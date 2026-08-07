ETV Bharat / education-and-career
இரண்டாம் சுற்று பொறியியல் கலந்தாய்வில் 79,403 மாணவர்களுக்கு தற்காலிக ஒதுக்கீடு வெளியீடு
பி.இ., பி.டெக் ஆகிய பொறியியல் படிப்புகளுக்கான பொது கலந்தாய்வின் இரண்டாம் சுற்று கலந்தாய்வு கடந்த ஆகஸ்ட் 3-ம் தேதி தொடங்கிய நிலையில், ஆகஸ்ட் 17 வரை நடைபெறுகிறது.
Published : August 7, 2026 at 12:53 PM IST
சென்னை: பொறியியல் இரண்டாம் சுற்று கலந்தாய்வில் பங்கேற்ற மாணவர்களுக்கான தற்காலிக ஒதுக்கீடு இன்று (ஆகஸ்ட் 7) வெளியாகியுள்ளது.
பி.இ., பி.டெக் ஆகிய பொறியியல் படிப்புகளுக்கான பொது கலந்தாய்வின் இரண்டாம் சுற்று கலந்தாய்வு கடந்த ஆகஸ்ட் 3-ஆம் தேதி தொடங்கிய நிலையில், ஆகஸ்ட் 17 வரை நடைபெறுகிறது. இரண்டாம் சுற்று கலந்தாய்வில் பங்கேற்க 171இல் இருந்து 135.75 வரை கட்-ஆஃப் பெற்ற 93,116 மாணவர்களுக்கு அனுமதி அளிக்கப்பட்டது.
அதன்படி, https://www.tneaonline.org என்ற இணையதளத்தின் வழியாக மாணவர்கள் லாங்கின் செய்து தங்களுக்கு விரும்பமான கல்லூரிகளை தேர்வு செய்ய ஆகஸ்ட் 3 முதல் 5 வரை அவகாசம் வழங்கப்பட்டது.
இந்நிலையில், இரண்டாம் சுற்றில் கலந்துகொண்டு கல்லூரிகளை தேர்வு செய்தவர்களில் பொதுப்பிரிவில் 68 ஆயிரத்து 388 இடங்களும், அரசு பள்ளி மாணவர்களுக்கான பிரிவில் 11 ஆயிரத்து 15 இடங்களும் என 79 ஆயிரத்து 403 மாணவர்களுக்கு தற்காலிக ஒதுக்கீடு அளிக்கப்பட்டுள்ளது.
தற்போது தற்காலிக ஒதுக்கீடு செய்யப்பட்டவர்கள் அதனை வரும் ஆகஸ்ட் 8-ஆம் தேதி மாலை 5 மணிக்குள் உறுதி செய்ய வேண்டும் எனவும், உறுதி செய்யாத இடங்கள் ரத்துச் செய்யப்படும் என மாணவர் சேர்க்கைக்குழு அறிவித்துள்ளது.
அதனைத்தொடர்ந்து, ஆகஸ்ட் 9-ஆம் தேதி தேர்வு செய்த கல்லூரியில் இடம் ஒதுக்கப்பட்டதற்கான ஆணை மற்றும் உறுதி செய்து அப்வார்டு கொடுத்த மாணவர்களுக்கான தற்காலிக ஆணை ஆகியவை வெளியிடப்படும்.
தொடர்ச்சியாக, இடம் ஒதுக்கப்பட்ட மாணவர்கள் கல்லூரியில் சேரவும், அப்வார்டு கொடுத்த மாணவர்கள் உதவி மையத்தை அணுகவும் ஆகஸ்ட் 13-ஆம் தேதி மாலை 5 மணி வரை அவகாசம் அளிக்கப்பட்டுள்ளது. பின்னர் அப்வார்டு கொடுத்த மாணவர்களுக்கு ஒதுக்கப்பட்ட இடங்களுக்கான ஆணை ஆகஸ்ட் 17-ஆம் தேதி வெளியாகும்.
இதனைத்தொடர்ந்து, 102,718 மாணவர்களுக்கான மூன்றாம் சுற்று கலந்தாய்வு ஆகஸ்ட் 17-ஆம் தேதி காலை 10 மணிக்கு தொடங்குகிறது.
|இதையும் படிங்க: ஐஐஎம் கல்வி நிறுவனங்களில் எம்பிஏ படிக்க விருப்பமா? CAT 2026 தேர்வுக்கு விண்ணப்பிக்க உதவும் விவரங்கள்!
தமிழ்நாட்டில் அண்ணாப் பல்கலைக்கழகத்தின் வளாக கல்லூரிகள் 4, அண்ணா பல்கலைக்கழகத்தின் உறுப்புக்கல்லூரிகள் 16, அண்ணாமலைப் பல்கலைக்கழகத்தின் பொறியியல் கல்லூரி ஒன்று, அரசு பொறியியல் கல்லூரிகள் 11, அரசு உதவிப்பெறும் பொறியியல் கல்லூரிகள் 3, மத்திய அரசின் பொறியியல் கல்லூரிகள் 3, தனியார் சுயநிதிப் பொறியியல் கல்லூரிகள் உட்பட 418 பொறியியல் கல்லூரிகள் நடப்பாண்டில் செயல்பட்டு வருகிறது.
இந்தக் கல்லூரிகளில் 2 லட்சத்து 53 ஆயிரத்து 806 இடங்களில் மாணவர்கள் சேர்க்கை நடத்துவதற்கு அண்ணா பல்கலைக்கழகம் அங்கீகாரம் வழங்கி உள்ளது. அதில் தமிழ்நாடு பொறியியல் மாணவர் சேர்க்கைக்குழுவின் மூலம் அரசு ஒதுக்கீட்டு இடங்களில் 1 லட்சத்து 99 ஆயிரத்து 775 இடங்கள் நிரப்பப்பட உள்ளது.
இந்த ஆண்டு பொறியியல் படிப்பில் சேர விண்ணப்பித்த 2,36,017 மாணவர்களுக்கு கடந்த ஒன்றாம் தேதி தரவரிசை பட்டியல் வெளியிடப்பட்டது. அரசுப் பள்ளி மாணவர்களுக்கான 7.5 சதவீதம் இட ஒதுக்கீட்டில் சிறப்பு பிரிவினருக்கான கலந்தாய்வு, பொது பிரிவில் சிறப்பு பிரிவினருக்கான கலந்தாய்வு ஆகியவற்றில் 950 இடங்கள் ஒதுக்கீடு செய்யப்பட்டுள்ளன. அதனைத்தொடர்ந்து நடைபெற்ற பொது கலந்தாய்வின் முதல் சுற்றின் மூலம் 28 ஆயிரத்து 979 இடங்கள் நிரம்பியுள்ளன.