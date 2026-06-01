பொறியியல் படிப்பு மாணவர் சேர்க்கைக்கு விண்ணப்பிக்க ஜூன் 5 வரை கால அவகாசம் நீட்டிப்பு

பொறியியல் சேர்க்கைக்கான மாணவர்கள் தரவரிசை பட்டியல் ஜூன் 29-ம் தேதி வெளியிடப்படவுள்ளது.

அண்ணா பல்கலைக்கழகம்
அண்ணா பல்கலைக்கழகம்
Published : June 1, 2026 at 6:10 PM IST

சென்னை: தமிழ்நாட்டில் 2026-ம் ஆண்டு பொறியியல் மாணவர் சேர்க்கைக்கான விண்ணப்பப்பதிவு ஜூன் 2-ம் தேதியுடன் முடிவடையும் நிலையில், ஜூன் 5-ம் தேதி வரை விண்ணப்பிக்கலாம் என தொழில்நுட்பக் கல்வி இயக்ககம் அறிவித்துள்ளது.

தமிழ்நாட்டில் அண்ணா பல்கலைக்கழகம் மற்றும் அதன் இணைப்பு அங்கீகாரம் பெற்ற அண்ணா பல்கலைக்கழகத்தின் வளாக கல்லூரிகள், உறுப்பு கல்லூரிகள், அரசு, அரசு உதவி பெறும், தனியார் பொறியியல் கல்லூரிகள், அண்ணாமலை பல்கலைக்கழகம் ஆகியவற்றில் உள்ள பிஇ, பிடெக், பி.ஆர்க் ஆகிய இளநிலை பொறியியல் பட்டப்படிப்புகள் வழங்கப்படுகின்றன.

இப்படிப்புகளில் 2026-27 கல்வி ஆண்டிற்கான மாணவர் சேர்க்கை கடந்த மே 3-ம் தேதி முதல் ஆன்லைன் வழியாக தொடங்கியது. https://www.tneaonline.org/ என்ற இணையதளம் வழியாக தொழில்நுட்பக் கல்வி இயக்ககம் மூலம் பொறியியல் படிப்பிற்கு விண்ணப்பங்கள் பெறப்பட்டு, கலந்தாய்வு நடத்தப்படுகிறது.

அந்த வகையில், இப்படிப்புகளில் சேரக்கை பெற 12-ம் வகுப்பு தேர்ச்சி பெற்ற மாணவர்கள் ஆர்வத்துடன் விண்ணப்பித்து வருகின்றனர். இதற்கான ஆன்லைன் விண்ணப்பங்கள் ஜூன் 2-ம் தேதி வரை பெறப்படும் என ஏற்கனவே அறிவிக்கப்பட்ட நிலையில், தற்போது ஜூன் 6-ம் தேதி விண்ணப்பிக்கலாம் என நீட்டிக்கப்பட்டுள்ளது.

மேலும், மாணவர்கள் சான்றிதழ்களை ஜூன் 6-ம் தேதி வரை பதிவேற்றம் செய்யலாம். அவர்களுக்கான ரேண்டம் எண் ஜூன் 10-ம் தேதி ஒதுக்கீடு செய்யப்படவுள்ளது.

தொடர்ந்து, மாணவர்களின் சான்றிதழ்கள் ஜூன் 8 முதல் 20-ம் தேதி வரை சரிபார்க்கப்பட்டு, தரவரிசை பட்டியல் திட்டமிட்டப்படி ஜூன் 29-ம் தேதி வெளியிடப்படவுள்ளது.

தரவரிசை பட்டியல் மீதான மாணவர்களின் சந்தேகங்கள் மற்றும் குறைகள் குறித்து புகார் எழுப்பி தீர்வு காண ஜூன் 30 முதல் ஜூலை 4 வரை அவகாசம் வழங்கப்படுகிறது.

தரவரிசை பட்டியல் வெளியிடப்படும் அன்று, கலந்தாய்வு தேதிகள் அறிவிக்கப்படும். அதன்படி, முதலில் சிறப்பு பிரிவு மாணவர்களுக்கான கலந்தாய்வு நடைபெறும். பின்னர் 7.5 சதவீத ஒதுக்கீடு பிரிவு மற்றும் பொது கலந்தாய்வு நடைபெறும். இதனையடுத்து, நிரப்பப்படாமல் இருக்கும் இடங்களுக்கு துணை கலந்தாய்வுகள் நடைபெறவுள்ளது.

விண்ணப்பிக்கும் முறை

மாணவர்கள் https://www.tneaonline.org/ என்ற இணையதளம் வழியாக உரிய கட்டணத்தைச் செலுத்தி விண்ணப்பிக்க அறிவுறுத்தப்படுகிறார்கள். ஓசி, பிசி, பிசிஎம், எம்பிசி, டிஎன்சி பிரிவு மாணவர்கள் ரூ.500 மற்றும் எஸ்சி, எஸ்டி, எஸ்சிஏ பிரிவு மாணவர்கள் ரூ.250 என கட்டணம் நிர்ணயிக்கப்பட்டுள்ளது.

இணையதள வசதி இல்லாத மாணவர்கள் பயன்பெறும் வகையில் விண்ணப்பப் பதிவு மற்றும் கலந்தாய்வில் கலந்துகொள்ள உதவுவதற்காக தமிழ்நாடு முழுவதும் 110 இடங்களில் தமிழ்நாடு பொறியியல் சேர்க்கை சேவை மையங்கள் நிறுவப்பட்டுள்ளன. அதன் முகவரி மற்றும் தொடர்பு எண்கள் இணையதளத்தில் வெளியிடப்பட்டுள்ளது.

பொறியியல் சேர்க்கை தொடர்பான சந்தேகங்களுக்கு மாணவர்கள் 1800-425-0110 என்ற எண்ணிலும், theacare@gmail.com என்ற மின்னஞ்சல் வாயிலாக காலை 8 மணி முதல் மாலை 6 மணி வரை தொடர்புகொள்ளலாம்.

