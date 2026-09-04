ETV Bharat / education-and-career
பொறியியல் துணைக் கலந்தாய்வு தொடக்கம்: 7.5 சதவீத இடஒதுக்கீட்டில் 194 கட்-ஆஃப் முதலிடம் - அரசுப் பள்ளி மாணவர்களின் நிலை என்ன?
பொறியியல் படிப்பின் துணைக் கலந்தாய்வு இன்று தொடங்கியுள்ளது. மாணவர்கள் இன்று முதல் நாளை மாலை 5 மணி வரை இடங்களை தேர்வு செய்யலாம்.
Published : September 4, 2026 at 2:12 PM IST
சென்னை: பொறியியல் படிப்பின் துணைக் கலந்தாய்வில் கலந்துகொள்ள 18,548 மாணக்கர்கள் விண்ணப்பித்த நிலையில், அவர்களுக்கு இன்று முதல் செப்டம்பர் 9-ம் தேதி வரை கலந்தாய்வு நடைபெறுகிறது.
தமிழ்நாட்டிலுள்ள பி.இ, பி.டெக் ஆகிய பொறியியல் இடங்களுக்கு 3 சுற்று கலந்தாய்வு முடிவடைந்த நிலையில், நிரப்பப்படாமல் காலியாக உள்ள 56 ஆயிரத்து 530 இடங்களுக்கான துணைக் கலந்தாய்வு இன்று முதல் தொடங்குகிறது.
12ஆம் வகுப்பு பொதுத் தேர்வினை எழுதி பொறியியல் படிப்பில் சேர்வதற்கு விண்ணப்பம் செய்யாத மாணவர்கள் மற்றும் துணைத் தேர்வு எழுதி தேர்ச்சி பெற்ற மாணவர்கள் துணைக் கலந்தாய்வில் கலந்துகொள்ளும் வகையில், ஆகஸ்ட் 17 முதல் 31 வரை https://www.tneaonline.org/ என்ற இணையதளம் வழியாக விண்ணப்பம் பெறப்பட்டது.
இதையடுத்து, அவர்களுக்கான தரவரிசைப் பட்டியல் வெளியிடப்பட்டுள்ளது. அதன்படி, துணைக் கலந்தாய்வில் கலந்துகொள்ள 18,548 மாணவர்கள் விண்ணப்பித்துள்ளனர்.
துணைக் கலந்தாய்வில் பொதுப்பிரிவில் கல்வியியல் பாடத்தில் 13 ஆயிரத்து 484 பேர் தகுதிப் பெற்றுள்ளனர். அதேபோல் தொழிற்கல்வி பொதுப்பிரிவில் 205 பேர் விண்ணப்பித்துள்ளனர். அரசுப் பள்ளி மாணவர்களுக்கான 7.5 சதவீதம் ஒதுக்கீட்டில் கல்வியியல் பாடத்தில் 4,798 பேர் விண்ணப்பம் செய்துள்ளனர். இந்த ஒதுக்கீட்டில் தொழிற்கல்விப் பிரிவில் 61 பேர் விண்ணப்பம் செய்துள்ளனர்.
199 கட்-ஆஃப் எடுத்தவர் முதலிடம்
பொதுப்பிரிவு தரவரிசைப் பட்டியலில் 199 கட்-ஆஃப்பும், அரசுப் பள்ளி மாணவர்களுக்கான பொதுப்பிரிவில் 194 கட்-ஆஃப்பும், தொழிற்கல்வியில் 183.5 கட்-ஆஃப்பும் பெற்ற மாணவர்கள் அந்தந்த பிரிவுகளில் முதலிடம் பெற்றுள்ளனர். அரசு பள்ளி மாணவர்களுக்கான 7.5 சதவீத இடஒதுக்கீட்டில் 167 கட்-ஆஃப் பெற்ற மாணவர் முதலிடம் பெற்றுள்ளார்.
காலியாக உள்ள இடங்களின் விவரம்
பொதுப்பிரிவில் 53 ஆயிரத்து 668 இடங்களும், தொழிற்கல்விப் பிரிவில் 2731 இடங்களும் உள்ளன. அரசுப் பள்ளி மாணவர்களுக்கான 7.5 சதவீதம் ஒதுக்கீட்டில் கல்வியியல் பாடத்தில் 31 இடங்கள் காலியாக உள்ளன. தொழிற்கல்வியில் 100 இடங்கள் காலியாக உள்ளன.
இன்று முதல் கலந்தாய்வு
மாணவர்கள் இன்று முதல் நாளை மாலை 5 மணி வரை தாங்கள் விரும்பும் கல்லூரி மற்றும் பாடப்பிரிவினை தேர்வு செய்யலாம். மாணவர்கள் தேர்வு செய்யும் கல்லூரிகளிலிருந்து அவர்களுக்கான தற்காலிக ஒதுக்கீடு செப்டம்பர் 7-ஆம் தேதி மாலை 7 மணிக்கு வெளியிடப்படும். அதனை அவர்கள் உறுதி செய்த பின் 9-ஆம் தேதி இறுதி ஒதுக்கீடு வெளியிடப்படும்.
|இதையும் படிங்க : 33 புதிய துணை மருத்துவப் படிப்புகள் அறிமுகம், 21 படிப்புகள் மறுசீரமைப்பு - யுஜிசி வெளியிட்ட முக்கிய அறிவிப்பு
அரசு பள்ளி மாணவர்களின் நிலை என்ன?
அரசுப் பள்ளி மாணவர்களுக்கான 7.5% இடஒதுக்கீட்டில் கல்வியியல் பாடத்தில் 31 இடங்கள் மட்டுமே காலியாக இருக்கிறது. ஆனால், இதற்கு போட்டிப்போட 4,798 பேர் விண்ணப்பித்துள்ளனர். அதிலும் இதில் 150-க்கும் மேல் கட்-ஆஃப் பெற்றவர்கள் 270 பேர். குறிப்பாக 37 பேர் 170-க்கு மேல் கட்-ஆஃப் பெற்றுள்ளனர்.
அண்ணா பல்கலைக்கழகம், அண்ணாமலை பல்கலைக்கழகம், அரசு உதவிப் பெறும் கல்லூரிகள், அரசு கல்லூரிகள், தனியார் கல்லூரிகள் என தமிழ்நாட்டில் மொத்தம் 2 லட்சத்து 53 ஆயிரத்து 806 பொறியியல் இடங்கள் உள்ளன. இவற்றில் அரசு ஒதுக்கீட்டு 1 லட்சத்து 99 ஆயிரத்து 775 இடங்கள் தமிழ்நாடு பொறியியல் மாணவர் சேர்க்கைக்குழுவின் மூலம் நிரப்பப்படுகிறது.
இந்தாண்டு பொறியியல் படிப்பில் சேர 2,36,017 மாணவர்கள் விண்ணப்பித்த நிலையில், மூன்று சுற்று கலந்தாய்வின் முடிவில் அரசுப் பள்ளி மாணவர்களுக்கான ஒதுக்கீட்டில் 14 ஆயிரத்து 931 இடங்கள், பொதுப்பிரிவில் 1 லட்சத்து 29 ஆயிரத்து 364 இடங்கள் என 1 லட்சத்து 44 ஆயிரத்து 295 இடங்கள் ஒதுக்கீடு செய்யப்பட்டுள்ளன.
பொறியியல் படிப்பிற்கான கலந்தாய்வு முடியும்போது அரசு ஒதுக்கீட்டில் சுமார் 40 ஆயிரம் இடங்கள் காலியாக இருக்கும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. 264 கல்லூரிகளில் 50 சதவீதம் இடங்கள் நிரம்பாமல் காலியாக உள்ளது என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.