www.rrbapply.gov.in/ என்ற இணையதளம் மூலம் செப்டம்பர் 13-ம் தேதிக்குள் விண்ணப்பிக்க வேண்டும்.
டிஎன்பிஎஸ்சி ஒருங்கிணைந்த தொழில்நுட்ப பணிகள் தேர்வு
தமிழ்நாடு அரசு வேலையை எதிர்பார்ப்பவர்களுக்கு மற்றொரு அறிவிப்பு இந்த மாதம் வெளியாகவுள்ளது. நேர்காணல் அடங்கிய பதவிகள் கொண்ட ஒருங்கிணைந்த தொழில்நுட்ப பணிகள் தேர்வுக்கான அறிவிப்பை டிஎன்பிஎஸ்சி இந்த மாதம் 31-ம் தேதி வெளியிடப்படவுள்ளது. இதில் தமிழ்நாடு அரசின் பல்வேறு துறைகளில் இருக்கும் காலிப்பணியிடங்கள் இடம்பெறும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. அறிவிப்பு வெளியானதும் காலிப்பணியிடங்களின் எண்ணிக்கை குறித்து தெரியவரும்.