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இரண்டாம் சுற்று பொறியியல் கலந்தாய்வு தொடக்கம்; 93,116 மாணவர்கள் கலந்துகொள்ள அனுமதி
சேர்க்கைக்கு விண்ணப்பித்த மாணவர்கள் அதிகாரப்பூர்வ இணையதளம் வழியாக இன்று முதல் ஆகஸ்ட் 5-ம் தேதி மாலை 5 மணி வரை விரும்பும் கல்லூரிகளை தேர்வு செய்யலாம்
Published : August 3, 2026 at 11:34 AM IST
சென்னை: பி.இ, பி.டெக் பொறியியல் படிப்புகளுக்கான இரண்டாம் சுற்று பொது கலந்தாய்வு இன்று தொடங்கியுள்ள நிலையில், அதில் 93,116 மாணவர்கள் கலந்துகொள்ள அனுமதி அளிக்கப்பட்டுள்ளது.
தமிழ்நாட்டில் வழங்கப்படும் பி.இ, பி.டெக் பொறியியல் படிப்புகளுக்கான முதல் சுற்று கலந்தாய்வு முடிவடைந்த நிலையில், இரண்டாம் சுற்று கலந்தாய்வு இன்று (ஆகஸ்ட் 3) முதல் தொடங்கப்படுகிறது. இதில் கலந்துகொள்ள 171இல் இருந்து 135.75 வரை கட்-ஆஃப் பெற்ற 93,116 மாணவர்களுக்கு அனுமதி அளிக்கப்பட்டுள்ளது. இதில் அரசு பள்ளி மாணவர்களுக்கான 7.5 சதவீத இடஒதுக்கீட்டில் இருந்து 15,465 மாணவர்கள் பங்கேற்கிறார்கள்.
சேர்க்கைக்கு விண்ணப்பித்த மாணவர்கள் https://www.tneaonline.org/ என்ற அதிகாரப்பூர்வ இணையதளம் வழியாக இன்று முதல் ஆகஸ்ட் 5-ம் தேதி மாலை 5 மணி வரை விரும்பும் கல்லூரிகளை தேர்வு செய்யலாம் என தமிழ்நாடு பொறியியல் மாணவர் சேர்க்கை குழு அறிவித்துள்ளது.
அவர்களுக்கான தற்காலிகமாக ஒதுக்கப்பட்ட கல்லூரி விவரம் ஆகஸ்ட் 7-ம் தேதி வெளியாகும். அதன்படி, ஒதுக்கப்பட்ட இடங்களை உறுதி செய்ய ஆகஸ்ட் 8-ம் தேதி மாலை 5 மணி வரை அவகாசம் அளிக்கப்பட்டுள்ளது. அதனைத்தொடர்ந்து, ஆகஸ்ட் 9-ம் தேதி தேர்வு செய்த கல்லூரியில் இடம் ஒதுக்கப்பட்டதற்கான ஆணை மற்றும் உறுதி செய்து அப்வார்டு கொடுத்த மாணவர்களுக்கான தற்காலிக ஆணை ஆகியவை வெளியிடப்படும்.
அதனைத்தொடர்ந்து, இடம் ஒதுக்கப்பட்ட மாணவர்கள் கல்லூரியில் சேரவும், அப்வார்டு கொடுத்த மாணவர்கள் உதவி மையத்தை அணுகவும் ஆகஸ்ட் 13-ம் தேதி மாலை 5 மணி வரை அவகாசம் அளிக்கப்பட்டுள்ளது. பின்னர் அப்வார்டு கொடுத்த மாணவர்களுக்கு ஒதுக்கப்பட்ட இடங்களுக்கான ஆணை ஆகஸ்ட் 17-ம் தேதி வெளியாகும்.
இதனைத்தொடர்ந்து, 102,718 மாணவர்களுக்கான மூன்றாம் சுற்று கலந்தாய்வு ஆகஸ்ட் 17-ம் தேதி காலை 10 மணிக்கு தொடங்குகிறது.
தமிழ்நாட்டில் அண்ணாப் பல்கலைக்கழகம் மற்றும் அண்ணா பல்கலைக்கழக வளாக கல்லூரிகள் 4 , அண்ணா பல்கலைக்கழகத்தின் உறுப்புக் கல்லூரிகள் 16 , அண்ணாமலைப் பல்கலைக்கழகத்தின் பொறியியல் கல்லூரி, அரசு பொறியியல் கல்லூரிகள் 11, அரசு உதவிப்பெறும் பொறியியல் கல்லூரிகள் 3, மத்திய அரசின் பொறியியல் கல்லூரிகள் 3 , தனியார் சுயநிதிப் பொறியியல் கல்லூரிகள் உட்பட 418 பொறியியல் கல்லூரிகள் நடப்பாண்டில் செயல்பட்டு வருகிறது.
இந்தக் கல்லூரிகளில் 2 லட்சத்து 53 ஆயிரத்து 806 இடங்களில் மாணவர்கள் சேர்க்கை நடத்துவதற்கு அண்ணா பல்கலைக்கழகம் அங்கீகாரம் வழங்கி உள்ளது. அதில் தமிழ்நாடு பொறியியல் மாணவர் சேர்க்கைக்குழுவின் மூலம் அரசு ஒதுக்கீட்டு இடங்களில் 1 லட்சத்து 99 ஆயிரத்து 775 இடங்கள் நிரப்பப்பட்டு வருகின்றன.
இந்த ஆண்டு பொறியியல் படிப்பில் சேர விண்ணப்பித்த 2,36,017 மாணவர்களுக்கு கடந்த 1-ம் தேதி தரவரிசை பட்டியல் வெளியிடப்பட்டது. அரசுப் பள்ளி மாணவர்களுக்கான 7.5 சதவீதம் இட ஒதுக்கீட்டில் சிறப்பு பிரிவினருக்கான கலந்தாய்வு, பொது பிரிவில் சிறப்பு பிரிவினருக்கான கலந்தாய்வு ஆகியவற்றில் 950 இடங்கள் ஒதுக்கீடு செய்யப்பட்டுள்ளன. தொடர்ந்து, முதல் சுற்று பொது கலந்தாய்வின் மூலம் 28 ஆயிரத்து 979 இடங்கள் நிரம்பியுள்ளன.