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டிஎன்பிஎஸ்சி குரூப் 2, 2ஏ முதன்மைத் தேர்வு முடிவுகள் வெளியீடு - தேர்வர்கள் அறிந்துகொள்ளுவது எப்படி?
டிஎன்பிஎஸ்சி குரூப் 2, 2ஏ முதன்மைத் தேர்வு முடிவுகளை தேர்வர்கள் தேர்வாணையத்தின் இணையதளம் வாயிலாக அறிந்துகொள்ளலாம்.
Published : June 29, 2026 at 6:21 PM IST
சென்னை: கடந்த பிப்ரவரி 22 மற்றும் மார்ச் 15 ஆகிய தேதிகளில் நடைபெற்ற டிஎன்பிஎஸ்சி குரூப் 2, 2ஏ முதன்மைத் தேர்வு முடிவுகள் இன்று அதிகாரப்பூர்வமாக வெளியாகியுள்ளது.
இத்தேர்வை எழுதிய தேர்வர்கள் அவர்களின் மதிப்பெண்கள் மற்றும் தரவரிசை நிலையை https://www.tnpsc.gov.in/ என்ற அதிகாரப்பூர்வ இணையதளம் வாயிலாக அறிந்துகொள்ளலாம்.
டிஎன்பிஎஸ்சி குரூப் 2, 2ஏ முதன்மைத் தேர்வு முடிவுகளை அறிந்துகொள்ளுவது எப்படி?
படி 1: மேல் குறிப்பிட்டுள்ள அதிகாரப்பூர்வ இணையதளத்திற்கு செல்லவும்.
படி 2 : இணையதளத்தில் முகப்புப் பக்கத்தில் முடிவுகளை அறிந்துகொள்ள நேரடியாக இணைப்பு இடம்பெற்று இருக்கும்.
படி 3 : அதனைக் கிளிக் செய்தால் தொடர்ந்து முடிவுகளுக்கான பக்கம் திறக்கும்.
படி 4 : அதில் பதிவு எண், பிறந்த தேதி மற்றும் சரிபார்க்க கேட்கப்பட்டிருக்கும் கேள்விக்கு பதிலளித்து சமர்பிக்கவும்.
படி 5 : அதன் மூலம் தேர்வர்கள் பெற்ற மதிப்பெண்கள் அறிந்துகொள்ளலாம்.
குரூப் 2 தேர்வு முடிவுகளை நேரடியாக அறிந்துகொள்ள இங்கே கிளிக் செய்யவும்.
குரூப் 2ஏ தேர்வு முடிவுகளை நேரடியாக அறிந்துகொள்ள இங்கே கிளிக் செய்யவும்.
டிஎன்பிஎஸ்சி குரூப் 2, 2ஏ அறிவிப்பு கடந்த ஆண்டு ஜூலை மாதம் 600 மேற்பட்ட காலிப்பணியிடங்களுக்கு வெளியிடப்பட்டது. அதனைத்தொடர்ந்து, இதற்கான முதல்நிலைத் தேர்வு கடந்த ஆண்டு செப்டம்பர் 28-ம் தேதி நடைபெற்றது. அதற்கான முடிவுகள் டிசம்பர் 22இல் வெளியானது.
இதில் தேர்ச்சி பெற்றவர்களுக்கான முதன்மைத் தேர்வு இந்தாண்டு பிப்ரவரி 22 மற்றும் மார்ச் 15 ஆகிய தேதிகளில் நடைபெற்றது. இந்நிலையில், அதற்கான முடிவுகள் இன்று (ஜூன் 29) வெளியாகியுள்ளது.