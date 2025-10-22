ETV Bharat / education-and-career
TNPSC Group 4 Result: வெளியானது குரூப்-4 தேர்வு முடிவுகள்!
குரூப்-4 தேர்வுக்கான காலிப்பணியிடங்கள் 4,662 ஆக உயர்த்தப்பட்டுள்ளது.
Published : October 22, 2025 at 5:16 PM IST
சென்னை: டிஎன்பிஎஸ்சி நடத்திய குரூப் 4 (Group 4) பதவிகளுக்கான தேர்வு முடிவு வெளியாகியுள்ளது. 11.48 லட்சம் பேர் இந்த தேர்வை எழுதினர். தேர்வு முடிவுகளை www.tnpsc.gov.in என்ற தமிழ்நாடு அரசுப் பணியாளர் தேர்வாணையத்தின் அதிகாரப்பூர்வ இணையதளம் மூலம் தெரிந்து கொள்ளலாம்.
தமிழ்நாடு அரசுப் பணியாளர் தேர்வாணையம் சார்பில் கிராம நிர்வாக அலுவலர், இளநிலை உதவியாளர், தட்டச்சர், சுருக்கெழுத்து தட்டச்சர், வனக் காப்பாளர் மற்றும் வனக் காவலர் உள்ளிட்ட பல்வேறு பதவிகளுக்கான 3,935 பணியிடங்களை நிரப்பவதற்கான அறிவிப்பு ஏப்ரல் 25 ஆம் தேதி வெளியிடப்பட்டது.
இந்த தேர்வினை 13,89,738 விண்ணப்பதாரர்கள் தமிழ்நாட்டில் உள்ள அனைத்து மாவட்டங்களிலும் 4,922 தேர்வுக் கூடங்களில் எழுத நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டது. அனைத்து தேர்வு கூடங்களிலும் முதன்மை கண்காணிப்பாளர்கள் மற்றும் அறை கண்காணிப்பாளர்கள் (20 தேர்வர்களுக்கு ஒருவர்) நியமிக்கப்பட்டனர்.
அதனைத் தொடர்ந்து, குரூப்-4 தேர்வு கடந்த ஜூலை 12 ஆம் தேதி தமிழ்நாடு முழுவதும் 4,922 தேர்வு மையங்களில் நடைபெற்றது. அதில் 13.89 லட்சம் விண்ணப்பதாரர்கள் விண்ணப்பித்த நிலையில், 11.48 லட்சம் பேர் தேர்வு எழுதினர்.
இரண்டு பகுதிகளாக நடைபெற்ற இந்த தேர்வில், முதல் பகுதியில் கட்டாய தமிழ் மொழி தகுதி தேர்வு 100 கேள்விகளுக்கும், இரண்டாம் பகுதியில் பொது அறிவியல் 75 கேள்விகளுக்கும், திறனறி பகுதியில் 25 கேள்விகளுக்கும் வினாத்தாள் கொடுக்கப்பட்டது. இதனையடுத்து, குரூப் 4 தேர்வுக்கான தற்காலிக விடைக்குறிப்புகள் தேர்வாணையத்தின் அதிகாரப்பூர்வ இணையதளத்தில் வெளியிடப்பட்டது.
ஜூலை மாதம் நடந்த இந்த தேர்வில் கூடுதலாக 727 காலிப்பணியிடங்கள் சேர்க்கப்பட்டுள்ளதாக தமிழ்நாடு அரசுப் பணியாளர்கள் தேர்வாணையம் அறிவித்தது. அதன்படி, 3,935 ஆக இருந்த குரூப் 4 தேர்விற்கான காலிப்பணியிடங்கள் 4,662 ஆக உயர்ந்தது. இதனால், தேர்வு முடிவுகள் எப்போது வெளியாகும் என தேர்வர்கள் ஆர்வத்துடன் காத்திருந்தனர்.
இந்த நிலையில் தமிழ்நாடு அரசு பணியாளர் தேர்வாணையம் www.tnpsc.gov.in என்ற தனது அதிகாரப்பூர்வ இணையதளத்தில், குரூப் 4 தேர்வு எழுதியவர்களின் மதிப்பெண்கள் மற்றும் இடஒதுக்கீடு போன்ற விவரங்களை வெளியிட்டுள்ளது.
மேலும் கலந்தாய்விற்கு தகுதி பெற்ற விண்ணப்பதாரர்களுக்கான அழைப்பு மற்றும் கலந்தாய்வு தேதி குறித்து விவரம் விரைவில் டிஎன்பிஎஸ்சி-யின் அதிகாரப்பூர்வ இணையதளத்தில் வெளியிடப்படும் எனவும் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.