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டிஎன்பிஎஸ்சி குரூப் 2 தேர்வுக்கு ஆன்லைனில் இலவசமாக படிக்கலாம்| தமிழ்நாடு அரசின் இணையதளம், யூடியூப் சேனல்கள் பற்றி தெரியுமா?
டிஎன்பிஎஸ்சி குரூப் 2, 2ஏ தேர்வுக்கு தயாராகும் இளைஞர்களுக்கு உதவும் வகையில், தமிழ்நாடு அரசின் இணையதளம் மற்றும் இலவச காணொளி வகுப்புகள் குறித்து இந்த பதிவில் பார்க்கலாம்.
Published : August 14, 2026 at 8:01 AM IST
சென்னை: தமிழ்நாடு அரசு வேலைக்காக எதிர்பார்த்து காத்திருந்தவர்களுக்கான டிஎன்பிஎஸ்சி குரூப் 2 தேர்வு அறிவிப்பு வந்தாச்சு.. பல்வேறு பதவிகளில் உள்ள 821 காலிப்பணியிடங்களுக்கு வரும் நவம்பர் 1-ம் தேதி முதல்நிலைத் தேர்வு நடைபெறவுள்ளது.
தேர்வுக்கு இன்னும் 2.5 மாதங்களே உள்ள நிலையில், எங்கிருந்து தொடங்குவது, ஆன்லைனில் இதற்கான புத்தகங்களை எப்படி தேடி கண்டுபிடிப்பது, தேர்வு எப்படி நடைபெறும் உள்ளிட்ட பல்வேறு கேள்விகள் தேர்வர்களிடையே எழுப்ப தொடங்கி இருக்கும்.
அதிலும் குறிப்பாக நாட்கள் மிக குறைவாக உள்ளதால், விரைவாக படிக்க வேண்டிய அவசியமும் உள்ளது. இந்த சூழலில் அரசு போட்டித்தேர்வுகளுக்காக தமிழ்நாடு அரசு பிரத்யேகமாக வைத்திருக்கும் இணையதளம் பற்றி நீங்கள் கண்டிப்பாக தெரிந்துகொள்ள வேண்டும். இணையதளம் மட்டுமில்லை, உங்களுக்கு இலவசமாக வகுப்புகளும் எடுக்கப்பட்டு, அதற்கான காணொளியும் யூடியூப்பில் அரசு சார்பாக வழங்கப்படுகிறது.
இந்த பதிவில், டிஎன்பிஎஸ்சி குரூப் 2, 2ஏ தேர்வுக்கு தயாராகும் இளைஞர்களுக்கு உதவும் வகையில், தமிழ்நாடு அரசின் இணையதளம் மற்றும் இலவச காணொளி வகுப்புகள் குறித்து அறிந்துகொள்ளலாம்.
டிஎன்பிஎஸ்சி குரூப் 2, 2ஏ தேர்வு 2026
தமிழ்நாடு அரசு துறைகளில் இருக்கும் உதவி ஆய்வாளர், சார் பதிவாளர், சிறை அலுவலர், தனிப்பிரிவு உதவியாளர், முதுநிலை ஆய்வாளர், முதுநிலை வருவாய் ஆய்வாளர், உதவியாளர் உள்ளிட்ட பதவிகளில் இருக்கும் பணியிடங்கள் டிஎன்பிஎஸ்சி குரூப் 2 மற்றும் 2ஏ தேர்வு மூலம் நிரப்பப்படுகிறது.
குரூப் 2 பதவிகளில் 41 காலிப்பணியிடங்கள், குரூப் 2ஏ பிரிவில் 780 காலிப்பணியிடங்கள் என மொத்தம் 821 காலிப்பணியிடங்கள் இந்தாண்டு நிரப்ப டிஎன்பிஎஸ்சி அறிவிப்பு வெளியிட்டுள்ளது.
குரூப் 2, 2ஏ பதவிகளுக்கு ஒரே கட்ட முதல்நிலைத் தேர்வும், தனித்தனியாக முதன்மைத் தேர்வு நடத்தப்படும். அந்த வகையில், முதல்நிலைத் தேர்வு என்பது பொது அறிவு, திறனறிவு, மனக்கணக்கு நுண்ணறிவு, மொழிப் பாடம் ஆகியவை கொண்டு கொள்குறி வகையில் 300 மதிப்பெண்களுக்கு நடைபெறும்.
இது தகுதித் தேர்வு மட்டுமே, இதில் கட்-ஆஃப் மதிப்பெண்கள் அடிப்படையில் தேர்ச்சி பெறும் பொருட்டு, முதன்மைத் தேர்வுக்கு அனுமதிக்கப்படுவார்கள்.
குரூப் 2 முதன்மைத் தேர்வு, தமிழ் தகுதித் தாள், பொது அறிவு கொண்டு விரிவாக விடையளிக்கும் வகையில் 300 மதிப்பெண்களுக்கு நடைபெறும். இதில் தமிழ் தகுதித் தேர்வு என்பது தகுதித் தாள் மட்டுமே, இருப்பினும் அதில் குறைந்தபட்ச தேர்ச்சி மதிப்பெண் பெற்றால் தான், அடுத்தத்தாள் திருத்தம் செய்யப்படும்.
குரூப் 2ஏ முதன்மைத் தேர்வு, தமிழ் மொழித் தகுதித் தாள், பொது அறிவு, பொது நுண்ணறிவும் பகுத்தறிதலும் ஆகியவை கொண்டு 300 மதிப்பெண்களுக்கு நடைபெறும். இதில் தமிழ் மொழி தாள் மட்டும் விரிவாக விடையளிக்கும் வகையிலும், இதர தாள்கள் கொள்குறி வகையிலும் அமையும்.
இரண்டு தேர்வுக்கும் தனித்தனியான பாடத்திட்டம் டிஎன்பிஎஸ்சி-யின் https://www.tnpsc.gov.in/ என்ற அதிகாரப்பூர்வ இணையதளத்தில் இடம்பெற்றுள்ளது.
அரசின் இந்த இணையதளம் குறித்து தெரியுமா?
தமிழ்நாடு அரசின் வேலைவாய்ப்பு மற்றும் பயிற்சித்துறையின் கீழ் அரசு வேலைக்கான பல்வேறு போட்டித்தேர்வுகளுக்கு ஆன்லைனில் கட்டணமின்றி பயில மெய்நிகர் கற்றல் இணையதளம் (Virtual Learning Portal) உருவாக்கப்பட்டுள்ளது.
இந்த https://tamilnaducareerservices.tn.gov.in இணையதளத்தில் டிஎன்பிஎஸ்சி குரூப் 2, 2ஏ தேர்வுகளின் முந்தைய ஆண்டு வினாத்தாள்கள், தேர்வுக்கான தமிழ்நாடு அரசு மற்றும் மத்திய அரசு பள்ளி பாடத்திட்டத்தின் புத்தகங்கள், தேர்வுக்கு உதவும் இதர புத்தகங்களின் விவரங்கள், தேர்வுக்கான பாடத்திட்ட்டம் உள்ளிட்டவை இடம்பெற்று இருக்கும்.
அதுமட்டுமின்றி, தேர்வுக்கு தயாராகும் மாணவர்கள் தினசரி நாட்டு நடப்பை எளிதாக அறிந்துகொள்ளும் வகையில், தொகுக்கப்பட்டு வெளியிடப்படுகிறது. மேலும், குரூப் 2, 2ஏ தேர்வுக்கு பிரத்யேகமாக தயாரிக்கப்பட்டு பதிவேற்றம் செய்யப்பட்டுள்ள குறிப்புகளையும் பாடவாரியாக இதில் பதிவிறக்கம் செய்துகொள்ளலாம்.
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மாதிரி தேர்வு எழுதி பழகலாம்
தேர்வுக்கு தயாராகும் தேர்வர்கள் அதற்கு முன்பு, மாதிரி தேர்வு எழுதி பார்ப்பது சிறந்த பழக்கமாக கருதப்படுகிறது. இது தேர்வு நடைமுறையை அறிந்துகொள்ள உதவுவது மட்டுமின்றி, இதுவரை படித்தது எந்த அளவிற்கு மனதில் பதிந்துள்ளது என்பதையும் தெரிந்துகொள்ள உதவும். அந்த வகையில், இந்த இணையதளத்தில் மாதிரி தேர்வையும் தேர்வர்கள் எழுதி பழகலாம்.
குரூப் 2, 2ஏ மட்டுமின்றி, இதர டிஎன்பிஎஸ்சி தேர்வுகள், யுபிஎஸ்சி, எஸ்எஸ்சி, வங்கி, டிஆர்பி, ஆர்ஆர்பி உள்ளிட்ட தேர்வுகளுக்கும் இந்த இணையதளத்தில் குறிப்புகள் வெளியிடப்பட்டுள்ளன. ஆர்வமுள்ளவர்கள் இந்த இணையதளத்தில் பதிவு செய்து, இந்த சேவைகளை பயன்படுத்திக்கொள்ளலாம்.
யூடியூப்பில் இலவச வகுப்புகள்
இவைமட்டுமின்றி, தமிழ்நாடு வேலைவாய்ப்புத் துறையின் (TN Career Services Employment) @TNCareerServicesEmployment என்ற யூடியூப் சேனல், தமிழ்நாடு அரசின் அகில இந்தியக் குடிமைப் பணிகள் பயிற்சி மையத்தின் (AICSCC) @aicscctn என்ற யூடியூப் சேனல் மற்றும் அண்ணா நிர்வாகப் பணியாளர் கல்லூரியின் @aimtn என்ற யூடியூப் சேனல்களில் பாடத்திட்டத்திற்கு ஏற்ப பாடவாரியாக வகுப்புகள் நடத்தப்பட்டு, காணொளிகள் பதிவேற்றம் செய்யப்பட்டு வருகிறது.
தேர்வுக்கு தயாராகும் மாணவர்களுக்கு பல ஆண்டுகளாக மேல் குறிப்பிட்டுள்ள இந்த யூடியூப் சேனல்கள் உதவியாக இருந்து வருகிறது. அந்த வகையில், குரூப் 2, 2ஏ தேர்வுக்கு விண்ணப்பித்து தயாராகும் பட்டதாரிகளுக்கு இது உதவியாக இருக்கும்.