ETV Bharat / education-and-career
ஒருங்கிணைந்த 4 ஆண்டு B.Ed பட்டப்படிப்புகள் நிறுத்தம்; பல்கலைக்கழகம் வெளியிட்ட முக்கிய அறிவிப்பு
விதிகளை மீறி மாணவர் சேர்க்கை மேற்கொள்ளப்பட்டால் பல்கலைக்கழகம் எவ்விதத்திலும் பொறுப்பேற்காது என தமிழ்நாடு ஆசிரியர் கல்வியியல் பல்கலைக்கழகம் தெரிவித்துள்ளது.
Published : April 8, 2026 at 7:24 PM IST
சென்னை: தமிழ்நாடு ஆசிரியர் கல்வியியல் பல்கலைக்கழகத்தில் வழங்கப்பட்டு வந்த, ஒருங்கிணைந்த 4 ஆண்டுகள் பி.ஏ.பி.எட், பி.எஸ்.சி.பி.எட் படிப்புகள் 2026-27ம் கல்வியாண்டு முதல் நிறுத்தப்படுவதாக அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது. அதேசமயம் குறிப்பிட்ட பட்டப்படிப்புகளை தற்போது படிக்கும் மாணவர்கள் அடுத்தாண்டு தொடர்ந்து பாடம் நடத்தப்படும் எனவும் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
இதுகுறித்து தமிழ்நாடு ஆசிரியர் கல்வியியல் பல்கலைக்கழக பதிவாளர் ராஜசேகர் வெளியிட்டுள்ள அறிவிப்பில், ‘தேசிய ஆசிரியர் கல்விக் குழுமத்தால் (என்சிடிஇ) கடந்த 12.09.2025 அன்று பொது அறிவிப்பு வெளியிடப்பட்டது. இந்த அறிவிப்பின்படியும், தேசிய ஆசிரியர் கல்வி கவுன்சில் 2014 சட்டத்திருத்தத்தின்படி 3.7.2025 நாளிட்ட அரசிதழ் அறிவிப்பின் படியும், ஒருங்கிணைந்த 4 ஆண்டுகள் பி.எஸ்சி, பி.எட் மற்றும் பி.ஏ.பி.எட் (B.Sc.B.Ed & B.A.B.Ed) பட்டப்படிப்புகள் 2026-2027ஆம் கல்வியாண்டிலிருந்து நிறுத்தப்படுகிறது.
மேலும், குறிப்பிட்ட இந்த பட்டப்படிப்புகளை நடத்தும் எந்தவொரு கல்வி நிறுவனமும் புதிய மாணவர் சேர்க்கையை மேற்கொள்ள அனுமதிக்கப்படாது எனவும் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
என்.சி.டி.இ பொது அறிவிப்பின்படி, தமிழ்நாடு ஆசிரியர் கல்வியியல் பல்கலைக்கழகத்தின் இணைவுப்பெற்று இயங்கும் 13 ஆசிரியர் கல்வியியல் கல்லூரிகளில் நடத்தப்படும் ஒருங்கிணைந்த 4 ஆண்டுகள் பி.எஸ்சி., பி.எட் மற்றும் பி.ஏ.,பி.எட் (B.Sc.B.Ed , B.A.B.Ed) பட்டப்படிப்புகளில் 2024-25ஆம் ஆண்டில் சேர்ந்த 741 மாணவர்கள் இரண்டாம் ஆண்டிலும், 2025-26ஆம் கல்வியாண்டில் முதலாம் ஆண்டில் 696 மாணவர்களும் படித்து வருகின்றனர்.
2026-2027 ஆம் கல்வியாண்டு முதல் மாணவர் சேர்க்கை செய்ய வழிவகை இல்லை. விதிகளை மீறி மாணவர் சேர்க்கையை நடத்தினால் உரிய நடவடிக்கை எடுக்கப்படும்' எனவும் எச்சரிக்கை விடுக்கப்பட்டுள்ளது.
அதாவது, தேசிய ஆசிரியர் கல்வி கவுன்சில் உத்தரவின்படி, கடந்த 2015-16 ஆம் கல்வியாண்டு முதல் 4 ஆண்டுகள் ஒருங்கிணைந்த பி.எஸ்.சி பி.எட், பி.ஏ.பி.எட் பட்டப்படிப்புகள் நடத்தப்பட்டு வருகிறது. தேசிய கல்விக் கொள்கை 2020-இன் படி, இந்த ஒருங்கிணைந்த படிப்பு ITEP என்று பெயர் மாற்றம் செய்யப்பட்டது.
தற்போது, தமிழ்நாட்டில் தேசிய கல்விக் கொள்கை - 2020-யை ஏற்காததால், ஏற்கெனவே கற்பிக்கப்படும் இரண்டு ஆண்டு பி.எட் மற்றும் எம்.எட் பட்டப்படிப்புகள் தொடரும் என்று தமிழ்நாடு ஆசிரியர் கல்வியியல் பல்கலைக்கழகம் தெரிவித்துள்ளது.
அதன்படி, இனிமேல் தமிழ்நாட்டில் ஏற்கெனவே இருந்தது போல் 3 ஆண்டுகள் இளநிலை பட்டப்படிப்பு முடித்த பின்னர், 2 ஆண்டுகள் ஆசிரியர் கல்வியியல் பட்டப்படிப்பில் மாணவர்கள் சேரலாம் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.