குரூப் 2, குரூப் 2ஏ பணிகளுக்கான முதன்மைத் தேர்வு தொடங்கியது

சென்னையில் நந்தனம் அரசு கலைக் கல்லூரி, அரும்பாக்கம் வைஷ்ணவ் கல்லூரி, மாநிலக் கல்லூரி உள்ளிட்ட 7 தேர்வு மையங்களில் தேர்வு நடைபெற்று வருகின்றது.

By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : March 15, 2026 at 1:59 PM IST

சென்னை: டிஎன்பிஎஸ்சி நடத்தும் குரூப் 2, குரூப் 2ஏ பணிகளுக்கான முதன்மைத் தேர்வு இன்று (மார்ச் 15) தமிழ்நாடு முழுவதும் தொடங்கி நடைபெற்று வருகின்றது.

தமிழ்நாடு அரசுப் பணியாளர் தேர்வாணையம் என்றழைக்கப்படும் டிஎன்பிஎஸ்சி ஒருங்கிணைந்த குரூப் 2 மற்றும் குரூப் 2ஏ பணிகளுக்கான 828 காலிப்பணியிடங்களுக்கான முதல்நிலைத் தேர்வு கடந்த 2025- ஆம் ஆண்டு செப்டம்பர் மாதம் நடைபெற்றது. இந்த தேர்வு முடிவுகள் டிசம்பரில் வெளியான நிலையில், குரூப்-2 பணிகளில் 1,126 பேரும், குரூப் 2ஏ பணிகளில் 9,457 பேரும் தேர்ச்சிப் பெற்று முதன்மைத் தேர்வை எழுதுவதற்கு தகுதிப்பெற்றனர்.

அதைத் தொடர்ந்து, பிப்ரவரி 08- ஆம் தேதி நடைபெறவிருந்த குரூப் 2 மற்றும் குரூப் 2ஏ முதன்மைத் தேர்வுகள் தேர்வர்களுக்கான தேர்வு மையங்களில் ஏற்பட்ட குளறுபடிகள் காரணமாக அன்றைய தினம் தேர்வு நடைபெறவில்லை. இந்த நிலையில், தேர்வர்களுக்கு புதிய ஹால்டிக்கெட் வழங்கப்பட்ட நிலையில் தமிழ்நாடு முழுவதும் அமைக்கப்பட்டுள்ள 38 தேர்வு மையங்களில் குரூப் 2 மற்றும் குரூப் 2ஏ முதன்மைத் தேர்வுகள் இன்று (மார்ச் 15) நடைபெற்று வருகின்றன. தீவீர சோதனைக்கு பின்னரே தேர்வு மையங்களுக்கும் தேர்வர்கள் அனுமதிக்கப்பட்டனர்.

சென்னையில் உள்ள நந்தனம் அரசு கலைக்கல்லூரி, அரும்பாக்கம் வைஷ்ணவ் கல்லூரி, மாநிலக் கல்லூரி உள்ளிட்ட 7 தேர்வு மையங்களில் தேர்வு நடைபெற்று வருகின்றது. காலையில் பொதுப்படிப்புகளுடன் கூடிய ஆங்கிலத்தாள், பிற்பகல் 02.30 மணி முதல் மாலை 05.30 மணி வரை மற்றொரு தாள் தமிழ்மொழி தகுதித் தேர்வும் நடைபெறுகின்றது. தேர்வர்களுக்கு தேவையான அனைத்து ஏற்பாடுகளையும் டிஎன்பிஎஸ்சி தேர்வாணையம் செய்துள்ளது.

தேர்வில் முறைகேடுகளைத் தடுக்கும் வகையில் கண்காணிப்புக் குழுக்கள், பறக்கும் படைகள் அமைக்கப்பட்டுள்ளன என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.

இந்த தேர்வில் தேர்ச்சிப் பெறுபவர்கள் அடுத்தது நடைபெறும் நேர்காணலில் பங்கேற்பார்கள். அதன் பிறகு இறுதி முடிவுகள் வெளியாகும். அதில் மதிப்பெண்கள் அடிப்படையில் அவர்களுக்கான பணிகளை தமிழ்நாடு அரசுப் பணியாளர் தேர்வாணையம் ஒதுக்கீடு செய்து அதற்கான பணியாணைகளை வெற்றி பெற்றவர்களுக்கு வழங்கும்.

