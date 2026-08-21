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பொறியியல் கலந்தாய்வு 2026: 3-ஆவது சுற்றில் 68,640 பேருக்கு தற்காலிக இடம் ஒதுக்கீடு

மூன்றாம் சுற்று கலந்தாய்வில் ஒதுக்கீடு பெற்ற மாணவர்கள் வரும் ஆகஸ்ட் 22-ஆம் தேதி மாலை 5 மணிக்குள் அதனை உறுதி செய்ய வேண்டும்.

அண்ணா பல்கலைக்கழகம்
அண்ணா பல்கலைக்கழகம் (ETV Bharat Tamil Nadu)
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By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : August 21, 2026 at 12:09 PM IST

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சென்னை: பொறியியல் படிப்பில் சேர்வதற்கான மூன்றாம் சுற்று கலந்தாய்வில் 68,640 பேருக்கு தற்காலிக இடம் ஒதுக்கீடு செய்யப்பட்டுள்ளது.

தமிழ்நாட்டில் பி.இ, பி.டெக் ஆகிய பொறியியல் படிப்புகளில் மாணவர் சேர்க்கைக்கான கலந்தாய்வு தமிழ்நாடு பொறியியல் மாணவர் சேர்க்கைக்குழு மூலம் நடத்தப்பட்டு வருகிறது. அதன்படி, இரண்டு சுற்று கலந்தாய்வு முடிவடைந்து இடங்கள் ஒதுக்கப்பட்ட நிலையில், மூன்றாம் சுற்று கலந்தாய்வில் மாணவர்களுக்கு ஒதுக்கப்பட்ட இடங்களுக்கான தற்காலிக ஆணை இன்று (ஆகஸ்ட் 21) வெளியாகியுள்ளது.

மூன்றாம் சுற்று கலந்தாய்வில் 1 லட்சத்து 6 ஆயிரத்து 583 இடங்கள் இருந்து நிலையில், இதில் பங்கேற்க அழைப்பு விடுக்கப்பட்ட1 லட்சத்து 2 ஆயிரத்து 719 பேரில் 68,640 பேருக்கும் தற்காலிகமாக இடம் ஒதுக்கீடு செய்யப்பட்டுள்ளது. அவை பொதுப்பிரிவில் 66 ஆயிரத்து 159 இடங்களும், அரசுப் பள்ளி மாணவர்களுக்கான ஒதுக்கீட்டில் 2,481 இடங்கள் என நிரப்பியுள்ளன. மாணவர்கள் அவர்களுக்கான தற்காலிக ஒதுக்கீடு ஆணைகளை https://www.tneaonline.org/ என்ற இணையதளத்தின் வழியாக பதிவிறக்கம் செய்துகொள்ளலாம்.

தற்போது ஒதுக்கீடு பெற்ற மாணவர்கள் வரும் ஆகஸ்ட் 22-ம் தேதி மாலை 5 மணிக்குள் அதனை உறுதி செய்ய வேண்டும். அவ்வாறு உறுதிச் செய்யாவிட்டால் இடம் ரத்து செய்யப்படும் என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. அதனைத்தொடர்ந்து, ஆகஸ்ட் 23-ம் தேதி இறுதி ஒதுக்கீடு ஆணை வெளியிடப்படும். அதில் அப்வார்டு கொடுத்த மாணவர்கள் உறுதி செய்யப்பட்டதற்கான தற்காலிக ஆணை ஒதுக்கீடு செய்யப்படும்.

ஒதுக்கீடு பெற்ற மாணவர்கள் ஆகஸ்ட் 27-ம் தேதிக்குள் கல்லூரிகளில் சேர்க்கையை உறுதி செய்ய வேண்டும். அப்வார்டு கொண்டு மாணவர்கள் தமிழ்நாடு பொறியியல் மாணவர் சேர்க்கைக்குழுவின் உதவி மையத்தில் பதிவு செய்ய வேண்டும். அவர்களுக்கு இறுதி ஒதுக்கீடு 31-ம் தேதி வெளியிடப்படும்.

37,943 இடங்கள் காலி

மூன்று சுற்று கலந்தாய்வு மூலம் மாணவர்களுக்கு இடங்கள் ஒதுக்கீடு செய்யப்பட்ட நிலையில், இன்னும் நிரப்பப்படாமல் 37 ஆயிரத்து 943 இடங்கள் உள்ளதாக தமிழ்நாடு பொறியியல் மாணவர் சேர்க்கைக்குழு தெரிவித்துள்ளது.

துணைக் கலந்தாய்வு

பன்னிரண்டாம் வகுப்பு பொதுத் தேர்வினை எழுதி பொறியியல் படிப்பில் சேர்வதற்கு விண்ணப்பம் செய்யாத மாணவர்களும், துணைத் தேர்வு எழுதி தேர்ச்சி பெற்ற மாணவர்களும் ஆகஸ்ட் 17-ஆம் தேதி முதல் 31-ஆம் தேதி வரையில் இணையதளத்தில் பதிவு செய்யலாம் என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. நிரப்பப்படாமல் இருக்கும் இடங்களுக்கான கலந்தாய்வின் அவர்கள் பங்கேற்கலாம்.

தமிழ்நாட்டில் நடப்பாண்டில் 2 லட்சத்து 53 ஆயிரத்து 806 இடங்களில் மாணவர்கள் சேர்க்கை நடத்துவதற்கு அண்ணா பல்கலைக் கழகம் அங்கீகாரம் வழங்கி உள்ளது. அதில் தமிழ்நாடு பொறியியல் மாணவர் சேர்க்கைக்குழுவின் மூலம் அரசு ஒதுக்கீட்டு இடங்களில் 1 லட்சத்து 99 ஆயிரத்து 775 இடங்கள் நிரப்பப்படப்படுகிறது.

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அந்த வகையில், பொறியியல் படிப்பில் சேர விண்ணப்பித்த 2,36,017 மாணவர்களுக்கு ஜூலை 1-ம் தேதி தரவரிசை பட்டியல் வெளியிடப்பட்டு கலந்தாய்வு தொடங்கியது. முதற்கட்டமாக சிறப்பு பிரிவினருக்கான கலந்தாய்வில் 950 இடங்கள் ஒதுக்கீடு செய்யப்பட்டன. அதனைத்தொடர்ந்து, முதல் சுற்று மற்றும் இரண்டாம் சுற்று முடிவில் 88,930 இடங்கள் நிரப்பின. அந்த வரிசையில் தற்போது மூன்று சுற்றில் 68,640 இடங்கள் நிரப்பியுள்ளன.

TAGGED:

TNEA COUNSELLING 2026
TNEA THIRD ROUND COUNSELLING 2026
பொறியியல் கலந்தாய்வு
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