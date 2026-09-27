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சுமார் 2.23 லட்சம் பேர் எழுதும் டி.என்.பி.எஸ்.சி குரூப் 1 முதல்நிலைத் தேர்வு - அரசு வேலைக்காக படையெடுத்த தேர்வர்கள்!
தமிழ்நாடு முழுவதும் 754 தேர்வு அறைகளில் காலை 9.30 - 12:30 மணி வரை தேர்வுகள் நடக்கிறது.
Published : September 27, 2026 at 10:14 AM IST
சென்னை: இன்று நடைபெறும் டி.என்.பி.எஸ்.சி குரூப் 1 (TNPSC Group I) முதல்நிலைத் தேர்வில் சுமார் 2.23 லட்சம் பட்டதாரிகள் பங்கேற்கின்றனர்.
தமிழ்நாடு அரசுப் பணியாளர் தேர்வாணையம் நடத்தும் குரூப் 1 முதல்கட்ட போட்டித் தேர்வு (Preliminary Exam) இன்று (செப். 27) தமிழ்நாடு முழுவதும் உள்ள மையங்களில் காலை 9.30 மணிக்கு தொடங்கியது.
குரூப் 1 நிலையில், துணை ஆட்சியர், வணிக வரித்துறை உதவி ஆணையர் உள்பட 5 பதவிகளில் காலியாக இருக்கக்கூடிய 46 காலிப் பணியிடங்களை நிரப்ப, முதல் கட்ட போட்டித் தேர்வு இன்று நடைபெறுகிறது.
இதற்கான விண்ணப்பங்கள் ஜூன் 30ஆம் தேதி முதல் ஜூலை 29ஆம் தேதி வரை இணையதளம் வழியாக பெறப்பட்டது. தமிழகம் முழுவதும் 754 தேர்வு அறைகளில் காலை 9.30 - 12:30 மணி வரை தேர்வுகள் நடக்கிறது.
இதற்காக, 2 லட்சத்து 23 ஆயிரத்து 444 பட்டதாரிகள் தேர்வு எழுதுகின்றனர். அதன்படி, ஆண் பட்டதாரிகள் 95,984 பேரும், பெண் பட்டதாரிகள் 1,27,441 பேரும், மூன்றாம் பாலினத்தவர்கள் 15 பேரும் தேர்வுக்காக விண்ணப்பித்திருந்தனர்.
சென்னையில் மட்டும், 128 அறைகளில் நடைபெறும் இந்த தேர்வில் 37 ஆயிரத்து 659 பேர் பங்கேற்கின்றனர். இவர்களில் பெண்கள் 18 ஆயிரத்து 148 பேரும், ஆண்கள் 19 ஆயிரத்து 508 பேரும், மூன்றாம் பாலினத்தவர்கள் மூன்று பேரும் அடங்குவர்.
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முன்னதாக, குரூப் 1 பதவிகளை நிரப்புவதற்கான முதல்நிலைத் தேர்வுக்கான கால அட்டவணையை தமிழ்நாடு அரசு பணியாளர் தேர்வாணையம் கடந்த ஜூன் மாதம் 23ஆம் தேதி வெளியிட்டது.
அந்த அறிவிப்பின்படி, ஒருங்கிணைந்த குடிமைப் பணிகள் - குரூப் 1க்கான முதல்நிலை தேர்வு செப்டம்பர் 6ஆம் தேதி நடைபெறும் என்றும், முதன்மைத் தேர்வு நடைபெறும் தேதி பின்னர் அறிவிக்கப்படும் என்றும் அறிவிக்கப்பட்டது.
இதையடுத்து, ஜூன் 30ஆம் தேதி முதல் தேர்வுக்கு விண்ணப்பிப்பதற்கான இணையதளத்தை தமிழ்நாடு அரசு பணியாளர் தேர்வாணையம் திறந்து, ஜூலை 29ஆம் தேதி இத்தேர்வுக்கு விண்ணப்பிக்க கடைசி நாள் என்றும் தெரிவிக்கப்பட்டது.
திடீரென, செப்டம்பர் 6ஆம் தேதி நடைபெறவிருந்த குரூப் 1 முதல் நிலைத்தேர்வு குறிப்பிட்ட அந்த நாளில் நடைபெறாது என்றும், அத்தேர்வு செப்டம்பர் 27ஆம் தேதிக்கு மாற்றப்படுவதாகவும் டிஎன்பிஎஸ்சி அதிகாரப்பூர்வமாக அறிவித்தது. அந்த வகையில், இன்று தமிழ்நாடு முழுவதும் தேர்வு தொடங்கி நடைபெற்று வருகிறது.