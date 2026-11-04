ETV Bharat / education-and-career
டிஎன்பிஎஸ்சி குரூப் 4 தேர்வுக்கு விண்ணப்பிக்க நாளையே கடைசி நாள்
6,574 காலிப்பணியிடங்களுக்கு கடந்த அக்டோபர் மாதம் குரூப் 4 தேர்வு அறிவிப்பு வெளியானது.
Published : November 4, 2026 at 6:23 PM IST
சென்னை: ஜனவரி மாதம் நடைபெறவுள்ள டிஎன்பிஎஸ்சி குரூப் 4 தேர்வுக்கு விண்ணப்பிக்க நாளையே (நவ.5) கடைசி நாள் ஆகும்.
தமிழ்நாடு அரசின் பல்வேறு துறைகளில் இளநிலை உதவியாளர், தட்டச்சர், சுருக்கெழுத்து தட்டச்சர், நேர்முக உதவியாளர் மற்றும் கிராம நிர்வாக அலுவலர் (விஏஓ), ஆய்வக உதவியாளர், வரி வசூலிப்பவர் உள்ளிட்ட பதவிகளில் உள்ள காலிப்பணியிடங்கள் தமிழ்நாடு அரசு பணியாளர் தேர்வாணையம் (டிஎன்பிஎஸ்சி) நடத்தும் குரூப் 4 தேர்வு மூலம் நிரப்பப்படுகிறது.
அந்த வகையில், 2026 ஆம் ஆண்டுக்கான டிஎன்பிஎஸ்சி குரூப் 4 தேர்வு அறிவிப்பு கடந்த அக்டோபர் மாதம் 6ஆம் தேதி வெளியானது. அதன்படி, மொத்தம் 6,574 காலிப்பணியிடங்கள் நிரப்ப திட்டமிடப்பட்டுள்ளது.
இந்த தேர்வுக்கு விண்ணப்பிக்க நவம்பர் 5 ஆம் தேதி இரவு 11:59 மணி வரை கால அவகாசம் வழங்கப்பட்டுள்ளது. அதன்படி, இத்தேர்வுக்கு இதுவரை விண்ணப்பிக்காதவர்கள் விரைந்து விண்ணப்பிக்க அறிவுறுத்தப்பட்டுள்ளனர்.
விண்ணப்பிப்பது எப்படி?
டிஎன்பிஎஸ்சி குரூப் 4 தேர்வுக்கு https://tnpsc.gov.in/ அல்லது https://apply.tnpscexams.in/ என்ற அதிகாரப்பூர்வ இணையதளங்களின் வழியாக விண்ணப்பிக்க வேண்டும். முதன்முறையாக டிஎன்பிஎஸ்சி தேர்வுக்கு விண்ணப்பிக்கும் நபர்கள் OTR பதிவு செய்து விண்ணப்பிக்க வேண்டும். ஏற்கனவே OTR பதிவு கொண்டவர்கள் நேரடியாக தேர்வுக்கு விண்ணப்பிக்கலாம்.
நாளையுடன் விண்ணப்பம் பெறப்படுவது முடிவடையும் நிலையில், நவம்பர் 9 முதல் 11 வரை விண்ணப்பத்தில் திருத்தம் மேற்கொள்ள அவகாசம் அளிக்கப்படுகிறது.
ஜனவரியில் தேர்வு
இத்தேர்வு அடுத்த ஆண்டு ஜனவரி 10ஆம் தேதி காலை 09.30 முதல் பிற்பகல் 12.30 வரை நடத்த திட்டமிடப்பட்டுள்ளது.
குரூப் 4 தேர்வு என்பது கொள்குறி வகையில் ஒரே கட்டமாக நடத்தப்படும். தமிழ் தகுதி மற்றும் மதிப்பீட்டு பகுதி 150 மதிப்பெண்களுக்கும், பொது அறிவு மற்றும் திறனறிவும் மனக்கணக்கு நுண்ணறிவும் பகுதி 150 மதிப்பெண்களுக்கு நடைபெறும்.
இத்தேர்வின் வினாக்கள் பத்தாம் வகுப்பு தரப்பில் அமையும். இதில் கட்-ஆஃப் அடிப்படையில் தேர்வாகும் நபர்களுக்கு அடுத்தக்கட்டமாக சான்றிதழ் சரிபார்க்கப்பட்டு, கலந்தாய்வின் மூலம் பணி நியமனம் வழங்கப்படும். இத்தேர்வை எழுத குறைந்தபட்ச கல்வித்தகுதி 10ஆம் வகுப்பு தேர்ச்சி ஆகும் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.