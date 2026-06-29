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டிஎன்பிஎஸ்சி குரூப் 2, 2ஏ முதன்மைத் தேர்வு முடிவுகள் வெளியீடு - தேர்வர்கள் அறிந்துகொள்ளுவது எப்படி?

டிஎன்பிஎஸ்சி குரூப் 2, 2ஏ முதன்மைத் தேர்வு முடிவுகளை தேர்வர்கள் தேர்வாணையத்தின் இணையதளம் வாயிலாக அறிந்துகொள்ளலாம்.

டிஎன்பிஎஸ்சி இணையதளத்தில் முடிவுகள் வெளியீடு
டிஎன்பிஎஸ்சி இணையதளத்தில் முடிவுகள் வெளியீடு (ETV Bharat Tamil Nadu)
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By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : June 29, 2026 at 6:21 PM IST

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சென்னை: கடந்த பிப்ரவரி 22 மற்றும் மார்ச் 15 ஆகிய தேதிகளில் நடைபெற்ற டிஎன்பிஎஸ்சி குரூப் 2, 2ஏ முதன்மைத் தேர்வு முடிவுகள் இன்று அதிகாரப்பூர்வமாக வெளியாகியுள்ளது.

இத்தேர்வை எழுதிய தேர்வர்கள் அவர்களின் மதிப்பெண்கள் மற்றும் தரவரிசை நிலையை https://www.tnpsc.gov.in/ என்ற அதிகாரப்பூர்வ இணையதளம் வாயிலாக அறிந்துகொள்ளலாம்.

டிஎன்பிஎஸ்சி குரூப் 2, 2ஏ முதன்மைத் தேர்வு முடிவுகளை அறிந்துகொள்ளுவது எப்படி?

படி 1: மேல் குறிப்பிட்டுள்ள அதிகாரப்பூர்வ இணையதளத்திற்கு செல்லவும்.

படி 2 : இணையதளத்தில் முகப்புப் பக்கத்தில் முடிவுகளை அறிந்துகொள்ள நேரடியாக இணைப்பு இடம்பெற்று இருக்கும்.

படி 3 : அதனைக் கிளிக் செய்தால் தொடர்ந்து முடிவுகளுக்கான பக்கம் திறக்கும்.

படி 4 : அதில் பதிவு எண், பிறந்த தேதி மற்றும் சரிபார்க்க கேட்கப்பட்டிருக்கும் கேள்விக்கு பதிலளித்து சமர்பிக்கவும்.

படி 5 : அதன் மூலம் தேர்வர்கள் பெற்ற மதிப்பெண்கள் அறிந்துகொள்ளலாம்.

குரூப் 2 தேர்வு முடிவுகளை நேரடியாக அறிந்துகொள்ள இங்கே கிளிக் செய்யவும்.

குரூப் 2ஏ தேர்வு முடிவுகளை நேரடியாக அறிந்துகொள்ள இங்கே கிளிக் செய்யவும்.

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டிஎன்பிஎஸ்சி குரூப் 2, 2ஏ அறிவிப்பு கடந்த ஆண்டு ஜூலை மாதம் 600 மேற்பட்ட காலிப்பணியிடங்களுக்கு வெளியிடப்பட்டது. அதனைத்தொடர்ந்து, இதற்கான முதல்நிலைத் தேர்வு கடந்த ஆண்டு செப்டம்பர் 28-ம் தேதி நடைபெற்றது. அதற்கான முடிவுகள் டிசம்பர் 22இல் வெளியானது.

இதில் தேர்ச்சி பெற்றவர்களுக்கான முதன்மைத் தேர்வு இந்தாண்டு பிப்ரவரி 22 மற்றும் மார்ச் 15 ஆகிய தேதிகளில் நடைபெற்றது. இந்நிலையில், அதற்கான முடிவுகள் இன்று (ஜூன் 29) வெளியாகியுள்ளது.

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TNPSC GROUP 2 2A MAINS RESULTS
TNPSC GROUP 2 MAINS RESULT 2026
டிஎன்பிஎஸ்சி குரூப் 2 முடிவுகள்
குரூப் 2 முதன்மைத் தேர்வு முடிவு
TNPSC GROUP 2 MAINS RESULT DECLARED

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