ETV Bharat / education-and-career

1.48 லட்சத்தைக் கடந்த விண்ணப்பங்கள் - பி.இ, பி.டெக் படிப்பிற்கு சேர ஆர்வம் காட்டும் மாணவர்கள்

பொறியியல் படிப்பிற்கான ஆன்லைன் விண்ணப்பம் ஜூன் 2-ஆம் தேதி வரை பெறப்படுகிறது.

அண்ணா பல்கலைக்கழகம்
அண்ணா பல்கலைக்கழகம் (ETV Bharat Tamil Nadu)
author img

By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : May 15, 2026 at 4:46 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

சென்னை: தமிழ்நாட்டில் பொறியியல் படிப்பில் சேர தற்போது வரை 1.48 லட்சம் மாணவர்கள் விண்ணப்பித்துள்ளதாக தகவல் வெளியாகியுள்ளது.

தமிழ்நாடு மாநிலப் பாடத்திட்டத்தில் படித்த மாணவர்களுக்கான தேர்வு முடிவுகள் மே 8-ம் தேதியும், சிபிஎஸ்இ பாடத்திட்டத்தில் படித்த மாணவர்களுக்கான தேர்வு முடிவுகள் 13-ம் தேதியும் வெளியாகியது. தமிழ்நாட்டில் பொறியியல் படிப்புகளுக்கான மாணவர் சேர்க்கை 12-ம் வகுப்பு மதிப்பெண்கள் அடிப்படையில் நடைபெறுவதால், மாணவர்கள் ஆர்வத்துடன் விண்ணப்பித்து வருகிறார்கள்.

இன்று வரை பொறியியல் படிப்பில் சேர 1 லட்சத்து 48 ஆயிரத்து 503 மாணவர்கள் ஆன்லைன் மூலம் விண்ணப்பித்துள்ளனர். அவர்களில் 76,508 மாணவர்கள் கட்டணங்களை செலுத்தி உள்ளனர். மேலும் 39 ஆயிரத்து 770 மாணவரகள் முழுமையாக பூர்த்தி செய்த விண்ணப்பங்களை சமர்பித்துள்ளனர்.

தமிழ்நாடு பொறியியல் படிப்பிற்கான மாணவர் சேர்க்கை

தமிழ்நாடு பொறியியல் மாணவர் சேர்க்கைக் குழுவின் மூலம் ஒற்றைசாளர முறையில் பி.இ, பிடெக், பி.ஆர்க் படிப்புகளில் சேர்ப்பதற்கான ஆன்லைன் விண்ணப்பம் மே 3-ம் தேதி தொடங்கியது. ww.tneaonline.org என்ற இணையதளத்தில் மாணவர்கள் ஜூன் 2-ம் தேதி வரை ஆன்லைன் மூலம் விண்ணப்பிக்கலாம்.

அசல் சான்றிதழ்களை ஜூன் 6-ம் தேதிக்குள் பதிவேற்றம் செய்யலாம். விண்ணப்பித்தவர்களுக்கு ரேண்டம் எண் ஜூன் 5-ம் தேதி ஒதுக்கீடு செய்யப்படும். அதனைத்தொடர்ந்து, ஜூன் 8 முதல் 20 வரை மாணவர்களின் சான்றிதழ்கள் ஆன்லைன் வழியில் சரிபார்க்கப்படும்.

பின்னர், மாணவர்களுக்கான தரவரிசை பட்டியல் ஜூன் 29-ம் தேதி வெளியிடப்படும். தரவரிசை பட்டியலில் ஏதாவது மாற்றம் இருந்தால் ஜூன் 30-ம் தேதி முதல் ஜூலை 4-ம் தேதிக்குள் குறைகளை தெரிவித்து சரி செய்துக்கொள்ளலாம். அதனைத்தொடர்ந்து, கலந்தாய்வின் மூலம் சேர்க்கை நடைபெறும்.

இணையதள வசதி இல்லாத மாணவர்கள் பயன்பெறும் வகையில் விண்ணப்பப் பதிவு மற்றும் கலந்தாய்வில் கலந்துகொள்ள உதவுவதற்காக தமிழ்நாடு முழுவதும் 110 இடங்களில் தமிழ்நாடு பொறியியல் சேர்க்கை சேவை மையங்கள் நிறுவப்பட்டுள்ளன.

இதையும் படிங்க: பாடப்புத்தகங்கள் தயார்... மாணவர்கள் பள்ளிக்கு வந்தா மட்டும் போதும்

தமிழ்நாட்டில் அண்ணா பல்கலைக்கழகம், அண்ணாப் பல்கலைக்கழகத்தின் 4 வளாக கல்லூரிகள், 16 அண்ணா பல்கலைக்கழக உறுப்பு கல்லூரிகள், மத்திய அரசின் 3 பொறியியல் கல்லூரிகள், 11 அரசுப் பொறியியல் கல்லூரிகள், 3 அரசு உதவிப்பெறும் பொறியியல் கல்லூரிகள், அண்ணாமலை பல்கலைக்கழகம், 89 தன்னாட்சி பொறியியல் கல்லூரிகள், 368 சுயநிதி பொறியியல் கல்லூரிகள் இயங்கி வருகிறது.

சென்ற வருடம் (2025) கலந்தாய்வில் பங்கேற்ற கல்லூரிகளின் எண்ணிக்கை 443, மொத்த இடங்களின் எண்ணிக்கை 2,54,585. மாணவர்களின் சேர்க்கை எண்ணிக்கை 2,20,841. இது, இதற்கு முந்தைய ஆண்டை (2024) விட 23.67 சதவீதம் அதிகம் எனவும் அதில் கூறப்பட்டுள்ளது.

அண்ணா பல்கலைக்கழகம் நடப்பாண்டில் கல்லூரிகளுக்கான அங்கீகாரம் வழங்குவதற்கான பணிகளை துவக்கி நடைபெற்று வருகிறது. அதன் பின்னர் எத்தனைக் கல்லூரிகளில் எந்தப் பாடப்பிரிவிற்கு எத்தனை இடங்களுக்கு அனுமதி அளிக்கப்பட்டுள்ளது என்ற தகவல் வெளியாகும்.

TAGGED:

TNEA 2026 REGISTRATION
TNEA 2026 LAST DATE
பொறியியல் கலந்தாய்வு 2026
பிஇ படிப்பு விண்ணப்பம்
TNEA 2026 REGISTRATION

Quick Links / Policies

எடிட்டர்ஸ் சாய்ஸ்

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.