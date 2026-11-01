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குரூப் 2, 2A முதல்நிலைத் தேர்வு தொடங்கியது: 846 பணியிடங்களுக்கு 4.89 லட்சம் பேர் போட்டி
TNPSC: டிஎன்பிஎஸ்சி குரூப் 2, 2ஏ முதல்நிலைத் தேர்வை எழுத 4,89,897 பேர் விண்ணப்பித்த நிலையில், 4,89,885 பேர் தேர்வை எழுத இன்று அனுமதிக்கப்பட்டுள்ளனர்.
Published : November 1, 2026 at 9:55 AM IST
சென்னை: டிஎன்பிஎஸ்சி குரூப் 2, 2ஏ முதல்நிலைத் தேர்வு தமிழகம் முழுவதும் உள்ள 1,647 மையங்களில் இன்று நடைபெறுகிறது.
தமிழ்நாடு முழுவதும் டிஎன்பிஎஸ்சி குரூப் 2, 2ஏ முதல்நிலைத் தேர்வு இன்று (நவ.1) நடைபெறுகிறது. இத்தேர்வை எழுத 4,89,897 பேர் விண்ணப்பித்த நிலையில், 1,84,131 ஆண்கள், 3,05,719 பெண்கள், 35 பேர் மூன்றாம் பாலினத்தவர்கள் என மொத்தம் 4,89,885 தேர்வர்கள் தேர்வை எழுத அனுமதிக்கப்பட்டுள்ளனர். இதற்காக 38 மாவட்டங்களில் 1,647 தேர்வு மையங்கள் அமைக்கப்பட்டுள்ளன.
டிஎன்பிஎஸ்சி குரூப் 2, 2ஏ
இந்தாண்டு ஆகஸ்ட் 11ஆம் தேதி டிஎன்பிஎஸ்சி குரூப் 2, 2ஏ தேர்வுக்கான அறிவிப்பு 821 காலிப்பணியிடங்களுக்கு வெளியானது. தொடர்ந்து, செப்டம்பர் 9 வரை விண்ணப்பம் பெறப்பட்டது. அதன் பின்னர், காலிப்பணியிடங்களின் எண்ணிக்கை அதிகரிக்கப்பட்டு, 846ஆக உயர்த்தப்பட்டது. அதன்படி, இத்தேர்வின் மூலம் குரூப் 1 பதவிகளில் 43 காலிப்பணியிடங்களும், குரூப் 2 பதவிகளில் 803 காலிப்பணியிடங்களும் நிரப்பப்படுகிறது.
முதல்நிலைத் தேர்வுக்கான ஹால் டிக்கெட் கடந்த அக்டோபர் 21ஆம் தேதி வெளியானது. இத்தேர்வை எழுதவுள்ள தேர்வர்கள் ஹால் டிக்கெட்டை https://tnpsc.gov.in/ என்ற இணையதளம் வழியாக பதிவிறக்கம் செய்துகொண்டனர்.
ஹால் டிக்கெட்டில் குறிப்பிட்டுள்ள வழிமுறைகளை தேர்வர்கள் கட்டாயம் பின்பற்ற வேண்டும் என தேர்வாணையம் அறிவுறுத்தியுள்ளது. தேர்வர்கள் அனுமதிக்கப்பட்ட உபகரணங்களை தவிர்த்து, வேறு எந்த பொருளையும் தேர்வறைக்கு எடுத்து செல்லக்கூடாது எனவும் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
இத்தேர்வு பொது அறிவு, திறனறிவும் மனக்கணக்கு நுண்ணறிவு மற்றும் மொழிப்பாடம் ஆகியவை கொண்டு கொள்குறி வகையில் 300 மதிப்பெண்களுக்கு நடைபெறவுள்ளது. இதில் பொது அறிவு மட்டும் பட்டப்படிப்பு தரத்திலும், இதர பகுதிகள் பத்தாம் வகுப்பு தரத்திலும் நடைபெறும். முதல்நிலைத் தேர்வு என்பது தகுதித் தேர்வு மட்டுமே. இதில் தேர்வாகும் நபர்கள் முதன்மைத் தேர்வுக்கு தகுதிப் பெறுவார்கள். குரூப் 2 மற்றும் 2ஏ பதவிகளுக்கு தனித்தனியாக முதன்மைத் தேர்வு நடைபெறும். இப்பதவிகளுக்கு நேர்காணல் கிடையாது.
சென்னையில் 173 தேர்வு மையங்கள்
சென்னை மாவட்டத்தில் உள்ள 17 வட்டங்களில் 173 தேர்வு கூடங்களில் 51,720 தேர்வர்கள் தேர்வு எழுத உள்ளனர். மேலும், தேர்வில் கலந்துகொள்ளும் மாற்றுத்திறனாளிகளுக்கு தரைதளத்தில் தேர்வு எழுத வசதியும், பார்வையற்றோர் தேர்வு எழுதிட மாற்று நபர் தனி அறைகள் கொண்ட வசதியும் ஒவ்வொரு தேர்வுக்கூடத்திலும் அமைக்கப்பட்டுள்ளது.
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முக்கிய அறிவிப்பு
ஒவ்வொரு தேர்வுக் கூடங்களிலும் தனித்தனியாக போலீசார் பாதுகாப்புக்கு நியமனம் செய்யப்பட்டுள்ளனர். தேர்வுகள் சிறப்பாக நடைபெற 17 வட்டாட்சியர்கள், 4 துணை ஆட்சியர் நிலையில் மற்றும் 137 ஆய்வு அலுவலர்கள் நியமனம் செய்யப்பட்டுள்ளனர். தேர்வு மையங்களுக்குச் செல்ல மாநகர போக்குவரத்துக் கழகம் மூலமாக பஸ் வசதிகள் செய்யப்பட்டுள்ளது.
தேர்வு எழுதவரும் தேர்வர்கள் சரியாக காலை 8.30 மணிக்குள் தேர்வு கூடத்தில் இருக்க வேண்டும். காலை 9 மணிக்குள் வராதவர்கள் தேர்வாணைய அலுவலர்களால் தேர்வு எழுத அனுமதிக்கப்பட மாட்டார்கள். காலை 9.30 மணி முதல் 12.30 மணி வரை தேர்வு நடைபெறுகிறது. மேலும் மாற்றுத்திறனாளிகளுக்கு தேர்வு நேரம் முடிந்தும் கூடுதலாக ஒரு மணி நேரம் வழங்கப்படுகிறது.
தேர்வர்களுக்கு தேர்வு மையத்தில் அவர்களுக்கான இருக்கைகள் ஒதுக்கீடு செய்யப்பட்டு, ஆசிரியர்கள் வழிகாட்டுதல்களை வழங்கினர். மேலும் தேர்வு மையத்திற்குள் தேர்வர்களை தவிர வேறு யாரும் அனுமதிக்கப்படவில்லை. தேர்வுகளில் உடைமைகள் தனியாக வைப்பதற்கு அறை ஏற்பாடு செய்யப்பட்டிருந்தது. காலை 9 மணிக்கு கேள்வித் தாள்கள் வழங்கப்பட்டு, 12.30 மணி வரை தேர்வு நடைபெறுகிறது.