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டிஎன்பிஎஸ்சி குரூப் 1 தேர்வுச 26 பணியிடங்களுக்கு ஜூன் 30 முதல் விண்ணப்பிக்கலாம்
டிஎன்பிஎஸ்சி குரூப் 1 முதல் நிலைத்தேர்வு செப்டம்பர் 6-ஆம் தேதி நடைபெற உள்ளது. முதன்மைத் தேர்வு நடைபெறும் தேதி பின்னர் அறிவிக்கப்படும் என்று டிஎன்பிஎஸ்சி அறிவித்துள்ளது.
Published : June 23, 2026 at 6:00 PM IST
சென்னை: தமிழ்நாட்டில் துணை ஆட்சியர், வணிக வரித் துறை உதவி ஆணையர், கூட்டுறவு சங்கங்களின் துணை பதிவாளர், மாவட்டப் பதிவாளர் உள்ளிட்ட பதவிகளுக்கான 26 காலிப் பணியிடங்களுக்கு வரும் ஜூன் 30 ஆம் தேதி முதல் விண்ணப்பிக்கலாம் என்று தமிழ்நாடு அரசு பணியாளர் தேர்வாணையம் டிஎன்பிஎஸ்சி அறிவித்துள்ளது.
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துணை ஆட்சியர், வணிக வரித் துறை உதவி ஆணையர், கூட்டுறவு சங்கங்களின் துணை பதிவாளர், மாவட்ட பதிவாளர், தொழிலாளர் நல உதவி ஆணையர் ஆகிய பணியிடங்களை தமிழ்நாடு அரசு பணியாளர் தேர்வாணையம், ஒருங்கிணைந்த குடிமைப் பணிகள் குரூப்-1 தேர்வு மூலம் நிரப்பி வருகிறது. இந்த தேர்வுக்கு விண்ணப்பிப்பவர்களுக்கு முதல்நிலைத் தேர்வு மற்றும் முதன்மை தேர்வு நடத்தப்படும்.
இந்த நிலையில், குரூப் 1 பதவிகளை நிரப்புவதற்காக முதல் நிலைத் தேர்வுக்கான கால அட்டவணையை தமிழ்நாடு அரசு பணியாளர் தேர்வாணையம் இன்று வெளியிட்டுள்ளது.
அதில், துணை ஆட்சியர் பதவியில் 12 இடங்கள், வணிக வரித்துறை உதவி ஆணையர் பதவியில் 2 இடங்கள், கூட்டுறவு சங்கங்களின் துணை பதிவாளர் பதவியில் 3 இடங்கள், தமிழ்நாடு பத்திரப் பதிவுத் துறையில் மாவட்ட பதிவாளர் பதவியில் 8 இடங்கள், தொழிலாளர் நலத் துறையின் உதவி ஆணையர் பதவியில் 1 இடம் என மொத்தம் 26 இடங்கள் நிரப்பப்பட உள்ளதாக தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
இந்த பதவிகளுக்கு விண்ணப்பிக்க விரும்பும் தேர்வர்கள், ஜூன் 30 ஆம் தேதி முதல் ஜூலை 29 ஆம் தேதி வரை www.tnpsc.gov.in என்ற இணையதளத்தில் ஆன்லைன் மூலம் விண்ணப்பங்களை சமர்ப்பிக்கலாம். தேர்வர்கள் தேர்வுக் கட்டணத்தை UPI மூலமாகவும் செலுத்தலாம்.
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ஒருங்கிணைந்த குடிமைப் பணிகள்- குரூப் 1 முதல் நிலைத்தேர்வு செப்டம்பர் 6 ஆம் தேதி நடைபெற உள்ளது. முதன்மைத் தேர்வு நடைபெறும் தேதி பின்னர் அறிவிக்கப்படும் என்று அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது. தேர்வர்களுக்கான வயது வரம்பு, கல்வித் தகுதி, கட்டணம், விண்ணப்பிக்கும் முறை, தேர்வு முறை, பாடத்திட்டம் ஆகியவற்றையும் தமிழ்நாடு அரசு பணியாளர் தேர்வாணையம் வெளியிட்டுள்ளது.