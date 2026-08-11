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டிஎன்பிஎஸ்சி: 821 பணியிடங்களுக்கான குரூப் 2, குரூப் 2ஏ தேர்வு அறிவிப்பு

பல்வேறு முக்கிய அரசு துறைகளில் காலியாக உள்ள 41 பணியிடங்களுக்கு குரூப் 2 தேர்வு நடைபெறவுள்ளது.

கோப்புப்படம்
கோப்புப்படம் (ETV Bharat Tamil Nadu)
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By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : August 11, 2026 at 9:50 PM IST

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சென்னை: 821 பணியிடங்களுக்கான குரூப் 2, 2ஏ தேர்வு வரும் நவம்பர் 1-ஆம் நடைபெறவுள்ளதாக தமிழ்நாடு அரசு பணியாளர் தேர்வாணையம் அறிவித்துள்ளது.

ஒருங்கிணைந்த குடிமைப்பணிகள் தேர்வு II தேர்வுக்கான (தொகுதி 2 மற்றும் 2ஏ பணிகள்) அறிவிக்கை, தேர்வாணையத்தின் ஆண்டுத் திட்டத்தில் குறிப்பிட்டுள்ளபடி இன்று வெளியிடப்பட்டுள்ளது. அதன்படி, தேர்வர்கள் 11.8.2026 முதல் 09.09.2026 வரை இணையவழியில் விண்ணப்பங்களை சமர்ப்பிக்கலாம். தேர்வர்கள் தேர்வுக் கட்டணத்தை UPI மூலமாகவும் செலுத்தலாம்.

ஒருங்கிணைந்த குடிமைப்பணிகள் தேர்வு II-க்கான (தொகுதி II மற்றும் IIA பணிகள்) முதல் நிலைத் தேர்வு 01.112026 அன்று நடைபெறும்.

தொழிலாளர் நலத்துறையில் உதவி ஆய்வாளர், தமிழ்நாடு வணிகவரித்துறையில் துணை வணிகவரி அதிகாரி, வேலைவாய்ப்புத் துறையில் ஜூனியர் அசிஸ்டன்ட் ஆபிஸர், சார் பதிவாளர் தொகுதி-2, ஜெயிலர் உள்ளிட்ட 14 பதவிகளில் காலியாக உள்ள 41 பணியிடங்களுக்கு குரூப் 2 தேர்வு நடைபெறவுள்ளது.

அதபோன்று பால்வளத் துறையில் மூத்த ஆய்வாளர், கூட்டுறவுத் துறையில் மூத்த ஆய்வாளர், அமைச்சக பணியில் ஆடிட் இன்ஸ்பெக்டர், கைத்தறி துறையில் கைத்தறி ஆய்வாளர், அமைச்சகப்பணி உதவியாளர் இந்து சமய அறநிலையத்துறை செயல் அலுவலர், தமிழ்நாடு மீன்வளத் துறையில் உதவியாளர், தலைமைச் செயலகத்தில் உதவியாளர், சட்டப்பேரவையில் கிளார்க் உள்ளிட்ட 44 பதவிகளில் காலியாக உள்ள 780 பணியிடங்களுக்கு குரூப் 2A தேர்வு நடைபெறவுள்ளது.

கடந்த ஆண்டு 828 பணியிடங்கள் அறிவிக்கப்பட்ட நிலையில், இந்த ஆண்டு 821 பணியிடங்கள் அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது குறிப்பிடத்தக்கது.

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GROUP 2A
GROUP 2
821 VACANCIES
குரூப் 2 தேர்வு
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