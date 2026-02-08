ETV Bharat / education-and-career
தமிழகம் முழுவதும் குரூப்-2 தேர்வில் குளறுபடி: டிஎன்பிஎஸ்சி விளக்கம்
மறுதேர்வு நடைபெறும் நாளுக்கு 15 தினங்களுக்கு முன்பாக, தேர்வு மையங்கள் ஒதுக்கீடு செய்யப்பட்டு, தேர்வுக்கூட நுழைவுச்சீட்டு விவரம் குறுஞ்செய்தி (SMS) மற்றும் மின்னஞ்சல் (E-Mail) மூலம் தகவல் அளிக்கப்படும்.
Published : February 8, 2026 at 1:48 PM IST
சென்னை: இன்று நடைபெறவிருந்த குரூப்-2, 2A தேர்வுகள் ஒத்திவைக்கப்பட்டுள்ள நிலையில், டிஎன்பிஎஸ்சி விளக்கம் அளித்துள்ளது.
தமிழ்நாடு அரசு பணியாளர் தேர்வாணையத்தின் (TNPSC) குரூப்-2 மற்றும் 2A பதவிகளில் 828 காலி பணியிடங்களுக்கான முதல்நிலைத் தேர்வு கடந்த செப்டம்பர் மாதம் நடைபெற்றது. இதற்கான முடிவுகள் டிசம்பரில் வெளியான நிலையில், குரூப்-2 பதவிகளில் 1,126 பேரும், குரூப்-2A பதவிகளில் 9,457 பேரும் தகுதி பெற்றதாக டிஎன்பிஎஸ்சி அறிவித்தது. அவர்களுக்கான முதன்மைத் தேர்வு பிப்.8ஆம் தேதியான இன்று நடைபெறவிருந்தது.
இதற்காக, தமிழ்நாடு முழுவதும் 38 மையங்கள் அமைக்கப்பட்ட நிலையில், சென்னையில் மட்டும் நந்தனம் அரசு கலைக்கல்லூரி, சென்னை மாநிலக் கல்லூரி, அரும்பாக்கம் டிஜி வைஷ்ணவா கல்லூரி, மாநிலக் கல்லூரி என 7 தேர்வு மையங்கள் அமைக்கப்பட்டிருந்தது. சென்னை நந்தனத்தில் உள்ள அரசு கலை மற்றும் அறிவியல் கல்லூரி, சென்னை மாநிலக் கல்லூரியில் அமைக்கப்பட்ட 2 தேர்வு மையங்களில் 1,800 மாணவர்களும், அரும்பாக்கம் டிஜி வைஷ்ணவா கல்லூரியில் 3 மையங்களில் 600 மாணவர்களும் தேர்வு எழுத ஏற்பாடு செய்யப்பட்டிருந்தது.
இந்நிலையில், இன்று தேர்வெழுத வந்த தேர்வர்களின் ஹால் டிக்கெட்டில் குளறுபடி ஏற்பட்டது. அதாவது, ஹால் டிக்கெட்டில் டிஜி வைஷ்ணவா கல்லூரி முகவரி இடம் பெற்றிருந்ததால், அனைவரும் அங்கு சென்றனர். ஒரே நேரத்தில் ஆயிரத்திற்கும் மேற்பட்ட தேர்வர்கள் வருவதை பார்த்த கல்லூரி நிர்வாகம், சந்தேகத்தில் ஹால் டிக்கெட்டை வாங்கிப் பார்த்தது. ஆனால், அதில் டிஜி வைஷ்ணவா கல்லூரி முகவரியே இருந்துள்ளது. இதனால், குழப்பம் ஏற்பட்டது.
அப்போது, ஹால் டிக்கெட்டுகளில் நந்தனம் கல்லூரியில் தேர்வு எழுத வேண்டிய மாணவர்களுக்கான முகவரி டிஜி வைஷ்ணவா என இடம்பெற்று இருப்பது இன்று காலையில் தெரியவந்தது. இதனால், அனைவரையும் சம்பந்தப்பட்ட கல்லூரிக்கு செல்லுமாறு அறிவுறுத்தப்பட்டது. ஆனால், இப்படி கடைசி நேரத்தில் கூறினால் எப்படி செல்ல முடியும்? என தேர்வர்கள் சாலை மறியலில் ஈடுபட்டனர். இதனால், தமிழ்நாடு முழுவதும் நடக்கவிருந்த குரூப்-2 தேர்வுகள் தேதி குறிப்பிடாமல் ஒத்திவைக்கப்பட்டது.
இந்த நிலையில், தமிழ்நாடு அரசு பணியாளர் தேர்வாணையத்தின் தேர்வு கட்டுப்பாட்டு அலுவலர் சண்முகசுந்தரம் வெளியிட்டுள்ள அறிவிப்பில், “சென்னையில் இன்று (பிப்.8) நடைபெறவிருந்த ஒருங்கிணைந்த குடிமைப் பணிகளுக்கான (குருப்-2 மற்றும் குருப் 2ஏ பணிகள்) முதன்மை தேர்வு தொழில்நுட்ப கோளாறு காரணமாக, சென்னையில் 3 மையங்களில் நடத்த இயலவில்லை.
எனவே, தேர்வர்களின் நலனை கருத்தில் கொண்டு இன்று நடைபெறவிருந்த 2 தேர்வுகளும் சென்னை உட்பட தமிழ்நாடு முழுவதும் ரத்து செய்யப்பட்டு, பின்னர் வேறு தேதியில் நடத்தப்படும். இதுகுறித்து தேர்வர்கள் அனைவருக்கும் மறுதேர்வு நடைபெறும் நாளுக்கு 15 தினங்களுக்கு முன்பாக, தேர்வு மையங்கள் ஒதுக்கீடு செய்யப்பட்டு, தேர்வுக்கூட நுழைவுச்சீட்டு விவரம் குறுஞ்செய்தி (SMS) மற்றும் மின்னஞ்சல் (E-Mail) மூலம் தகவல் அளிக்கப்படும்.
எதிர்வரும் 22.2.2026 நடைபெறவுள்ள ஒருங்கிணைந்த குடிமைப் பணிகள் தேர்வு (குருப்-2 பணிகள்) பொது அறிவு தேர்வு (தாள்-2) (Descriptive Type) அன்றைய தினமே நடத்தப்படும். இதுதொடர்பாக தேர்வர்களுக்கு மீண்டும் சரிபார்த்து தேர்வுக்கூட நுழைவுச்சீட்டு (Hall Ticket) மீண்டும் பிப்.13 ஆம் தேதியன்று வழங்கப்படும்" என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.