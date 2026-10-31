ETV Bharat / education-and-career
நாளை டிஎன்பிஎஸ்சி குரூப் 2, 2A முதல்நிலைத் தேர்வு; 846 பணியிடங்களுக்கு 4.89 லட்சம் பேர் போட்டி
டிஎன்பிஎஸ்சி குரூப் 2, 2ஏ முதல்நிலைத் தேர்வை எழுத 4,89,897 பேர் விண்ணப்பித்த நிலையில், 4,89,885 பேர் தேர்வை எழுத அனுமதிக்கப்பட்டுள்ளனர்.
Published : October 31, 2026 at 3:58 PM IST
சென்னை: டிஎன்பிஎஸ்சி குரூப் 2, 2ஏ முதல்நிலைத் தேர்வு தமிழகம் முழுவதும் உள்ள 1647 மையங்களில் நாளை நடைபெறவுள்ளது.
டிஎன்பிஎஸ்சி குரூப் 2, 2ஏ முதல்நிலைத் தேர்வு நாளை (நவ.1) மாநிலம் முழுவதும் நடைபெறவுள்ளது. இத்தேர்வை எழுத 4,89,897 பேர் விண்ணப்பித்த நிலையில், 4,89,885 பேர் தேர்வை எழுத அனுமதிக்கப்பட்டுள்ளனர்.
இதில் ஆண்கள் 1,84,131, பெண்கள் 3,05,719, மூன்றாம் பாலினத்தவர்கள் 35 பேர் ஆவார். இதற்கான 38 மாவட்டங்களில் 1,647 தேர்வு மையங்கள் அமைக்கப்பட்டுள்ளன.
சென்னையில் மட்டும் 173 தேர்வு மையங்கள் அமைக்கப்பட்டுள்ளன. இதில் 51,721 பேர் தேர்வை எழுதவுள்ளனர்.
டிஎன்பிஎஸ்சி குரூப் 2, 2ஏ தேர்வு 2026
இந்தாண்டு ஆகஸ்ட் 11ஆம் தேதி டிஎன்பிஎஸ்சி குரூப் 2, 2ஏ தேர்வுக்கான அறிவிப்பு 821 காலிப்பணியிடங்களுக்கு வெளியானது. அதனைத்தொடர்ந்து, செப்டம்பர் 9 வரை விண்ணப்பம் பெறப்பட்டது.
இதனைத்தொடர்ந்து, காலிப்பணியிடங்களின் எண்ணிக்கை அதிகரிக்கப்பட்டு, 846ஆக உயர்த்தப்பட்டது. அதன்படி, தற்போது குரூப் 1 பதவிகளில் 43 காலிப்பணியிடங்களும், குரூப் 2 பதவிகளில் 803 காலிப்பணியிடங்களும் நிரப்பப்படுகிறது.
தொடர்ந்து, முதல்நிலைத் தேர்வுக்கான ஹால் டிக்கெட் கடந்த அக்டோபர் 21ஆம் தேதி வெளியானது.
இத்தேர்வை எழுதவுள்ள தேர்வர்கள் ஹால் டிக்கெட்டை https://tnpsc.gov.in/ என்ற இணையதளம் வழியாக ஒருமுறை பதிவு (OTR DASHBOARD) மூலமாக மட்டுமே விண்ணப்ப எண் மற்றும் பிறந்த தேதியை உள்ளீடு செய்து பதிவிறக்கம் செய்துகொள்ளலாம். தேர்வு அறைக்கு ஹால் டிக்கெட் எடுத்து செல்வது கட்டாயமாகும்.
ஹால் டிக்கெட்டில் குறிப்பிட்டுள்ள வழிமுறைகளை தேர்வர்கள் கட்டாயம் பின்பற்ற வேண்டும் என தேர்வாணையம் அறிவுறுத்தியுள்ளது. தேர்வர்கள் அனுமதிக்கப்பட்ட உபகரணங்களை தவிர்த்து, வேறு எந்த பொருளையும் தேர்வறைக்கு எடுத்து செல்லக்கூடாது எனவும் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
|இதையும் படிங்க:TNPSC அரசுப் பணி நியமனத்துக்கான வயது உச்ச வரம்பு 5 ஆண்டுகள் உயர்வு: முதல்வர் விஜய் உத்தரவு
டிஎன்பிஎஸ்சி குரூப் 2, 2ஏ முதல்நிலைத் தேர்வு
இத்தேர்வு பொது அறிவு, திறனறிவும் மனக்கணக்கு நுண்ணறிவு மற்றும் மொழிப்பாடம் ஆகியவை கொண்டு கொள்குறி வகையில் 300 மதிப்பெண்களுக்கு நடைபெறவுள்ளது.
இதில் பொது அறிவு மட்டும் பட்டப்படிப்பு தரத்திலும், இதர பகுதிகள் பத்தாம் வகுப்பு தரத்திலும் நடைபெறும். முதல்நிலைத் தேர்வு என்பது தகுதித் தேர்வு மட்டுமே. இதில் தேர்வாகும் நபர்கள் முதன்மைத் தேர்வுக்கு தகுதிப் பெறுவார்கள்.
குரூப் 2 மற்றும் 2ஏ பதவிகளுக்கு தனித்தனியாக முதன்மைத் தேர்வு நடைபெறும். இப்பதவிகளுக்கு நேர்காணல் கிடையாது.