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குரூப் 2 தேர்வுக்கு கணினி வழியில் தட்டச்சு, சிஓஏ சான்றிதழ் பெற்றவர்கள் ஒரே சான்றிதழ் எண்ணை பதிவு செய்து விண்ணப்பிக்கலாம்

டிஎன்பிஎஸ்சி குரூப் 2, 2ஏ தேர்வுக்கு விண்ணப்பிக்கும்போது தமிழ் மற்றும் ஆங்கில தட்டச்சு தகுதிகளுக்கு தனித்தனி சான்றிதழ் எண்கள் கேட்கப்பட்டதால், பல தேர்வர்கள் சிரமத்தை எதிர்கொண்டனர்.

கோப்புப்படம்
கோப்புப்படம் (ETV Bharat Tamil Nadu)
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By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : August 20, 2026 at 11:45 AM IST

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சென்னை: கணினி வழி முறையில் தமிழ் தட்டச்சு, ஆங்கில தட்டச்சு மற்றும் சிஓஏ ஆகிய தகுதிப் பெற்றவர்கள் ஒரே சான்றிதழ் எண்ணை பதிவு செய்து டிஎன்பிஎஸ்சி குரூப் 2, 2ஏ தேர்வுக்கு விண்ணப்பிக்கலாம் என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

தமிழ்நாடு அரசுப் பணியாளர் தேர்வாணையம் (டிஎன்பிஎஸ்சி) கடந்த ஆகஸ்ட் 11-ம் தேதி 821 காலிப்பணியிடங்களுக்கு குரூப் 2, 2ஏ தேர்வுக்கான அறிவிப்பை வெளியிட்டது. அதில் கணினி வழி முறையில் நடத்தப்பட்ட தமிழ் தட்டச்சு, ஆங்கில தட்டச்சு மற்றும் சிஓஏ ஆகிய தேர்வின் மூலம் ஒருங்கிணைந்த சான்றிதழ் பெற்றவர்களுக்கான தகுதி விடுப்பட்டதாகவும், அதனால் சான்றிதழ் பதிவேற்றத்தில் சிக்கல் இருப்பதாகவும் தமிழ்நாடு தட்டச்சு பயிலகங்கள் கூட்டமைப்பின் மாநில பொதுச் செயலாளர் பிரவீன் குமார் புகார் எழுப்பி இருந்தார்.

மேலும், அவர்கள் இத்தேர்வுக்கு விண்ணப்பிக்கும் வகையில், திருத்திய அறிவிப்பை வெளியிட வேண்டும் என கோரிக்கை விடுக்கப்பட்டது. இதுகுறித்து ஈடிவி பாரத் செய்தி வெளியிட்டிருந்தது.

இதனையடுத்து, கணினி வழி முறையில் தேர்வெழுதி சான்றிதழ் பெற்றவர்கள் ஒரே சான்றிதழ் எண்ணை பதிவு செய்து விண்ணப்பிக்கலாம் என டிஎன்பிஎஸ்சி சார்பில் விளக்கம் அளிக்கப்பட்டுள்ளது.

இதுகுறித்து தமிழ்நாடு தட்டச்சு பயிலகங்கள் கூட்டமைப்பின் மாநில பொதுச் செயலாளர் பிரவீன் குமார் கூறுகையில், ”கணினி வழி முறையில் தமிழ் மற்றும் ஆங்கில தட்டச்சு தகுதிகளை ஒருங்கிணைந்த (Combined / Single) சான்றிதழாக பெற்ற தேர்வர்களிடம், டிஎன்பிஎஸ்சி குரூப் 2, 2ஏ தேர்வுக்கு விண்ணப்பிக்கும்போது தமிழ் மற்றும் ஆங்கில தட்டச்சு தகுதிகளுக்கு தனித்தனி சான்றிதழ் எண்கள் கேட்கப்பட்டதால், பல தேர்வர்கள் சிரமத்தை எதிர்கொண்டனர்.

இதுதொடர்பாக தமிழ்நாடு தட்டச்சுப் பயிலகங்கள் கூட்டமைப்பு சார்பில் கடந்த ஆகஸ்ட் 12-ம் தேதி கோரிக்கை முன்வைக்கப்பட்டது. இந்தக் கோரிக்கையை பரிசீலித்துள்ள டிஎன்பிஎஸ்சி, கணினி வழி முறையில் ஒங்கிணைந்த சான்றிதழ் பெற்ற தேர்வர்கள், தமிழ் தட்டச்சு மற்றும் ஆங்கில தட்டச்சு ஆகிய இரு தகுதிகளுக்கும் ஒரே சான்றிதழ் எண்ணை பதிவு செய்து, அதே சான்றிதழை இரு இடங்களிலும் பதிவேற்றம் செய்து தேர்வுக்கு விண்ணப்பிக்கலாம் என தெளிவுபடுத்தியுள்ளது.

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இந்த விளக்கத்தின் மூலம் ஆயிரக்கணக்கான தேர்வர்களுக்கு ஏற்பட்டிருந்த விண்ணப்ப நடைமுறைச் சிக்கல் நீங்கியுள்ளது. தேர்வர்களின் நலனை கருத்தில் கொண்டு உரிய விளக்கம் அளித்து, விண்ணப்பிப்பதற்கான நடைமுறைச் சிக்கலுக்கு விரைவாக தீர்வு ஏற்படுத்தியதற்காக தமிழ்நாடு முதலமைச்சர் மற்றும் டிஎன்பிஎஸ்சி தலைவர் ஆகியோருக்கு தமிழ்நாடு தட்டச்சுப் பயிலகங்கள் கூட்டமைப்பு சார்பில் நன்றி தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

மேலும், தேர்வர்களின் கல்வித் தகுதிகள் உரிய முறையில் அங்கீகரிக்கப்பட்டு, வேலைவாய்ப்பைப் பெறுவதற்கான வாய்ப்புகள் தடையின்றி கிடைக்க தொடர்ந்து நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என்றும் கூட்டமைப்பு வலியுறுத்தியுள்ளது” என தெரிவித்துள்ளார்.

TAGGED:

TNPSC GROUP 2 EXAM 2026
GROUP 2 CBE COA QUALIFICATION
டிஎன்பிஎஸ்சி குரூப் 2
கணினி வழி தட்டச்சு தேர்வு
TNPSC GROUP 2 CBE COA QUALIFICATION

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